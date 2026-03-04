লাহোর ও করাচিতে মার্কিন কনস্যুলেটের কর্মীদের পাকিস্তান ত্যাগের নির্দেশ

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, তারা পাকিস্তানের করাচিতে এবং লাহোরে কনস্যুলেটে নিযুক্ত জরুরি কাজে নিযুক্ত নন এমন কর্মীদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
গত রোববার করাচিতে মার্কিন কনস্যুলেটের বাইরে বিক্ষোভের সময় গুলিতে ১০ জন নিহত এবং ৬০ জন আহত হওয়ার পর কর্মীদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিকে হত্যার খবর ছড়িয়ে পড়লে বিপুলসংখ্যক মানুষ কনস্যুলেটে হামলা করে। এসব নিরাপত্তারক্ষীরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়।
বিক্ষোভকারী এবং নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষে দেশব্যাপী মোট ২৪ জন নিহত হয়েছেন। তবে যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে তাদের দূতাবাসের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি।
