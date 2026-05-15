পাকিস্তানে নিরাপত্তা চৌকিতে আত্মঘাতী হামলায় ৮ সেনা নিহত, টিটিপির দায় স্বীকার

পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্ত জেলা বাজাউরে একটি নিরাপত্তা চৌকিতে ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় অন্তত আটজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতের এই হামলায় আরও অন্তত ৩৫ জন আহত হয়েছেন বলে নিরাপত্তা কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন। জঙ্গিরা প্রথমে বিস্ফোরক বোঝাই একটি গাড়ি দিয়ে চৌকিতে ধাক্কা দেয় এবং পরবর্তীতে ব্যাপক গুলিবর্ষণ শুরু করে।
নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্যমতে, সন্ত্রাসীরা প্রথমে একটি ‘কোয়াডকপ্টার’ ড্রোন ব্যবহার করে ক্যাম্পটিকে লক্ষ্যবস্তু করে। এরপর একটি বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি নিয়ে ভবনের দেয়ালে সজোরে ধাক্কা মারা হয়। বিস্ফোরণটি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, ভবনটির একটি বড় অংশ ধসে পড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।
একজন কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানান, বিস্ফোরণের পরপরই সশস্ত্র জঙ্গিরা ক্যাম্পে প্রবেশ করে এবং এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে থাকে। বাজাউর শহরের স্থানীয় সাংবাদিকেরা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের শব্দ ২০ কিলোমিটার দূরের বাজার থেকেও শোনা গেছে। হামলার পর সেনাবাহিনী এলাকাটি ঘিরে ফেলেছে এবং রাস্তাঘাট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।
নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন ‘তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান’ (টিটিপি) সাংবাদিকদের কাছে পাঠানো এক বিবৃতিতে এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। গত কয়েক দিনে পাকিস্তানে এটি চতুর্থ বড় ধরনের হামলা। গত শনিবার থেকে বান্নু এবং বেলুচিস্তান প্রদেশে পৃথক তিনটি হামলায় আরও প্রায় ৩০ জন নিহত হয়েছেন।
এই হামলার ফলে প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক আরও তিক্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ইসলামাবাদের অভিযোগ, টিটিপি-র শীর্ষ নেতৃত্ব ও যোদ্ধারা আফগানিস্তানে আশ্রয় নিয়ে পাকিস্তানে হামলা চালাচ্ছে। তবে কাবুলের তালিবান সরকার বারবার এই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে।
উল্লেখ্য, গত ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তান আফগান ভূখণ্ডে বিমান হামলা চালিয়েছিল। এই হামলা দুই দেশের মধ্যে কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ লড়াইয়ের সূত্রপাত করে। বাজাউরের এই গুরুত্বপূর্ণ সেনা স্থাপনাটি আন্তসীমান্ত হামলা ঠেকাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করত, যা এখন পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে।
নিরাপত্তা বাহিনী তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে হামলায় জড়িত সব জঙ্গিকে হত্যা করেছে বলে দাবি করেছে। তবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো বিবৃতি জারি করেনি।
