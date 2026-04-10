জাতীয় নিরাপত্তা গোল্লায় যাক: ট্রাম্প-পরিবারের তদবিরে হারল মার্কিন স্টার্টআপ, জিতল চীনা কোম্পানি

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা তদারকি সংস্থা সিএফআইইউএস-এর এক নজিরবিহীন ও রহস্যময় সিদ্ধান্তে মার্কিন হাই-টেক স্টার্টআপ ‘ফাস্টওয়েভ’-কে বড় ধরনের পরাজয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে। অন্যদিকে, ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়রের ঘনিষ্ঠ মহলের লবিংয়ের জোরে এক বিরল জয় পেয়েছে চীনের ‘গ্র্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল গ্রুপ’। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক বিশেষ অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে।
রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়রের দীর্ঘদিনের বন্ধু এবং শিকারি সঙ্গী চেজ ম্যাকডাওয়েলের নেতৃত্বাধীন লবিং ফার্ম ‘চেকমেট’ এই চীনা কোম্পানির পক্ষে তদবির করেছে।
গত জানুয়ারির শুরুতে গ্র্যান্ড ফার্মার আইনজীবীর সঙ্গে সিএফআইইউএস প্রধান ক্রিস পিলকার্টনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের ব্যবস্থা করে দেয় চেকমেট। বৈঠকে গ্র্যান্ড ফার্মার পক্ষ থেকে দাবি করা হয় যে, ফাস্টওয়েভের সঙ্গে তাদের বিরোধটি স্রেফ একটি ‘বাণিজ্যিক বিবাদ’, যার সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তার কোনো সম্পর্ক নেই। উল্লেখ্য, এই লবিং ফার্মটিকে মাত্র দুই সপ্তাহের কাজের জন্য ৩০ হাজার ডলার পারিশ্রমিক দিয়েছিল চীনা কোম্পানিটি।
মিনেসোটা ভিত্তিক স্টার্টআপ ফাস্টওয়েভ তাদের চীনা বিনিয়োগকারী গ্র্যান্ড ফার্মা-কে সরিয়ে দেওয়ার জন্য সিএফআইইউএস-এর কাছে জাতীয় নিরাপত্তা পর্যালোচনার আবেদন করেছিল।
ফাস্টওয়েভ অভিযোগ করে, চীনা কোম্পানিটি তাদের বিশেষ লেজার-ক্যাথেটার প্রযুক্তি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে এবং নতুন পুঁজি সংগ্রহের পথে বাধা দিচ্ছে।
মার্কিন নিয়ম অনুযায়ী, ফাস্টওয়েভের তৈরি বিশেষ লেজার প্রযুক্তি চীনের সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ব্যবহার হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, যা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারত।
সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, সিএফআইইউএস ফাস্টওয়েভের আবেদনটি জাতীয় নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে নয়, বরং ‘তথ্যগত অসঙ্গতি’ বা ‘ম্যাটেরিয়াল মিস স্টেটমেন্ট’-এর অজুহাতে খারিজ করে দেয়। এর ফলে ফাস্টওয়েভ এখন দেউলিয়া হওয়ার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছে, আর চীনা কোম্পানিটি তাদের ৪০ শতাংশ মালিকানা ও ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।
এই ঘটনাটি ওয়াশিংটনের নীতিনির্ধারক মহলে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। ডেমোক্র্যাট সিনেটর এলিজাবেথ ওয়ারেন বিষয়টিকে ‘অত্যন্ত উদ্বেগজনক’ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, কীভাবে একটি চীনা কোম্পানি ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠ লবিস্টদের ব্যবহার করে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীন জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে।
তবে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র কুশ দেশাই এই সমালোচনা প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, সিএফআইইউএস-এর তদন্ত বা কার্যক্রমে কোনো ধরনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ করা হয়নি এবং এটি সম্পূর্ণ পেশাদারির সঙ্গে পরিচালিত হয়েছে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি একটি আদর্শ উদাহরণ যেখানে বিদেশি কোম্পানিগুলো রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে মার্কিন স্বার্থের বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারে। হাডসন ইনস্টিটিউটের সিনিয়র ফেলো মাইকেল সোবোলিক বলেন, ‘যদি কোনো চীনা কোম্পানি মার্কিন সরকারের ওপর লবিং করে একটি আমেরিকান কোম্পানির বিরুদ্ধে জয় পায়, তবে তা হবে সিস্টেমের চরম অবক্ষয়।’
ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়রের প্রতিনিধি এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে চেজ ম্যাকডাওয়েলের সঙ্গে ট্রাম্প জুনিয়রের ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ পাওয়া গেছে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, যেখানে তাদের একসঙ্গে শিকার করতে দেখা গেছে।
