Ajker Patrika
পাকিস্তান

নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি অ্যান্টি-শিপ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালাল পাকিস্তান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৪ এপ্রিল ২০২৬, ১৯: ৩৯
নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি অ্যান্টি–শিপ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে পাকিস্তান। ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তারা জাহাজ থেকে উৎক্ষেপণযোগ্য একটি অ্যান্টি-শিপ ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করেছে। ক্ষেপণাস্ত্রটি পাকিস্তানের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ইনডিপেনডেন্টের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

পাকিস্তান সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে বলেছে, লাইভ ফায়ারিং মহড়ার সময় ক্ষেপণাস্ত্রটি ‘দূরপাল্লায় উচ্চগতিতে নির্ভুলভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনেছে।’ এই পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ প্রত্যক্ষ করেন নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল নাভিদ আশরাফ। পাশাপাশি এই প্রকল্পে জড়িত বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীরাও উপস্থিত ছিলেন।

দেশটির সামরিক বাহিনীর দাবি, নতুন ক্ষেপণাস্ত্রটি আগের সিস্টেমগুলোর তুলনায় উন্নত। এতে রয়েছে আধুনিক গাইডেন্স ব্যবস্থা এবং বাড়তি গতিশীলতা। এর ফলে এটি ‘হুমকি এড়িয়ে চলতে, পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে এবং নির্ভুল ও প্রাণঘাতী আঘাত হানতে’ সক্ষম। এই উৎক্ষেপণকে দেশটির নির্ভুল হামলা চালানোর সক্ষমতার প্রদর্শন হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, নৌবাহিনী প্রচলিত যুদ্ধক্ষেত্রে ‘বিশ্বাসযোগ্য সমুদ্রভিত্তিক প্রতিরোধক্ষমতা’ ধরে রাখতে এবং আঞ্চলিক সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পাকিস্তান নিয়মিত নিজেদের তৈরি ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালায়। মূলত প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকে সম্ভাব্য হুমকি মোকাবিলার লক্ষ্যে এই কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে।

হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, পরবর্তী যেকোনো আলোচনা পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে হতে পারে। তবে আলোচনায় ফেরার বিষয়ে এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

