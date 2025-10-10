Ajker Patrika
> বিশ্ব
> পাকিস্তান

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের অভিযোগ আনল আফগানিস্তান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১০ অক্টোবর ২০২৫, ২১: ০২
বৃহস্পতিবার রাতে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে দুটি বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ শোনা গেছে। ছবি: বিবিসি
বৃহস্পতিবার রাতে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে দুটি বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজ শোনা গেছে। ছবি: বিবিসি

আফগানিস্তানের তালেবান সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের ‘সার্বভৌম ভূখণ্ড লঙ্ঘন’ করার অভিযোগ এনেছে। আজ শুক্রবার (১০ অক্টোবর) এক বিবৃতিতে আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এ ঘটনাকে ‘সহিংস ও উসকানিমূলক’ বলে আখ্যা দিয়েছে।

আজ বিবিসি জানিয়েছে, গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে কাবুলে দুটি বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ শোনা যায়। আফগান মন্ত্রণালয়ের দাবি, দেশটির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় পাতিকা প্রদেশের এক বেসামরিক বাজারে বিমান হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। এতে বেশ কয়েকটি দোকান ধ্বংস হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছে, হামলায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

তবে পাকিস্তান এখনো এ হামলার কথা স্বীকার বা অস্বীকার করেনি। আজ পেশোয়ারে এক সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তানের জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তা জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরী বলেছেন, আফগানিস্তান পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, পাকিস্তানি নাগরিকদের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় যা করা প্রয়োজন, তা করা হবে।

পাকিস্তান দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে আসছে, পাকিস্তান-তালেবান বা টিটিপিকে নিজেদের ভূখণ্ডে কার্যক্রম চালাতে দিচ্ছে আফগান তালেবান। তবে এই অভিযোগ তালেবান সরকার বরাবরই অস্বীকার করেছে। কাবুলে শোনা বিস্ফোরণগুলো টিটিপি নেতা নুর ওয়ালি মেহসুদের ওপর হামলা ছিল বলে খবর ছড়ায়। পরে মেহসুদের একটি ভয়েস মেসেজ প্রকাশ করে জানানো হয়, তিনি জীবিত আছেন।

বিবিসি আফগানের প্রতিবেদক আজ ঘটনাস্থলে কোনো বিস্ফোরণের চিহ্ন না পেলেও তালেবান বাহিনীর উপস্থিতি ও চেকপোস্ট বাড়ানোর খবর দিয়েছেন।

আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সতর্ক করেছে, পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে এর পূর্ণ দায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে নিতে হবে। তবে ভারতের দিল্লিতে সফররত আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি বলেছেন, ‘পাকিস্তান যেন এ ভুলের পুনরাবৃত্তি না করে। আমাদের সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব, যুদ্ধের মাধ্যমে নয়।’

বিষয়:

কাবুলপাকিস্তানসন্ত্রাসীহামলাআফগানিস্তান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘ফোন বন্ধ পেলে ধরে নিবা মারা গেছি’, স্ত্রীকে বলেছিলেন ইউক্রেনে নিহত রাজবাড়ীর নজরুল

শাহবাগে গত রাতে ফুটপাত থেকে নারীসহ তিনজনের মরদেহ উদ্ধার

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে: ট্রাম্প

ট্রাম্পের আশাভঙ্গ, শান্তিতে নোবেল জিতলেন ভেনেজুয়েলার মারিয়া কোরিনা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে: ট্রাম্প

ফিলিস্তিনিদের বের করে দেওয়া হবে না, বরং উল্টোটা ঘটবে: ট্রাম্প

১০ বিলিয়ন ডলারের ঋণের সন্ধানে তেলসমৃদ্ধ সৌদি আরব, কিন্তু কেন

১০ বিলিয়ন ডলারের ঋণের সন্ধানে তেলসমৃদ্ধ সৌদি আরব, কিন্তু কেন

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে যা আছে, সামনে যা ঘটতে পারে

সম্পর্কিত

সমুদ্রের নিচে উদ্বেগজনক কিছু নজরে এল বিজ্ঞানীদের

সমুদ্রের নিচে উদ্বেগজনক কিছু নজরে এল বিজ্ঞানীদের

কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে বন্দুকসহ আটক এক ব্যক্তি

কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে বন্দুকসহ আটক এক ব্যক্তি

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের অভিযোগ আনল আফগানিস্তান

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের অভিযোগ আনল আফগানিস্তান

কর্ণাটকে প্রতি মাসে নারীর সবেতন ঋতুকালীন ছুটির অনুমোদন

কর্ণাটকে প্রতি মাসে নারীর সবেতন ঋতুকালীন ছুটির অনুমোদন