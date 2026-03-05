ইরাকে কুর্দিদের বিরুদ্ধে ইরানি অভিযান

ইরানের সেনারা প্রতিবেশী ইরাকের আধা-স্বায়ত্তশাসিত কুর্দি অঞ্চলে কুর্দি গোষ্ঠীর সামরিক স্থাপনাকে লক্ষ্যবস্তু করে অভিযান চালিয়েছে। এ সময়ে তারা মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের স্থাপনার ওপর ‘অপারেশন ট্রু প্রমিজ–৪’ তাদের ১৯ তম ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলারও সূচনা করেছে। ৬ দিন ধরে চলা এই আঞ্চলিক যুদ্ধ পুরো অঞ্চলকে সংঘাতের মুখে ঠেলে দিয়েছে।
ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম প্রেস টিভি আজ বৃহস্পতিবার ভোরে জানিয়েছে, সামরিক বাহিনী ‘ইরান-বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি’কে লক্ষ্যবস্তু করেছে। তবে হামলার অবস্থান স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। ইরানের গোয়েন্দা মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে, তারা ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীর’ পোস্টগুলোকে লক্ষ্য করেছে।
ইরানি গোয়েন্দা মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, যারা পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করছিল এবং তারা ভারী ক্ষতির মুখে পড়েছে। ইরানি মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে, যা রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে, বলা হয়েছে যে ইরানি বাহিনী ‘কুর্দদের’ সঙ্গে সহযোগিতা করছে, যাতে ‘ইসরায়েলি-আমেরিকান’ পরিকল্পনা অনুযায়ী ইরানীয় ভূখণ্ডে আক্রমণ রুখে দেওয়া যায়।
প্রেস টিভির প্রকাশিত এক্স ভিডিও ক্লিপে দেখা গেছে, অভিযানের সময় রাতের আকাশে বিস্ফোরণের আলোকস্রোত জ্বলজ্বল করছে। এর আগে, উত্তর ইরাকের সুলেইমানিয়া প্রদেশে একাধিক বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে। স্থানীয় মিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, প্রদেশের আরাবাত, জারকুইজ ও সুরদাশ এলাকা সংলগ্ন অন্তত চারটি বিস্ফোরণ শোনা গেছে। স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, হামলার লক্ষ্য ছিল কুর্দিস্তান টয়লারস অ্যাসোসিয়েশন বা কমালা, যা ইরাকের একটি ইরানি কুর্দিশ সশস্ত্র গোষ্ঠী।
এই হামলার আগে একাধিক প্রতিবেদনে প্রকাশ পায়, ইরানি কুর্দিশ সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো সাম্প্রতিক দিনে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পরামর্শ করেছে যে, তারা ইরানের পশ্চিমাঞ্চলের নিরাপত্তা বাহিনীর উপর আক্রমণ করবে কি না, এবং তারা কোন ধরনের সহায়তা পেতে পারে। রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, ইরান-ইরাক সীমান্তের ভিত্তিতে গঠিত কুর্দিশ গোষ্ঠীগুলোর জোট এমন আক্রমণ চালানোর জন্য প্রশিক্ষণ নিয়েছে, যাতে দেশের সামরিক শক্তি দুর্বল করা যায়।
এর আগে, ইরানের তাসনিম নিউজ এজেন্সি অস্বীকার করেছে যে কুর্দিশ যোদ্ধারা ইরাক থেকে ইরানে প্রবেশ করেছে।
এদিকে, কুর্দিশ গোষ্ঠীর উপর হামলা শুরু হওয়ার সময়, ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের স্থাপনার উপর সর্বশেষ হামলারও ঘোষণা করেছে। ইসরায়েলি চ্যানেল ১২ জানিয়েছে, পশ্চিম গালিলিয়ার অঞ্চলে তাদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম দুটি ড্রোন প্রতিরোধ করেছে। সৌদি আরব কমপক্ষে তিনটি ড্রোন প্রতিরোধ করেছে, আর কাতার যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের আশেপাশের বাড়িগুলো খালি করার নির্দেশ দিয়েছে।
