ভেনেজুয়েলার তেল খাতের ১২ বিলিয়ন ডলার হস্তগত করেছে যুক্তরাষ্ট্র

ভেনেজুয়েলার তেল খাতের ১২ বিলিয়ন ডলার হস্তগত করেছে যুক্তরাষ্ট্র
ভেনেজুয়েলার প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে তেল রপ্তানি থেকে চলতি বছরের প্রথম নয় মাসে ১২ বিলিয়ন ডলারের বেশি রাজস্ব নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আন্তর্জাতিক আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান কেপিএমজির এক গোপনীয় প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য নিউইয়র্ক টাইমস প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করেছে।
প্রতিবেদনটি গত জানুয়ারিতে মার্কিন সামরিক অভিযানে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর দেশটির আর্থিক সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে অর্জিত রাজস্বের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরেছে।
মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর ট্রাম্প প্রশাসন ভেনেজুয়েলায় নিজেদের অনুগত অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠা করে। একই সঙ্গে দেশটির তেলশিল্পে মার্কিন বিনিয়োগের সুযোগ উন্মুক্ত করার দায়িত্ব দেওয়া হয় ওই সরকারকে।
মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনের কয়েক দিন আগে কেপিএমজির প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়। নির্বাচনের আগে ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতারা ভেনেজুয়েলা বিষয়ে ওয়াশিংটনের নীতিতে আরও স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করেছিলেন। উভয় কক্ষের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ায় আগামী জানুয়ারি থেকে এ বিষয়ে তদারকির আরও বেশি ক্ষমতা পাবেন তাঁরা।
কেপিএমজি মার্কিন সরকারের পক্ষে প্রতিবেদনটি তৈরি করে। এতে ‘ভেনেজুয়েলা কাস্টডি অ্যাকাউন্ট’ নামে একটি হিসাবের কার্যক্রমের বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। মাদুরো ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ভেনেজুয়েলার রপ্তানি আয় নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয় (ট্রেজারি) এই হিসাব চালু করে। শুরুতে কাতারে হিসাবটি পরিচালিত হলেও জানুয়ারির শেষ দিকে তা নিউইয়র্কের সিটিব্যাংকে স্থানান্তর করা হয়।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৩ জানুয়ারি, অর্থাৎ মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপের দিন থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত ওই হিসাবে মোট ১২ দশমিক ২৬ বিলিয়ন ডলার জমা পড়ে। জমা হওয়া অর্থের সিংহভাগই পাওয়ার পরপর ভেনেজুয়েলায় ফেরত পাঠানো হয়। ৩০ সেপ্টেম্বর হিসাবটিতে প্রায় ১৭০ মিলিয়ন ডলার অবশিষ্ট ছিল। একই সময়ে হিসাবটি থেকে প্রায় ১২ মিলিয়ন ডলার সুদও আয় হয়।
অর্থ ছাড়ের দ্রুত প্রক্রিয়ার বিবরণ দিয়ে প্রতিবেদনে মার্কিন কর্মকর্তাদের আগের দাবির কিছুটা সত্যতা পাওয়া যায়। তাঁদের দাবি ছিল, ভেনেজুয়েলার প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে তেল থেকে অর্জিত অর্থের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র কেবল তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকা পালন করছে।
প্রক্রিয়াটি ছিল এমন, ভেনেজুয়েলার কেন্দ্রীয় ব্যাংক যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হিসাব থেকে অর্থ ছাড়ের আবেদন করত। এরপর মার্কিন কর্মকর্তারা আবেদনগুলো আর্থিক স্বচ্ছতা ও সততার নির্ধারিত মানদণ্ড পূরণ করছে কি না, তা যাচাই করে অর্থ ছাড় করতেন।
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বারবার দাবি করেছেন, মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করার আগে ভেনেজুয়েলার তেল থেকে অর্জিত রাজস্বের বড় অংশ দুর্নীতি ও বিদেশি মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে হারিয়ে যেত। দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনেও তাঁর এসব দাবির কিছু অংশের সত্যতা পাওয়া গেছে।
