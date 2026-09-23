ডলি পার্টনের উত্তরাধিকার নিয়ে ভাতিজার বিরুদ্ধে হুমকির অভিযোগ

কান্ট্রি মিউজিকের কিংবদন্তি শিল্পী ডলি পার্টনের উত্তরাধিকার ও ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য ঘিরে দেখা দিয়েছে আইনি বিরোধ। পার্টনের সম্পত্তি ও ব্যবসা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান “শি’জ অ্যালাইভ’’ (She’s Alive) তাঁর ভাতিজা ব্রায়ান সিভারের বিরুদ্ধে সহিংসতার হুমকি এবং পার্টনের ভাবমূর্তি ও ব্যবসায়িক উত্তরাধিকার ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছে।
বুধবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সিএনএন জানায়, ন্যাশভিলের আদালতে দাখিল করা নথিতে প্রতিষ্ঠানটি সিভারের বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারির আবেদন করেছে। এতে তাঁকে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী, আইনজীবী, ব্যবসায়িক অংশীদার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে দূরে রাখার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
ডলি পার্টনের দীর্ঘদিনের ব্যবস্থাপক ড্যানি নোজেল “শি’জ অ্যালাইভ” পরিচালনা করেন। আদালতের নথি অনুযায়ী, গত কয়েক সপ্তাহে সিভার একের পর এক হুমকিমূলক বার্তা পাঠিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। গত সপ্তাহে প্রতিষ্ঠানটি সিভার ও তাঁর নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান ‘স্কোয়াড্রন অগমেন্টেড প্রোটেকশন সার্ভিসেস’-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে।
আদালতে জমা দেওয়া নথিতে সিভারের পাঠানো বলে দাবি করা কয়েকটি ই-মেইল ও খুদে বার্তাও যুক্ত করা হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী—পার্টনের মৃত্যুর আগে থেকেই এসব বার্তায় তাঁর ব্র্যান্ড ও ব্যবসায়িক অংশীদারদের ক্ষতিগ্রস্ত করার হুমকি দেওয়া হয়। পার্টনের মৃত্যুর পরের বার্তাগুলোতে সিভার নিজের পরিচিতি ও প্রভাব নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এবং নিজেকে ‘আন্তর্জাতিক অস্ত্র ব্যবসায়ী’ বলেও উল্লেখ করেন।
গত ১ সেপ্টেম্বরের একটি বার্তায় ডলি পার্টনের ব্যবসায়িক অংশীদারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে একটি পডকাস্ট চালুর কথা বলেন সিভার। সেখানে পার্টনের ব্র্যান্ড ও অংশীদারত্ব নষ্ট করার হুমকিও ছিল বলে আদালতের নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
অভিযোগে আরও বলা হয়, ইরাক যুদ্ধের সময় বিদেশে বেসরকারি সামরিক ঠিকাদারদের হয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে সিভার তাঁর হুমকিকে আরও জোরালো করার চেষ্টা করেছেন।
এসব ঘটনার পর পার্টনের ট্রাস্ট ও এস্টেটের আইনজীবী দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন এবং “শি’জ অ্যালাইভ”-এর কয়েকজন কর্মী পদত্যাগ করেছেন বলে নথিতে দাবি করা হয়েছে। কর্মীদের নিরাপত্তার জন্য তাঁদের বাড়িতেও ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগ করতে হয়েছে বলে প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে।
প্রস্তাবিত নিষেধাজ্ঞায় সিভারকে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী, আইনজীবী ও ব্যবসায়িক অংশীদারদের ১ হাজার ফুট বা প্রায় ৩০৫ মিটারের মধ্যে যাওয়া এবং ব্যবসায়িক সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখার কথা বলা হয়েছে।
ডলি পার্টন গত মাসে ক্যানসারে মারা যান। তিনি ‘জোলিন’, ‘কোট অব মেনি কালার্স’ এবং ‘আই উইল অলওয়েজ লাভ ইউ’-এর মতো অসংখ্য জনপ্রিয় গান লিখেছেন। তাঁর গান বিশ্বজুড়ে ১০ কোটির বেশি কপি বিক্রি হয়েছে এবং অনলাইনে এক বিলিয়নেরও বেশি স্ট্রিম হয়েছে।
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