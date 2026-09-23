Ajker Patrika
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যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে এআই—সতর্ক করতে জাতিসংঘে প্রযুক্তি নেতারা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১৮: ৩৫
মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে এআই—সতর্ক করতে জাতিসংঘে প্রযুক্তি নেতারা
ছবি: সংগৃহীত

ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) একসময় নিজেই নিজের সক্ষমতা বাড়াতে পারে এবং মানব নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি তৈরি করতে পারে। এমন আশঙ্কার মধ্যে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে এই বিষয়ে অবহিত করবেন বিশ্বের শীর্ষ এআই প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাহীরা।

রয়টার্স জানিয়েছে, আজ বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) জাতিসংঘের ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে ওপেন এআই-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) স্যাম অল্টম্যান, অ্যানথ্রপিক-এর সিইও দারিও আমোদেই এবং হাগিং ফেস-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা ক্লেমঁ দেলাঙ্গের। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বিশ্বনেতাদের সমাবেশের মধ্যেই এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যাঁ-নোয়েল ব্যারো।

ওপেন এআই-এর এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, তাঁদের প্রধান নির্বাহী অল্টম্যান বিশ্বনেতাদের কাছে এআইয়ের সক্ষমতা পরিমাপের জন্য অভিন্ন মানদণ্ড তৈরির আহ্বান জানাবেন। একই সঙ্গে এআই নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো প্রযুক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কী ধরনের সুরক্ষাব্যবস্থা নিচ্ছে, তা মূল্যায়নের ব্যবস্থাও গড়ে তোলার কথা বলবেন তিনি।

নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য যুক্তরাষ্ট্র ও চীনসহ অন্যান্য দেশও এই বৈঠকে বক্তব্য দেবে। ইউরোপের এক কূটনীতিকের মতে, এআইয়ের নিয়ন্ত্রণ হারানোর বাস্তব ঝুঁকি এবং এর ফলে আন্তর্জাতিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে—বিষয়টি স্পষ্ট করাই বৈঠকের অন্যতম লক্ষ্য। ওই কূটনীতিক বলেন, ‘ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে কি না, যেখানে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগকারী বিভিন্ন অ্যালগরিদম অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো সংঘাত বা যুদ্ধের সূত্রপাত করবে—এটাই মূল প্রশ্ন।’

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এআই নিয়ন্ত্রণে বৈশ্বিক উদ্যোগের বিরোধিতা করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে দেওয়া বক্তব্যে তিনি বলেন, এআইয়ের বিকাশ বাধাগ্রস্ত না করে যুক্তরাষ্ট্র প্রযুক্তিটির অগ্রগতিকে উৎসাহিত করবে। তাঁর দাবি, এআইয়ের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে চীনের চেয়ে অনেক এগিয়ে এবং এই অবস্থান ধরে রাখতে হবে।

তবে জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস দ্রুত অগ্রসরমাণ এআইয়ের ঝুঁকি উপেক্ষা না করার আহ্বান জানিয়ে আসছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এআইয়ের জন্য বৈশ্বিক শাসনব্যবস্থার পক্ষে অবস্থান করছেন।

২০২৩ সালে এআইয়ের ঝুঁকি নিয়ে প্রথমবারের মতো নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা হয়। তখন চীন এআইকে ‘নিয়ন্ত্রণহীন ঘোড়া’ হয়ে উঠতে দেওয়া উচিত নয় বলে সতর্ক করেছিল। আর যুক্তরাষ্ট্র এআই ব্যবহার করে মানুষকে দমন বা মতপ্রকাশ নিয়ন্ত্রণের ঝুঁকির কথা তুলে ধরেছিল। ২০২৪ সালেও নিরাপত্তা পরিষদে এআই নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বিষয়:

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাযুক্তরাষ্ট্রজাতিসংঘএআইহুমকি
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