তবে কেপিএমজির প্রতিবেদনটি একই সঙ্গে দেখিয়েছে, অর্থ ছাড়ের সময় নির্ধারণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ বিক্রির অর্থ কারা পাবে, সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের হাতেই ছিল। অথচ ভেনেজুয়েলার সংবিধান অনুযায়ী, দেশটির প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক জনগণ।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘চলতি বছর ভেনেজুয়েলার প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে অর্জিত রাজস্বের জমার ওপর যুক্তরাষ্ট্র সরকার তত্ত্বাবধানমূলক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে।’ এতে আরও বলা হয়েছে, প্রতিটি লেনদেনের ক্ষেত্রে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের অনুমোদন বাধ্যতামূলক।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, অপরিশোধিত তেল বিক্রি থেকেই ওই হিসাবে জমা হওয়া অর্থের সিংহভাগ এসেছে। এ ছাড়া খনিজ সম্পদ ও সার বিক্রি থেকেও তুলনামূলকভাবে কম অর্থ জমা পড়ে। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক পণ্যবাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ট্রাফিগুরা ভেনেজুয়েলার সোনা কেনার জন্য প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলার জমা দিয়েছিল।
তবে প্রতিবেদনটিতে ভেনেজুয়েলার রপ্তানি আয়ের পূর্ণাঙ্গ চিত্র উঠে আসেনি। দেশটির সবচেয়ে বড় অপরিশোধিত তেল রপ্তানিকারকদের মধ্যে দুটি প্রতিষ্ঠান, মার্কিন তেল কোম্পানি শেভরন এবং স্থানীয় উৎপাদক নাবেপ, তাদের উত্তোলিত তেলের অন্তত একটি অংশ বিক্রির ক্ষেত্রে ভিন্ন আর্থিক ব্যবস্থা ব্যবহার করে। অন্যদিকে, ভেনেজুয়েলার বিপুল পরিমাণ সোনা এখনো অনানুষ্ঠানিক আর্থিক চ্যানেলের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি হচ্ছে।
গত মাসে নাবেপ যুক্তরাষ্ট্রে তেল পাঠানো শুরু করে। একটি চুক্তির আওতায় প্রতিষ্ঠানটি মার্কিন সরকারকে তাদের ৩৫ শতাংশ শেয়ার এবং উৎপাদিত তেলের ২০ শতাংশ দেবে। এ ক্ষেত্রে বাজারদরের চেয়ে কম দামে তেল সরবরাহ করা হবে।
কাস্টডি অ্যাকাউন্ট থেকে ভেনেজুয়েলায় ফেরত পাঠানো অর্থের মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ, ১১ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার, দেশটির জাতীয় মুদ্রা বলিভারের বিনিময় হার ধরে রাখতে ব্যয় করা হয়েছে। এ জন্য ভেনেজুয়েলার বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার নিলামের আয়োজন করা হয়।
এই অর্থের পরিমাণ ভেনেজুয়েলায় বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ নিয়ে স্বাধীনভাবে করা বিভিন্ন হিসাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দেশটির আর্থিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান সিনতেসিস ফিনানসিয়েরা অনুমান করেছে, ২০২৬ সালের প্রথম নয় মাসে বৈদেশিক মুদ্রার নিলামে ভেনেজুয়েলা সরকার ১২ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। এ ছাড়া ভেনেজুয়েলা সরকারের বৈদেশিক দেনা পরিশোধের জন্য ওই হিসাব থেকে প্রায় ১৩০ মিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছেন মার্কিন কর্মকর্তারা। এসব দেনার বেশির ভাগই ছিল অন্যান্য দেশের সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছে।
তবে ভেনেজুয়েলার বৈদেশিক মুদ্রার নিলাম থেকে শেষ পর্যন্ত কারা লাভবান হয়েছে, প্রতিবেদনে তা উল্লেখ করা হয়নি। দ্য নিউইয়র্ক টাইমসের আগের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনগুলোতে বলা হয়েছে, নিলামে বরাদ্দ হওয়া ডলারের বড় অংশই ভেনেজুয়েলার অল্পসংখ্যক কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ও ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী করপোরেশনের হাতে যায়। অন্যদিকে, বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা পেতে হিমশিম খাচ্ছে দেশটির অনেক ছোট প্রতিষ্ঠান।
কাস্টডি অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া অর্থের বেশির ভাগ এসেছে দুটি বৈশ্বিক পণ্যবাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ট্রাফিগুরা ও ভিটোলের কাছ থেকে। মার্কিন সামরিক অভিযানের পর ভেনেজুয়েলার তেল বিক্রির একচেটিয়া অধিকার পেয়েছিল এই দুটি প্রতিষ্ঠান। তেল কেনার জন্য ক্রেতার সংখ্যা বেড়েছে ঠিকই, তবে ভেনেজুয়েলার অপরিশোধিত তেলের বাণিজ্যে এখনো এই দুই প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য বজায় রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
কেপিএমজির প্রতিবেদন অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ কাস্টডি অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া মোট অর্থের ৬১ শতাংশই এসেছে ট্রাফিগুরা ও ভিটোলের কাছ থেকে। অর্থাৎ, ভেনেজুয়েলার প্রাকৃতিক সম্পদ বিক্রির অর্থের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পরও দেশটির তেল বাণিজ্যের বড় অংশ কার্যত এই দুটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।