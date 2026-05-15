Ajker Patrika
পাকিস্তান

পাকিস্তানে নিরাপত্তা চৌকিতে আত্মঘাতী হামলায় ৮ সেনা নিহত, টিটিপির দায় স্বীকার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
পাকিস্তানে নিরাপত্তা চৌকিতে আত্মঘাতী হামলায় ৮ সেনা নিহত, টিটিপির দায় স্বীকার
আফগানিস্তানের কাছে সীমান্তে সেনা চৌকিতে আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছে টিটিপি। ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় সীমান্ত জেলা বাজাউরে একটি নিরাপত্তা চৌকিতে ভয়াবহ জঙ্গি হামলায় অন্তত আটজন পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতের এই হামলায় আরও অন্তত ৩৫ জন আহত হয়েছেন বলে নিরাপত্তা কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন। জঙ্গিরা প্রথমে বিস্ফোরক বোঝাই একটি গাড়ি দিয়ে চৌকিতে ধাক্কা দেয় এবং পরবর্তীতে ব্যাপক গুলিবর্ষণ শুরু করে।

নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্যমতে, সন্ত্রাসীরা প্রথমে একটি ‘কোয়াডকপ্টার’ ড্রোন ব্যবহার করে ক্যাম্পটিকে লক্ষ্যবস্তু করে। এরপর একটি বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি নিয়ে ভবনের দেয়ালে সজোরে ধাক্কা মারা হয়। বিস্ফোরণটি এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, ভবনটির একটি বড় অংশ ধসে পড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

একজন কর্মকর্তা বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানান, বিস্ফোরণের পরপরই সশস্ত্র জঙ্গিরা ক্যাম্পে প্রবেশ করে এবং এলোপাতাড়ি গুলি চালাতে থাকে। বাজাউর শহরের স্থানীয় সাংবাদিকেরা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের শব্দ ২০ কিলোমিটার দূরের বাজার থেকেও শোনা গেছে। হামলার পর সেনাবাহিনী এলাকাটি ঘিরে ফেলেছে এবং রাস্তাঘাট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন ‘তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান’ (টিটিপি) সাংবাদিকদের কাছে পাঠানো এক বিবৃতিতে এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। গত কয়েক দিনে পাকিস্তানে এটি চতুর্থ বড় ধরনের হামলা। গত শনিবার থেকে বান্নু এবং বেলুচিস্তান প্রদেশে পৃথক তিনটি হামলায় আরও প্রায় ৩০ জন নিহত হয়েছেন।

এই হামলার ফলে প্রতিবেশী দেশ আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক আরও তিক্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ইসলামাবাদের অভিযোগ, টিটিপি-র শীর্ষ নেতৃত্ব ও যোদ্ধারা আফগানিস্তানে আশ্রয় নিয়ে পাকিস্তানে হামলা চালাচ্ছে। তবে কাবুলের তালিবান সরকার বারবার এই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে।

উল্লেখ্য, গত ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তান আফগান ভূখণ্ডে বিমান হামলা চালিয়েছিল। এই হামলা দুই দেশের মধ্যে কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ লড়াইয়ের সূত্রপাত করে। বাজাউরের এই গুরুত্বপূর্ণ সেনা স্থাপনাটি আন্তসীমান্ত হামলা ঠেকাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করত, যা এখন পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে।

নিরাপত্তা বাহিনী তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে হামলায় জড়িত সব জঙ্গিকে হত্যা করেছে বলে দাবি করেছে। তবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো বিবৃতি জারি করেনি।

বিষয়:

সীমান্তপাকিস্তানআহতজঙ্গিবিস্ফোরণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

সম্পর্কিত

‘দূরপাল্লার’ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালাল পাকিস্তান

‘দূরপাল্লার’ ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালাল পাকিস্তান

ফিরে গেলেন ট্রাম্প, ইরান-তাইওয়ান ইস্যুতে সির সঙ্গে কী আলোচনা হলো

ফিরে গেলেন ট্রাম্প, ইরান-তাইওয়ান ইস্যুতে সির সঙ্গে কী আলোচনা হলো

‘সনাতন ধর্ম নির্মূল করতে হবে’, তামিলনাড়ু বিধানসভায় এমএলএর মন্তব্যে বিতর্ক

‘সনাতন ধর্ম নির্মূল করতে হবে’, তামিলনাড়ু বিধানসভায় এমএলএর মন্তব্যে বিতর্ক

ইরানের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের অনাক্রমণ চুক্তি চায় সৌদি, থাকতে পারে ইসরায়েলও

ইরানের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের অনাক্রমণ চুক্তি চায় সৌদি, থাকতে পারে ইসরায়েলও