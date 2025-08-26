ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ৭ যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করা হয়েছে: ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, চলতি বছরের মে মাসে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের সময় সাতটি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত হয়েছিল। তিনি দাবি করেছেন, এ বছরের শুরুর দিকে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্ভাব্য এক পারমাণবিক সংঘাত ঠেকাতে ভূমিকা রেখেছিলেন তিনি।
পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম এক্সপ্রেস ট্রিবিউন ও ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, হোয়াইট হাউসে এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতি তখন ‘উত্তাল’ ছিল। তবে সাতটি যুদ্ধবিমান ভারত-পাকিস্তান কোন দেশের, সে বিষয়ে তিনি কোনো তথ্য দেননি।
ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, ‘ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধটা পারমাণবিক যুদ্ধের দিকে যাচ্ছিল...এরই মধ্যে সাতটা যুদ্ধবিমান গুলি করে নামানো হয়েছিল। আমি তখন বলেছিলাম, তোমরা কি বাণিজ্য করতে চাও? লড়াই চালালে আমরা কোনো বাণিজ্য করব না। তোমাদের ২৪ ঘণ্টা সময় আছে, মীমাংসা করো। এরপর তারা বলল, এখন আর যুদ্ধ চলছে না।’
ট্রাম্পের দাবি, শুল্ক ও বাণিজ্য চাপ প্রয়োগের মাধ্যমেই তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছিলেন। তাঁর ভাষায়, ‘আমার হাতে শুল্ক ও বাণিজ্যের হাতিয়ার ছিল। আমি বলেছিলাম, ‘তোমরা যদি লড়াই চালিয়ে যেতে চাও, সবাইকে মেরে ফেলতে চাও, সেটা তোমাদের ব্যাপার। কিন্তু তখন আমি তোমাদের প্রত্যেকের ওপর শতভাগ শুল্ক বসাব। এরপরই সবাই পিছু হটে যায়।’
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারবার দাবি করেছেন, তিনি ১০ মের যুদ্ধবিরতি করিয়েছেন, যা ওয়াশিংটন ‘এক দীর্ঘ রাতের’ আলোচনার পর ঘোষণা করেছিল। এরপর থেকে তিনি ডজনখানেকবার বলেছেন যে তিনি ‘উত্তেজনা প্রশমনে সাহায্য করেছেন।’
গত জুনে এক ভারতীয় প্রতিরক্ষা কর্মকর্তা স্বীকার করেন, ৭ মে রাতে পাকিস্তানে বেসামরিক স্থাপনায় হামলা চালানোর পর ভারতীয় বিমানবাহিনীর ‘কিছু বিমান হারাতে হয়েছে’। ইন্দোনেশিয়ায় এক সেমিনারে এ স্বীকারোক্তি দেন ভারতের প্রতিরক্ষা অ্যাটাশে ক্যাপ্টেন শিব কুমার। ভারতীয় গণমাধ্যম এ খবর প্রকাশ করে।
জরুরি ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের তীব্র সংকটের মুখে বতসোয়ানা সরকার দেশজুড়ে জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে। সোমবার টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশে দেওয়া এক ভাষণে প্রেসিডেন্ট দুমা বোকো এই ঘোষণা দেন।৩৬ মিনিট আগে
করোনা মহামারির পর ২০২২ সালে সীমান্ত খুলে দেওয়ার পর থেকে মালয়েশিয়ায় কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ তথ্যে দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে মালয়েশিয়ায় বৈধভাবে কর্মরত বাংলাদেশির সংখ্যা ৮ লাখেরও বেশি। এতে বিদেশি শ্রমশক্তি সরবরাহকারী দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে অবস্থা২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা পোড়ালে এক বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। গতকাল সোমবার এমন একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কাতারি সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, আদেশ স্বাক্ষরের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ‘পতাকা পোড়ালে আপনার এক বছরের জন্য জেল হবে। কোনো২ ঘণ্টা আগে
ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড গাজার দক্ষিণাঞ্চলের খান ইউনিসের আল-নাসের হাসপাতালে ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ২০ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে কাজ করা পাঁচজন সাংবাদিক। এ তথ্য নিশ্চিত করেছে হামাস-নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। নিহত সাংবাদিকেরা রয়টার্স, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি), আল জাজিরা২ ঘণ্টা আগে