৫২ কোটি টাকায় নিউইয়র্কে বিক্রি হলো মঙ্গল গ্রহের পাথর, ভাগ চায় নাইজারও

অনলাইন ডেস্ক
আপডেট : ১০ আগস্ট ২০২৫, ২০: ২৮
নিউইয়র্কের নিলামে মঙ্গলগ্রহের পাথরটি। ছবি: বিবিসি
নিউইয়র্কের নিলামে মঙ্গলগ্রহের পাথরটি। ছবি: বিবিসি

পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত পাওয়া মঙ্গল গ্রহের সবচেয়ে বড় উল্কাপিণ্ড বা পাথরটির ওজন প্রায় ২৪.৭ কেজি। গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের বিখ্যাত নিলাম সংস্থা সথেবিজে ৪৩ লাখ ডলারে এটি বিক্রি হয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ৫২ কোটি টাকারও বেশি।

বিবিসি জানিয়েছে, পাথরটির বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয়েছে এডব্লিউএ-১৬৭৮৮। ২০২৩ সালের ১৬ নভেম্বর নাইজারের আগাদেজ অঞ্চলের চিরফা ওয়েসিস থেকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার পশ্চিমে পাথরটিকে খুঁজে পান অজ্ঞাত এক উল্কাপিণ্ড শিকারি। পরে স্থানীয় সম্প্রদায় এটি এক আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে। ওই ব্যবসায়ী পরে এটিকে ইতালির আরেজ্জোর একটি ব্যক্তিগত গ্যালারিতে পাঠান। সেখানে ইতালির ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের খনিজবিদ্যার অধ্যাপক জিওভান্নি প্রাতেসির নেতৃত্বে একটি গবেষক দল পাথরটির গঠন ও উৎস পরীক্ষা করে। কিছু সময় এটি ইতালির রোমে স্পেস এজেন্সিতেও প্রদর্শিত হয়।

সম্প্রতি এটিকে নিউইয়র্কে নিলামে তোলা হয়, যদিও এর দুটি টুকরা গবেষণার জন্য ইতালিতে রেখে দেওয়া হয়। নিলাম সংস্থা সথেবিজ দাবি করেছে, সব আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে পাথরটি রপ্তানি ও পরিবহন করা হয়েছে এবং সব নথি ঠিকঠাকই আছে। তবে নাইজার সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে এই রপ্তানির বৈধতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে এবং সম্ভাব্য অবৈধ আন্তর্জাতিক পাচারের অভিযোগ তদন্ত শুরু করেছে।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও নাইজারের সঙ্গে দীর্ঘদিনের গবেষণা সম্পর্ক থাকা পল সেরেনো এই ঘটনাকে ‘দুঃসাহসী’ বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি নাইজারের ঐতিহ্য রক্ষার আইনের কথা উল্লেখ করে বলেন, খনিজ নমুনা এতে অন্তর্ভুক্ত হলেও উল্কাপিণ্ডের নাম সরাসরি নেই। তবে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, কোনো দেশের সাংস্কৃতিক বা প্রাকৃতিক ঐতিহ্যের অংশ বিনা অনুমতিতে নিয়ে যাওয়া যায় না।

নিলামে উল্লেখ করা হয়েছে—অজ্ঞাত এক ব্যক্তি এটি বিক্রি করছেন এবং যিনি এটি কিনেছেন, তাঁর পরিচয়ও গোপন রাখা হয়েছে। তবে বিক্রির অর্থের কোনো অংশ নাইজার পেয়েছে কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

বিশ্বজুড়ে উল্কাপিণ্ডের ব্যবসাকে অনেকেই শিল্পবাজারের সঙ্গে তুলনা করেন—বিরলতা ও সৌন্দর্য এসব উল্কার মূল্য বাড়াতে সাহায্য করে। আর সাহারার মতো শুষ্ক ও জনবসতিহীন এলাকায় উল্কাপিণ্ড সহজে সংরক্ষিত থাকে, তাই ওই অঞ্চলটিতে উল্কাশিকারিদের কার্যক্রম বেশি। মরক্কোতেও বিগত দুই দশকে একধরনের ‘সাহারান গোল্ড রাশ’ দেখা গিয়েছিল। পরে সেখান থেকে শত শত উল্কাপিণ্ড আন্তর্জাতিক বাজারে চলে যায়।

পল সেরেনোর আশা করছেন, সথেবিজের এই বিক্রির কারণে নাইজারের সরকার হয়তো আরও সক্রিয় হবে এবং শিলাটি যদি কখনো কোনো জাদুঘরে প্রদর্শিত হয়, তবে সেখানে এই বিতর্কের কথাও স্বীকার করতে হবে।

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্রটাকানাইজারনিউইয়র্ক
এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

২০৫০ সালের মধ্যে মানুষের আয়ু হবে ১,০০০ বছর: দাবি বিজ্ঞানীদের

জট খুলছে ব্ল্যাংক স্মার্ট কার্ড ক্রয়ের

১৫৮ বছর আগে হারানো আলাস্কাতেই কি ইউক্রেনের জমি লিখে নেবে রাশিয়া

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান—৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

৫২ কোটি টাকায় নিউইয়র্কে বিক্রি হলো মঙ্গল গ্রহের পাথর, ভাগ চায় নাইজারও

ভারতে পাচারকারীর হাত থেকে যেভাবে পালিয়ে থানায় গেল বাংলাদেশি কিশোরী

সৌদি আরবে যৌথ অভিযান, এক সপ্তাহে গ্রেপ্তার ২২ হাজার প্রবাসী

ফ্রান্সে তিনিই পত্রিকার সর্বশেষ হকার, পাচ্ছেন রাষ্ট্রীয় সম্মাননা