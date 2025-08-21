৮ মামলায় জামিন পেলেন ইমরান খান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ৯ মে দাঙ্গাসংক্রান্ত আটটি মামলায় জামিন পেয়েছেন। দেশটির সুপ্রিম কোর্ট তাঁর জামিন আবেদন মঞ্জুর করে শুনানির জন্য গ্রহণ করেছেন। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য ডনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) প্রধান বিচারপতি ইয়াহিয়া আফ্রিদির নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি বেঞ্চ এ রায় দেন। বেঞ্চের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মুহাম্মদ শফি সিদ্দিকী ও বিচারপতি হাসান আজহার রিজভী।
২০২৩ সালের ৯ মে ইমরান খানের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে তাঁর দল পিটিআইয়ের সমর্থকেরা দেশজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ ও দাঙ্গা শুরু করেন। বিক্ষোভকারীরা সামরিক স্থাপনা ও রাষ্ট্রীয় ভবন ভাঙচুর করেন এবং লাহোর কোর কমান্ডারের বাসভবনেও হামলা চালান। এ ঘটনার পর হাজার হাজার বিক্ষোভকারী ও দলের শীর্ষ নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়।
৯ মের দাঙ্গাসংক্রান্ত মামলাগুলোতে ওই বছরের নভেম্বরে লাহোরের একটি সন্ত্রাসবিরোধী আদালত ইমরান খানের জামিন আবেদন নাকচ করে দেন। এরপর চলতি বছরের ২৪ জুন লাহোর হাইকোর্টও (এলএইচসি) তাঁর আবেদন খারিজ করে দেন। এর কয়েক দিন পর ইমরান খান সুপ্রিম কোর্টে এ খারিজের বিরুদ্ধে আপিল করেন।
প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে সংসদীয় অনাস্থা ভোটে ইমরান খানের প্রধানমন্ত্রিত্বের পতনের পর থেকে তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক দুর্নীতির মামলা ও কারাবন্দী জীবনের সূচনা হয়। ২০২৩ সালের ৯ মে তাঁর গ্রেপ্তার ঘিরে দেশজুড়ে প্রতিবাদ-সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। পরে জামিনে মুক্ত হলেও আবারও গ্রেপ্তার হন সেই বছরের ৫ আগস্ট। এর পর থেকে তিনি বন্দী রয়েছেন। ৯ মে দাঙ্গাসংক্রান্ত মামলায় জামিন পেলেও অন্যান্য মামলার কারণে তিনি বন্দী আছেন।
পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ৯ মে দাঙ্গাসংক্রান্ত আটটি মামলায় জামিন পেয়েছেন। দেশটির সুপ্রিম কোর্ট তাঁর জামিন আবেদন মঞ্জুর করে শুনানির জন্য গ্রহণ করেছেন। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য ডনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) প্রধান বিচারপতি ইয়াহিয়া আফ্রিদির নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি বেঞ্চ এ রায় দেন। বেঞ্চের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মুহাম্মদ শফি সিদ্দিকী ও বিচারপতি হাসান আজহার রিজভী।
২০২৩ সালের ৯ মে ইমরান খানের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে তাঁর দল পিটিআইয়ের সমর্থকেরা দেশজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ ও দাঙ্গা শুরু করেন। বিক্ষোভকারীরা সামরিক স্থাপনা ও রাষ্ট্রীয় ভবন ভাঙচুর করেন এবং লাহোর কোর কমান্ডারের বাসভবনেও হামলা চালান। এ ঘটনার পর হাজার হাজার বিক্ষোভকারী ও দলের শীর্ষ নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়।
৯ মের দাঙ্গাসংক্রান্ত মামলাগুলোতে ওই বছরের নভেম্বরে লাহোরের একটি সন্ত্রাসবিরোধী আদালত ইমরান খানের জামিন আবেদন নাকচ করে দেন। এরপর চলতি বছরের ২৪ জুন লাহোর হাইকোর্টও (এলএইচসি) তাঁর আবেদন খারিজ করে দেন। এর কয়েক দিন পর ইমরান খান সুপ্রিম কোর্টে এ খারিজের বিরুদ্ধে আপিল করেন।
প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে সংসদীয় অনাস্থা ভোটে ইমরান খানের প্রধানমন্ত্রিত্বের পতনের পর থেকে তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক দুর্নীতির মামলা ও কারাবন্দী জীবনের সূচনা হয়। ২০২৩ সালের ৯ মে তাঁর গ্রেপ্তার ঘিরে দেশজুড়ে প্রতিবাদ-সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। পরে জামিনে মুক্ত হলেও আবারও গ্রেপ্তার হন সেই বছরের ৫ আগস্ট। এর পর থেকে তিনি বন্দী রয়েছেন। ৯ মে দাঙ্গাসংক্রান্ত মামলায় জামিন পেলেও অন্যান্য মামলার কারণে তিনি বন্দী আছেন।
জার্মান প্রসিকিউটরেরা জানিয়েছেন, নর্ড স্ট্রিম গ্যাস পাইপলাইনে বিস্ফোরণের ঘটনায় এক ইউক্রেনীয় নাগরিককে ইতালিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ২০২২ সালে রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের কয়েক মাস পর বাল্টিক সাগরের নিচে এই পাইপলাইনে বিস্ফোরণ ঘটে, যা ইউরোপের জ্বালানি সংকটকে আরও গভীর করে তোলে।১৭ মিনিট আগে
২০২৬ সালের তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে আজ বৃহস্পতিবার মাদুরাইয়ের পারাপাথিতে নিজ দলের দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলনে বক্তব্য দেন অভিনেতা বিজয়। এ বক্তব্যে তিনি কিছু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও প্রতীকী বার্তা দিয়েছেন। বিজয় বলেছেন, ‘আমাদের একমাত্র আদর্শগত শত্রু হলো বিজেপি।...১ ঘণ্টা আগে
চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং তিব্বতে একটি বিরল ও অঘোষিত সফরে অংশ নিয়েছেন। গতকাল বুধবার রাজধানী লাসায় পৌঁছে তিনি তিব্বত স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ৬০ বছর পূর্তির আনুষ্ঠানিকতা উদ্বোধন করেন। এবারই প্রথম কোনো চীনা প্রেসিডেন্ট তিব্বতে সরাসরি এমন আয়োজনে যোগ দিলেন।১ ঘণ্টা আগে
মহারাষ্ট্রের বাণিজ্য নগরী মুম্বাই আবারও ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি। টানা বর্ষণে শহর কার্যত থমকে গিয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় সান্তাক্রুজ এলাকায় ৯৪৪ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে, যা ২০০৫ সালের ভয়াবহ মুম্বাই বন্যার স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে।২ ঘণ্টা আগে