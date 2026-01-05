খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বাংলাদেশ মিশনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বাংলাদেশের তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ইসলামাবাদে বাংলাদেশ হাইকমিশন পরিদর্শন করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। আজ সোমবার (৫ জানুয়ারি) তিনি হাইকমিশনে গিয়ে শোক বইয়ে স্বাক্ষর করেন এবং মরহুমার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সের এক পোস্টে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।
এ সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তান সরকার ও জনগণের পক্ষ থেকে বেগম জিয়ার পরিবার, তাঁর দলের নেতা-কর্মী এবং বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। তিনি মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেন, যেন মরহুমার আত্মাকে জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ মাকাম দান করা হয়।
বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। তিনি গত ৩০ ডিসেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
