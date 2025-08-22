Ajker Patrika
সকাল সাতটায় ট্রাম্পের সাবেক উপদেষ্টা বোল্টনের বাড়িতে এফবিআইয়ের হানা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ওয়াশিংটন ডিসি এলাকার মেরিল্যান্ডে অবস্থিত বোল্টনের বাড়িতে স্থানীয় সময় সকাল ৭টা থেকে এই তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। ছবি: এএফপি
ওয়াশিংটন ডিসি এলাকার মেরিল্যান্ডে অবস্থিত বোল্টনের বাড়িতে স্থানীয় সময় সকাল ৭টা থেকে এই তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। ছবি: এএফপি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কট্টর সমালোচক জন বোল্টনের বাড়িতে শুক্রবার সকালে অভিযান চালিয়েছে ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)। সম্প্রতি জন বোল্টনের বিরুদ্ধে গোপনীয় নথি বেআইনিভাবে ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এপি জানিয়েছে, সেই অভিযোগের তদন্তের অংশ হিসেবেই এ অভিযান চালানো হয়েছে। জন বোল্টন ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন।

ওয়াশিংটন ডিসি এলাকার মেরিল্যান্ডে অবস্থিত বোল্টনের বাড়িতে স্থানীয় সময় সকাল ৭টা থেকে এই তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। এফবিআই পরিচালক কাশ প্যাটেল শুক্রবার সকালে এক্সে একটি রহস্যময় বার্তা পোস্ট করেন। তিনি লেখেন, ‘আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়...এফবিআই এজেন্টরা মিশনে।’ মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং এফবিআইয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর ড্যান বোঙ্গিনোও একই বার্তা পুনরায় পোস্ট করেন। তবে এই তল্লাশির পেছনে সুনির্দিষ্ট কী অভিযোগ রয়েছে, সে বিষয়ে কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অভিযানের সময় বোল্টন বাড়িতে ছিলেন না। সংবাদমাধ্যমটি টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, এই অভিযান সম্পর্কে তিনি অবগত নন। অন্যদিকে এপি জানিয়েছে, অভিযান চলাকালীন বোল্টনকে তাঁর ওয়াশিংটনের অফিসের লবিতে এফবিআই লেখা ভেস্ট পরা দুজন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেছে। অভিযানের সময় বোল্টনকে আটক বা তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হয়নি।

ট্রাম্পের তৃতীয় জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে বোল্টন ১৭ মাস দায়িত্ব পালন করেন এবং ইরান, আফগানিস্তান ও উত্তর কোরিয়াসহ বিভিন্ন নীতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে ট্রাম্পের মতবিরোধ হয়। ট্রাম্প প্রশাসন বোল্টনের লেখা ‘দা রুম হোয়্যার ইট হ্যাপেনড’ (The Room Where It Happened) বইটি প্রকাশে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, কারণ তাদের দাবি ছিল এতে গোপনীয় তথ্য রয়েছে। ২০২০ সালে একটি আদালত বইটি প্রকাশের অনুমতি দিলে ট্রাম্প তখন বলেছিলেন, বোল্টনকে ‘এর জন্য বড় মূল্য দিতে হবে, যেমনটা আগে অন্যদেরও দিতে হয়েছে।’

চলতি বছর ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথম দিনেই ট্রাম্প বোল্টনসহ সাবেক চার ডজনেরও বেশি গোয়েন্দা কর্মকর্তার নিরাপত্তা ছাড়পত্র বাতিল করে দেন। এর আগে তিনি বোল্টনসহ সাবেক তিন কর্মকর্তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তাও বাতিল করেছিলেন।

অন্যদিকে, সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিশেষ উপদেষ্টা মেগান হেইস এই অভিযানকে ‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও অত্যন্ত তুচ্ছ’ এবং ট্রাম্পের ‘প্রতিশোধ’ বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি এটিকে ‘এফবিআইয়ের সম্পদের অপচয়’ বলেও অভিহিত করেন। অন্যদিকে, ট্রাম্পের রাজনৈতিক সহযোগী রজার স্টোন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, ‘শুভ সকাল, জন বোল্টন। সকাল ৬টায় বাড়িতে অভিযান হলে কেমন লাগে?’

