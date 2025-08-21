Ajker Patrika
> বিশ্ব
> পাকিস্তান

৮ মামলায় জামিন পেলেন ইমরান খান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ইমরান খান। ছবি: এএফপি
পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ইমরান খান। ছবি: এএফপি

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ৯ মে দাঙ্গাসংক্রান্ত আটটি মামলায় জামিন পেয়েছেন। দেশটির সুপ্রিম কোর্ট তাঁর জামিন আবেদন মঞ্জুর করে শুনানির জন্য গ্রহণ করেছেন। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য ডনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) প্রধান বিচারপতি ইয়াহিয়া আফ্রিদির নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি বেঞ্চ এ রায় দেন। বেঞ্চের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মুহাম্মদ শফি সিদ্দিকী ও বিচারপতি হাসান আজহার রিজভী।

২০২৩ সালের ৯ মে ইমরান খানের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে তাঁর দল পিটিআইয়ের সমর্থকেরা দেশজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ ও দাঙ্গা শুরু করেন। বিক্ষোভকারীরা সামরিক স্থাপনা ও রাষ্ট্রীয় ভবন ভাঙচুর করেন এবং লাহোর কোর কমান্ডারের বাসভবনেও হামলা চালান। এ ঘটনার পর হাজার হাজার বিক্ষোভকারী ও দলের শীর্ষ নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

২ বছর ধরে নেতা কারাগারে, জাতিসংঘে যাচ্ছে ইমরান খানের দল২ বছর ধরে নেতা কারাগারে, জাতিসংঘে যাচ্ছে ইমরান খানের দল

৯ মের দাঙ্গাসংক্রান্ত মামলাগুলোতে ওই বছরের নভেম্বরে লাহোরের একটি সন্ত্রাসবিরোধী আদালত ইমরান খানের জামিন আবেদন নাকচ করে দেন। এরপর চলতি বছরের ২৪ জুন লাহোর হাইকোর্টও (এলএইচসি) তাঁর আবেদন খারিজ করে দেন। এর কয়েক দিন পর ইমরান খান সুপ্রিম কোর্টে এ খারিজের বিরুদ্ধে আপিল করেন।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে সংসদীয় অনাস্থা ভোটে ইমরান খানের প্রধানমন্ত্রিত্বের পতনের পর থেকে তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক দুর্নীতির মামলা ও কারাবন্দী জীবনের সূচনা হয়। ২০২৩ সালের ৯ মে তাঁর গ্রেপ্তার ঘিরে দেশজুড়ে প্রতিবাদ-সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। পরে জামিনে মুক্ত হলেও আবারও গ্রেপ্তার হন সেই বছরের ৫ আগস্ট। এর পর থেকে তিনি বন্দী রয়েছেন। ৯ মে দাঙ্গাসংক্রান্ত মামলায় জামিন পেলেও অন্যান্য মামলার কারণে তিনি বন্দী আছেন।

বিষয়:

পাকিস্তানজামিনমামলাগ্রেপ্তারইমরান খানআদালতকারাগার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভিসা ছাড়া পাকিস্তান সফরের চুক্তি হতে পারে শিগগির

স্ত্রীকে হতে হবে নোরা ফাতেহির মতো, না খাইয়ে রেখে তিন ঘণ্টা করে ব্যায়াম করান স্বামী

ঢাকা কলেজের বাস ভাঙচুর, আবারও শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ, পুলিশের টিয়ার শেল-সাউন্ড গ্রেনেড

সাদাপাথর লুট: ৫১ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টতা পেয়েছে দুদক

বাংলা বলায় কলকাতার মার্কেটে ছুরি, বন্দুকের বাঁট ও হকিস্টিক নিয়ে ছাত্রদের ওপর হামলা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

৬১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

আক্কেলপুরে ‘একঘরে’ করে রাখা দিনমজুরকে মারধর, থানায় মামলা

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

ঠাকুরগাঁওয়ের ৩টি আসনেই জয়ী হবে জামায়াত: মাওলানা হালিম

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে, শাহীনুলের প্রশ্ন

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

সম্পর্কিত

সমুদ্রের তলদেশে জার্মানির গ্যাস পাইপলাইন বিস্ফোরণ, ইতালিতে এক ইউক্রেনীয় গ্রেপ্তার

সমুদ্রের তলদেশে জার্মানির গ্যাস পাইপলাইন বিস্ফোরণ, ইতালিতে এক ইউক্রেনীয় গ্রেপ্তার

৮ মামলায় জামিন পেলেন ইমরান খান

৮ মামলায় জামিন পেলেন ইমরান খান

আমাদের আদর্শগত শত্রু বিজেপি, রাজনৈতিক শত্রু ডিএমকে: থালাপতি বিজয়

আমাদের আদর্শগত শত্রু বিজেপি, রাজনৈতিক শত্রু ডিএমকে: থালাপতি বিজয়

বিতর্কিত সফরে প্রথম চীনা প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিব্বত গেলেন সি চিন পিং

বিতর্কিত সফরে প্রথম চীনা প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিব্বত গেলেন সি চিন পিং