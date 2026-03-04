Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

খামেনির যেকোনো উত্তরসূরিকে ‘নির্মূল’ করার হুমকি ইসরায়েলের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৪ মার্চ ২০২৬, ১৩: ৫৭
Defence Minister Israel Katz

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির উত্তরসূরি হিসেবে যাঁকেই নিযুক্ত করা হোক না কেন, তাঁকে নির্মূল করা হবে।

ইসরায়েল কাৎজ এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘ইরানের সন্ত্রাসী শাসনব্যবস্থা কর্তৃক ইসরায়েলকে ধ্বংস করার; যুক্তরাষ্ট্র, মুক্তবিশ্ব এবং অঞ্চলের দেশগুলোকে হুমকি দেওয়ার এবং ইরানি জনগণকে নিপীড়নের পরিকল্পনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য নিযুক্ত যেকোনো নেতাকে নির্মূল করার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ঠিক করা হবে।’

ইসরায়েল কাৎজ বলেন, ‘তার নাম কী বা সে কোথায় লুকিয়ে আছে, তা বিবেচ্য নয়।’

কে হচ্ছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা—খামেনির ছেলে নাকি খোমেনির নাতিকে হচ্ছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা—খামেনির ছেলে নাকি খোমেনির নাতি

কাৎজ আরও বলেন, ইরানের সক্ষমতা ধ্বংস করার জন্য এবং ইরানি জনগণের মুক্তির জন্য বর্তমান সরকারকে উৎখাত করার ‘পরিস্থিতি তৈরি’ করতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইসরায়েল কাজ চালিয়ে যাবে।

বিষয়:

আরব বিশ্বইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
