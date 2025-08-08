গাজা দখলের পরিকল্পনা অনুমোদন পেল ইসরায়েলি মন্ত্রিসভায়

অনলাইন ডেস্ক
ইসরায়েলি মন্ত্রিসভায় অনুমোদন পেয়েছে গাজা উপত্যকার গাজা সিটি দখলের পরিকল্পনা। মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস আজ শুক্রবার প্রথম এ খবর প্রকাশ করে। কাতারি সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরার প্রতিবেদন অনুযায়ী, মন্ত্রিসভায় এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। তবে এই ইস্যুতে এখনো প্রকাশ্যে কিছু জানায়নি ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর।
অ্যাক্সিওসের প্রতিবেদক বারাক রাভিদ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের উদ্ধৃতি দিয়ে জানান, হামাসকে পরাজিত করার প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব অনুমোদন করেছে রাজনৈতিক নিরাপত্তা মন্ত্রিসভা। এর অংশ হিসেবে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী গাজা সিটি দখলের প্রস্তুতি নেবে, একই সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে থাকা বেসামরিক জনগণকে মানবিক সহায়তা দেবে।
রাভিদ এক জ্যেষ্ঠ ইসরায়েলি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে আরও জানান, ইসরায়েলের লক্ষ্য হলো আগামী ৭ অক্টোবরের মধ্যে গাজা সিটির সব ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিককে কেন্দ্রীয় শরণার্থী শিবির এবং অন্যান্য এলাকায় সরিয়ে নেওয়া। এ সময় গাজা সিটিতে অবস্থানরত হামাস যোদ্ধাদের অবরুদ্ধ করা হবে এবং পাশাপাশি স্থল অভিযান চালানো হবে।
এ প্রসঙ্গে আল জাজিরার ওয়াশিংটন ডিসি সংবাদদাতা শিহাব রতানসি বলেন, বেশ কয়েক দিন ধরেই গাজা সিটি দখলের ইসরায়েলি এই পরিকল্পনার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল। এরই মধ্যে এই ইস্যুতে মার্কিন প্রেসিডেন্টও মন্তব্য করেছেন—‘গাজা সিটি দখল করা হবে কি না, সেটি ইসরায়েলের ব্যাপার।’
এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নেতানিয়াহু ঘোষণা দেন, ইসরায়েল গাজার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেবে। তবে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, ইসরায়েলের উদ্দেশ্য গাজার শাসন পরিচালনা করা নয়, বরং একটি নিরাপত্তা পরিধি গঠন করা। তিনি বলেন, ‘আমরা এর (গাজার) দখল রাখতে চাই না, আমরা শাসন করতে চাই না।’
ইসরায়েলি গণমাধ্যমে এর আগেই খবর প্রকাশ হয়েছিল যে প্রধানমন্ত্রী শিগগিরই গোটা গাজা উপত্যকা দখলের পরিকল্পনা ঘোষণা করবেন। গত সোমবার ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম চ্যানেল ১২ এক প্রতিবেদনে নেতানিয়াহুর দপ্তরের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে জানায়, ‘গাজা দখলের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।’
