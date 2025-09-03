Ajker Patrika
পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমাবেশে আত্মঘাতী হামলা, নিহত ১৩

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বেলুচিস্তান ন্যাশনাল পার্টির রাজনৈতিক সমাবেশ লক্ষ্য করে আত্মঘাতী হামলা চালানো হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত
বেলুচিস্তান ন্যাশনাল পার্টির রাজনৈতিক সমাবেশ লক্ষ্য করে আত্মঘাতী হামলা চালানো হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের রাজধানী কোয়েটায় আত্মঘাতী হামলায় কমপক্ষে ১৩ জন নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও অন্তত ৩০ জন। গতকাল মঙ্গলবার শহরের ব্যস্ততম সারিয়াব এলাকায় শাহওয়ানি স্টেডিয়ামের কাছে হামলার এ ঘটনা ঘটে।

বার্তা সংস্থা এপির তথ্যমতে, বেলুচিস্তান ন্যাশনাল পার্টির রাজনৈতিক সমাবেশ লক্ষ্য করে এ হামলা চালানো হয়েছে। দলের প্রতিষ্ঠাতা সরদার আতাউল্লাহ মেঙ্গলের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করতে সেখানে জড়ো হয়েছিলেন দলটির শত শত কর্মী-সমর্থক। সমাবেশ শেষে কর্মীরা যখন বেরিয়ে আসছিলেন, তখনই বিস্ফোরণটি ঘটে।

হামলায় দলের নেতা আখতার মেঙ্গল কোনো আঘাত পাননি বলে নিশ্চিত করেছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো। পুলিশ জানিয়েছে, আত্মঘাতী হামলাকারীর দেহাবশেষ উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় সরকারি হাসপাতালের মুখপাত্র ওয়াসিম বাইগ এপিকে জানিয়েছেন, হামলার পর তাদের কাছে ১৩টি মরদেহ এসেছে। এবং আহত আরও অনেকে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন, যাদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা সংকটাপন্ন। তাৎক্ষণিকভাবে কেউ হামলার দায় স্বীকার করেনি।

উল্লেখ্য, আখতার মেঙ্গল সরকারের কড়া সমালোচক। প্রায়শই বেলুচিস্তান ন্যাশনালিস্ট পার্টির গুম হয়ে যাওয়া সদস্যদের মুক্তির দাবিতে সভা-সমাবেশ করে থাকেন।

এদিকে, এ হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সরফরাজ বুগতি। হামলাকে কাপুরুষোচিত আখ্যা দিয়েছে আহতদের সর্বোচ্চ চিকিৎসা ও সঠিক বিচার নিশ্চিতের নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি। পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহসিন নাকভিও এই হামলার নিন্দা জানিয়েছেন। এর পেছনে ভারত সমর্থিত সন্ত্রাসীদের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। গেল কয়েক মাস ধরেই তালেবান ও বালুচ বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থন দেওয়ার অভিযোগে ভারতকে অভিযুক্ত করে আসছে পাকিস্তান। যদিও বরাবরই তা অস্বীকার করে আসছে নয়াদিল্লি।

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

মার্কিন পণ্যে ভারতের শূন্য শুল্কের প্রস্তাব, তবু রাশিয়ার তেলেই জ্বলছেন ট্রাম্প

বাংলাদেশের জন্য রাষ্ট্রদূত মনোনয়ন দিলেন ট্রাম্প

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন, কে তিনি

চার্টার্ড ফ্লাইটে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত আসছে আরও একদল বাংলাদেশি

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সি’কে মিয়ানমারের জান্তাপ্রধানের ধন্যবাদ, নেপিদোর ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ খুঁজছে দিল্লি

পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমাবেশে আত্মঘাতী হামলা, নিহত ১৩

নকশিকাঁথায় জড়ানো শিশুদের লাশ, ধ্বংসস্তূপেই মৃতদের গণকবর দিচ্ছেন আফগানরা

চীনের জমকালো আয়োজনে মধ্যাহ্নভোজের মেনুতে যা ছিল

