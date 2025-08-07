Ajker Patrika
গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত ছাড়াল ৬১১৫৮, অনাহারে মৃত্যু ১৯৩ জনের

অনলাইন ডেস্ক
গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে বিধ্বস্ত একটি এলাকা। ছবি: আনাদোলু
গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে বিধ্বস্ত একটি এলাকা। ছবি: আনাদোলু

গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের গণহত্যামূলক আগ্রাসনে এখন পর্যন্ত ৬১ হাজার ১৫৮ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। গত বছরের অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই যুদ্ধ চলাকালে আহত হয়েছেন আরও এক লাখ ৫১ হাজার ৪৪২ জন। খবর আনাদোলুর।

গতকাল বুধবার এক বিবৃতিতে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় গাজার বিভিন্ন হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্রে ১৩৮টি মরদেহ আনা হয়েছে। আহত অবস্থায় চিকিৎসা নিচ্ছেন আরও ৭৭১ জন। মানবিক বিপর্যয়ের মুখে থাকা এই উপত্যকায় প্রতিদিনই বাড়ছে লাশের মিছিল।

খাদ্য সংকট ও চিকিৎসাসেবার ঘাটতির কারণে গাজায় দিন দিন বাড়ছে অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত অনাহার ও অপুষ্টিতে মৃত্যু হয়েছে ১৯৩ জন ফিলিস্তিনির। এদের মধ্যে ৯৬ জনই শিশু। শুধু গত এক দিনেই অনাহারে মারা গেছেন আরও ৫ জন।

অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডে সহায়তা নিতে গিয়েও প্রাণ হারাতে হচ্ছে ফিলিস্তিনিদের। গত ২৪ ঘণ্টায় ত্রাণ সংগ্রহের চেষ্টা করতে গিয়ে ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় মারা গেছেন ৮৭ জন, আহত হয়েছেন অন্তত ৫৭০ জন। মে মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে এ পর্যন্ত সাহায্য নিতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ১ হাজার ৬৫৫ জন এবং আহত হয়েছেন ১১ হাজার ৮০০ জনের বেশি।

গাজায় ইসরায়েলের অবরোধ চলছে টানা ১৮ বছর ধরে। চলতি বছরের ২ মার্চ থেকে সব সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছে তারা। এতে বন্ধ হয়ে গেছে খাদ্য, ওষুধসহ সব ধরনের মানবিক সহায়তা প্রবেশ। ২৪ লাখ মানুষের বসবাস এই উপত্যকায়, যাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে প্রতিদিন গড়ে অন্তত ৬০০ ট্রাক ত্রাণ ঢোকার প্রয়োজন। অথচ গাজার সরকারি মিডিয়া অফিস জানিয়েছে, ২৭ জুলাই থেকে এ পর্যন্ত মাত্র ৮৪৩টি ত্রাণবাহী ট্রাক প্রবেশ করেছে।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে একটি যুদ্ধবিরতি ও বন্দি বিনিময় চুক্তি কার্যকর হয়েছিল। কিন্তু ১৮ মার্চ থেকে ইসরায়েল আবারও গাজায় সামরিক অভিযান শুরু করে। সেই থেকে এ পর্যন্ত নতুন করে প্রাণ হারিয়েছেন ৯ হাজার ৭৫৪ জন, আহত হয়েছেন ৩৯ হাজার ৪০১ জন।

গাজায় চলমান এই যুদ্ধের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আইনগত প্রক্রিয়াও চলছে। গত নভেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গাজায় যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্তের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। একই সঙ্গে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতেও মামলা চলছে।

বিষয়:

গাজা উপত্যকাযুদ্ধনিহতফিলিস্তিনইসরায়েল
