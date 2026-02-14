Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

শিখ নেতা পান্নুন হত্যাচেষ্টা: অভিযুক্ত ভারতীয় নাগরিক নিখিল গুপ্তের স্বীকারোক্তি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
শিখ নেতা পান্নুন হত্যাচেষ্টা: অভিযুক্ত ভারতীয় নাগরিক নিখিল গুপ্তের স্বীকারোক্তি
শিখ নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুন। ছবি: এপির সৌজন্যে

মার্কিন আদালতে শিখ নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনকে হত্যার পরিকল্পনায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছেন ভারতীয় নাগরিক নিখিল গুপ্ত। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, ২০২৩ সালে একজন ভাড়াটে খুনি (হিটম্যান) নিয়োগের মাধ্যমে তিনি এই হত্যাকাণ্ড ঘটানোর চেষ্টা করেছিলেন।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গতকাল শুক্রবার নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্টের আদালতে শুনানি চলাকালীন নিখিল গুপ্ত এই ঘটনায় তাঁর জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তিনি ভাড়াটে খুনিকে অগ্রিম ১৫ হাজার ডলার দিয়েছিলেন।

মার্কিন কৌঁসুলিদের দাবি, নিখিল গুপ্ত ভারত থেকে এই পুরো পরিকল্পনা পরিচালনা করছিলেন। তিনি যাকে খুনি ভেবে যোগাযোগ করেছিলেন, তিনি আসলে ছিলেন মার্কিন মাদক নিয়ন্ত্রণ সংস্থার (ডিইএ) একজন গোপন তথ্যদাতা। নিখিল গুপ্তের বিরুদ্ধে ‘খুন করার জন্য ভাড়াটে নিয়োগ’ এবং ‘মানি লন্ডারিং’য়ের অভিযোগ আনা হয়েছে। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে অন্তত ২০ থেকে ২৪ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হতে পারে। আগামী ২৯ মে তাঁর সাজা ঘোষণা করা হবে।

এদিকে এফবিআই দাবি করেছে, নিখিল গুপ্ত ভারতের একজন সরকারি কর্মকর্তার নির্দেশে কাজ করছিলেন। যদিও ভারত সরকার শুরু থেকেই এই ধরনের অপারেশনে জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। এফবিআইয়ের নিউইয়র্ক অফিসের প্রধান জেমস সি বারনাকল জুনিয়র বলেন, ‘পান্নুনকে কেবল তাঁর বাক্‌স্বাধীনতা প্রয়োগের জন্য লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল।’

শিখ নেতা পান্নুন হত্যাচেষ্টায় অভিযুক্ত নিখিল গুপ্তাকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণশিখ নেতা পান্নুন হত্যাচেষ্টায় অভিযুক্ত নিখিল গুপ্তাকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণ

শুনানি শেষে শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা পান্নুন এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে বলেন, ‘আমি সন্ত্রাসবাদী নই, আমি একজন মানবাধিকার আইনজীবী। পাঞ্জাবকে স্বাধীন করা আমার জীবনের লক্ষ্য। ভারতের বুলেট আমাকে থামিয়ে দিতে পারবে না।’ তিনি নিখিল গুপ্তকে কেবল একজন ‘সাধারণ সৈন্য’ হিসেবে অভিহিত করে এই ষড়যন্ত্রের মূল হোতাদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানান।

প্রসঙ্গত, প্রথমে পান্নুনকে হত্যার চেষ্টায় জড়িত হিসেবে সন্দেহ করা হয়েছিল ভারতীয় নাগরিক নিখিল গুপ্তকে। এরপর ২০২৪ সালের জুন মাসে তাঁকে চেক রিপাবলিকের রাজধানী প্রাগ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরবর্তীতে চেক প্রজাতন্ত্র থেকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পণ করা হয়।

বিষয়:

নিয়োগহত্যাকাণ্ডহত্যাভারতযুক্তরাষ্ট্রআদালতনাগরিক ঐক্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আমরা অবশ্যই সার্ক পুনরুজ্জীবিত করতে চাইব: তারেক রহমান

আমরা অবশ্যই সার্ক পুনরুজ্জীবিত করতে চাইব: তারেক রহমান

মুম্বাইয়ে মেট্রোরেলের পিলার ধসে গুরুতর আহত ২

মুম্বাইয়ে মেট্রোরেলের পিলার ধসে গুরুতর আহত ২

এক ভোটের জন্য রেকর্ড করতে পারলেন না বাবর

এক ভোটের জন্য রেকর্ড করতে পারলেন না বাবর

‘হ্যাঁ’ ভোট জয়ী হওয়ায় ‘নোট অব ডিসেন্ট’-এর কী হবে, যা বললেন আলী রীয়াজ

‘হ্যাঁ’ ভোট জয়ী হওয়ায় ‘নোট অব ডিসেন্ট’-এর কী হবে, যা বললেন আলী রীয়াজ

নতুন সরকার গঠন প্রক্রিয়া, কী বলা আছে সংবিধানে

নতুন সরকার গঠন প্রক্রিয়া, কী বলা আছে সংবিধানে

সম্পর্কিত

মাতা ইউরোপের সঙ্গে শর্তসাপেক্ষে সম্পর্ক চায় ‘সন্তান’ যুক্তরাষ্ট্র

মাতা ইউরোপের সঙ্গে শর্তসাপেক্ষে সম্পর্ক চায় ‘সন্তান’ যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশের দরকার একটি নবযাত্রা—ব্রিটিশ এমপি রুপার নিবন্ধ

বাংলাদেশের দরকার একটি নবযাত্রা—ব্রিটিশ এমপি রুপার নিবন্ধ

শিখ নেতা পান্নুন হত্যাচেষ্টা: অভিযুক্ত ভারতীয় নাগরিক নিখিল গুপ্তের স্বীকারোক্তি

শিখ নেতা পান্নুন হত্যাচেষ্টা: অভিযুক্ত ভারতীয় নাগরিক নিখিল গুপ্তের স্বীকারোক্তি

এপস্টেইনের মৃত্যু আত্মহত্যা নয়, শ্বাসরোধে— দাবি ময়নাতদন্ত দেখা চিকিৎসকের

এপস্টেইনের মৃত্যু আত্মহত্যা নয়, শ্বাসরোধে— দাবি ময়নাতদন্ত দেখা চিকিৎসকের