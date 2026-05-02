ইয়েমেন উপকূলে তেলবাহী ট্যাংকার ছিনতাই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইয়েমেন উপকূলে তেলবাহী ট্যাংকার ছিনতাই
শাবওয়া প্রদেশের উপকূলে ইয়েমেনের কোস্টগার্ড। ছবি: এএফপি

ইয়েমেনের শাবওয়া প্রদেশের উপকূল থেকে এমটি ইউরেকা নামের একটি তেলবাহী ট্যাংকার ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। অজ্ঞাতপরিচয় সশস্ত্র ব্যক্তিরা ট্যাঙ্কারটিতে উঠে এটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং সেটিকে গালফ অব এডেন হয়ে সোমালিয়ার জলসীমার দিকে নিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে ইয়েমেনের কোস্টগার্ড।

আজ শনিবার ইয়েমেনের কোস্টগার্ডের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে আল জাজিরা। ইয়েমেনের কোস্টগার্ড জানিয়েছে, ট্যাংকারটির অবস্থান শনাক্ত করতে এবং উদ্ধারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে কাজ শুরু করেছে কোস্টগার্ড। যদিও দেশটিতে চলমান বর্তমান পরিস্থিতিতে কোস্টগার্ডের সীমিত সক্ষমতা ও চ্যালেঞ্জের মধ্যেই উদ্ধার অভিযান পরিচালনার চেষ্টা চলছে। আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সঙ্গেও এ বিষয়ে সমন্বয় করা হচ্ছে।

এদিকে, একই অঞ্চলে আরেকটি খবর পাওয়া গেছে। যুক্তরাজ্যের মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস (ইউকেএমটিও) জানিয়েছে, মুকাল্লা বন্দরের ৮৪ নটিক্যাল মাইল (১৫৫ কিলোমিটার) দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি বাল্ক ক্যারিয়ার জাহাজ থেকে সন্দেহজনক আচরণের খবর পাওয়া গেছে। জাহাজটির মাস্টার জানিয়েছেন, একটি সবুজ রঙের স্কিফ (ছোট নৌকা) এবং একটি মাছ ধরার ট্রলার তাদের জাহাজের খুব কাছ দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে।

এই দুটি ঘটনাই লোহিত সাগর ও বাব আল-মানদেব প্রণালিসহ এই অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ নৌপথে জাহাজ চলাচল ও আন্তর্জাতিক সমুদ্র নিরাপত্তা নিয়ে নতুন উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিতিশীলতা এবং আঞ্চলিক উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর নিরাপত্তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

বিষয়:

জাহাজমধ্যপ্রাচ্যউপকূলসশস্ত্র বাহিনীজলপথকোস্টগার্ডইয়েমেনছিনতাই
