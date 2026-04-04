যুক্তরাষ্ট্রে কাসেম সোলেইমানির ভাগনি ও নাতনি গ্রেপ্তার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
যুক্তরাষ্ট্রে কাসেম সোলেইমানির ভাগনি ও নাতনি গ্রেপ্তার
কাসেম সোলেইমানি ছিলেন আইআরজিসির কুদস ফোর্সের প্রধান। ছবি: এএফপি

ইরানের সাবেক শীর্ষ সামরিক কমান্ডার জেনারেল কাসেম সোলেইমানির ভাগনি ও নাতনিকে গ্রেপ্তার করেছে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্টরা। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও তাঁদের আইনগত স্থায়ী বসবাসের অনুমতি বা ‘গ্রিন কার্ড’ বাতিল করার পর শনিবার (৪ এপ্রিল) এই গ্রেপ্তারের খবর নিশ্চিত করেছে দেশটির স্টেট ডিপার্টমেন্ট।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, হামিদা সোলেইমানি আফশার এবং তাঁর মেয়ে এখন ইউএস ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের (আইসিই) হেফাজতে রয়েছেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী রুবিও তাঁদের গ্রিন কার্ড বাতিলের ঘোষণা দেওয়ার পরপরই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সোলেইমানি আফশারের স্বামীকে ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মার্কিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, লস অ্যাঞ্জেলেসে বিলাসবহুল জীবনযাপন করলেও হামিদা সোলেইমানি আফশার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ইরান সরকারের কট্টর সমর্থক ছিলেন। তিনি ইরানি শাসনের প্রোপাগান্ডা ছড়ানো, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সেনাদের ওপর হামলার উদ্‌যাপন এবং আমেরিকাকে ‘বড় শয়তান’ হিসেবে অভিহিত করে বিভিন্ন পোস্ট করেছেন। এ ছাড়া তিনি ইরানের বর্তমান সর্বোচ্চ নেতা এবং সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত আইআরজিসির প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন ব্যক্ত করেছেন।

স্টেট ডিপার্টমেন্ট আরও জানিয়েছে, চলতি মাসের শুরুর দিকে ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সাবেক সচিব আলী লারিজানির মেয়ে ফাতেমেহ আরদেশির-লারিজানি এবং তাঁর স্বামী সৈয়দ কালান্তর মোতামেদির আইনি মর্যাদাও বাতিল করা হয়েছে। তাঁরা বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে নেই এবং ভবিষ্যতে তাঁদের প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, কাসেম সোলেইমানি (১৯৫৭–২০২০) ছিলেন ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ডস কর্পসের (আইআরজিসি) কুদস ফোর্সের প্রধান। ১৯৯৮ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত তিনি ইরানের আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারে মূল কারিগরের ভূমিকা পালন করেন। তাঁকে ইরানের দ্বিতীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি এবং সিরিয়া ও ইরাক যুদ্ধের প্রধান সমরকৌশলী মনে করা হয়। ২০২০ সালের ৩ জানুয়ারি তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে বাগদাদ বিমানবন্দরে ড্রোন হামলায় তিনি নিহত হন।

‘ইলন মাস্কের হাত থেকে বাঁচাতে’ কিশোরী কন্যাকে হত্যা করলেন মা

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের জন্য হরমুজ কখনোই আগের অবস্থায় ফিরবে না: ইরান

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের জন্য হরমুজ কখনোই আগের অবস্থায় ফিরবে না: ইরান

যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের ‘গভীর আলোচনা’, ৪৫ দিনের যুদ্ধবিরতি নিয়ে মধ্যস্থতাকারীদের দৌড়ঝাঁপ

যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের ‘গভীর আলোচনা’, ৪৫ দিনের যুদ্ধবিরতি নিয়ে মধ্যস্থতাকারীদের দৌড়ঝাঁপ

আমরা পুরো ইরান উড়িয়ে দিতে যাচ্ছি: ট্রাম্প

আমরা পুরো ইরান উড়িয়ে দিতে যাচ্ছি: ট্রাম্প

ট্রাম্পের মুখে আল্লাহর নাম, তবে ক্ষুব্ধ কেন মুসলিমরা

ট্রাম্পের মুখে আল্লাহর নাম, তবে ক্ষুব্ধ কেন মুসলিমরা