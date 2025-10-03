Ajker Patrika
ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটি আটক হওয়ার আগে যে বার্তা দিলেন শহিদুল আলম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গাজামুখী জাহাজ থেকে শহিদুল আলমের ভিডিও বার্তা। ছবি: স্ক্রিনশট
গাজামুখী জাহাজ থেকে শহিদুল আলমের ভিডিও বার্তা। ছবি: স্ক্রিনশট

ফিলিস্তিনের গাজা অভিমুখে যাত্রা করা আন্তর্জাতিক ত্রাণবাহী নৌবহর ‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা’র সবগুলো জাহাজ আটক করেছে ইসরায়েল। তবে ওই জাহাজগুলো থেকে আলাদা অবস্থানে থেকে নিজেদের মিশন চালিয়ে যাচ্ছে আরেকটি জাহাজ ‘কনসায়েন্স’। বাংলাদেশি আলোকচিত্রী ও দৃকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শহিদুল আলম আজ শুক্রবার দুপুরে ফেসবুকে এক ভিডিও বার্তায় এই তথ্য জানান। তিনি ওই জাহাজে অবস্থান করছেন এবং নিয়মিত হালনাগাদ জানাচ্ছেন।

তবে তাঁর বার্তা প্রকাশের কিছুক্ষণ পরই সুমুদ ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটিও ইসরায়েলি বাহিনী আটক করেছে বলে জানা গেছে।

ভিডিও বার্তায় শহিদুল আলম বলেন, তাঁদের যাত্রা সুমুদ ফ্লোটিলার অন্যান্য জাহাজ থেকে কৌশলগতভাবে ভিন্ন ছিল, যাতে মূল বহর বাধাগ্রস্ত হলেও তাঁরা এগিয়ে যেতে পারেন। তিনি নিশ্চিত করেন, ইসরায়েল ইতিমধ্যে সুমুদ ফ্লোটিলার সব জাহাজ আটক করেছে।

শহিদুল আলম জানান, তাঁদের জাহাজটিই নৌবহরের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং এর আগে আরও আটটি ছোট নৌকা যাত্রা করেছিল। তিনি বলেন, ‘আমরাসহ এই মুহূর্তে এই নয়টি যানবাহন মুক্ত আছে। আজ আমরা ফিলিস্তিনি টাইম জোনে এসেছি। এরপর থেকে আমাদের এই জাহাজটিই সবচেয়ে আগে থাকবে। এতে বোঝাই যাচ্ছে, আক্রোশটা আমাদের ওপরই পড়বে। কিন্তু আমরা একেবারেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আমরা একেবারেই গাজা পর্যন্ত যাব এবং কোনো বাধাই গ্রহণ করব না।’

শহিদুল আলম স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন, তাঁদের মিশনের মূল উদ্দেশ্য ত্রাণ সরবরাহ নয়, বরং ইসরায়েলের আরোপিত অবৈধ অবরোধকে ভেঙে দেওয়া।

তিনি বলেন, ‘আমরা কিন্তু ত্রাণের জন্য যাচ্ছি না। আমরা একটা অবৈধ অবরোধকে ভাঙব, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছি।’ তিনি জানান, জাহাজে অনেক সাংবাদিক, চিকিৎসক এবং অন্যান্য কর্মী আছেন। এটি ত্রাণ দেওয়ার অজুহাত নয়, বরং ফিলিস্তিনিদের থাকার ও যাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করতে যাওয়া।

শহিদুল আলম ইসরায়েলের হাতে খুন হওয়া সাংবাদিক ও চিকিৎসকদের হত্যার প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, ‘গত রাতেই মেডিসিন সান ফ্রন্টিয়ার্সের (এমএএফ) ১৪ জন চিকিৎসককে খুন করা হয়েছে। আমরা দেখব, ফ্রান্স সেটার ক্ষেত্রে কী করে।’ তিনি এও উল্লেখ করেন, বিভিন্ন দেশের নেতা-নেত্রীরা যখন ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তখন নাগরিক হিসেবে তাঁরাই এই কাজটি করতে চান।

ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি জানান, তাঁদের জাহাজে মোট ৯৬ জন মানুষ আছেন। এদের মধ্যে ৮২ জন গণমাধ্যমকর্মী ও চিকিৎসক।

সমুদ্রের পরিস্থিতি গতকাল খারাপ থাকলেও, আজ শান্ত রয়েছে জানিয়ে শহিদুল আলম বলেন, ‘তবে এখন পুরো চাঙা, লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত।’ ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি ঘোষণা দেন, ‘আমরা জয়ী হব, ফিলিস্তিন মুক্ত হবে।’

বিষয়:

গাজা উপত্যকাআটকত্রাণফিলিস্তিনইসরায়েল
