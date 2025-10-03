ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটি আটক হওয়ার আগে যে বার্তা দিলেন শহিদুল আলম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ফিলিস্তিনের গাজা অভিমুখে যাত্রা করা আন্তর্জাতিক ত্রাণবাহী নৌবহর ‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা’র সবগুলো জাহাজ আটক করেছে ইসরায়েল। তবে ওই জাহাজগুলো থেকে আলাদা অবস্থানে থেকে নিজেদের মিশন চালিয়ে যাচ্ছে আরেকটি জাহাজ ‘কনসায়েন্স’। বাংলাদেশি আলোকচিত্রী ও দৃকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শহিদুল আলম আজ শুক্রবার দুপুরে ফেসবুকে এক ভিডিও বার্তায় এই তথ্য জানান। তিনি ওই জাহাজে অবস্থান করছেন এবং নিয়মিত হালনাগাদ জানাচ্ছেন।
তবে তাঁর বার্তা প্রকাশের কিছুক্ষণ পরই সুমুদ ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটিও ইসরায়েলি বাহিনী আটক করেছে বলে জানা গেছে।
ভিডিও বার্তায় শহিদুল আলম বলেন, তাঁদের যাত্রা সুমুদ ফ্লোটিলার অন্যান্য জাহাজ থেকে কৌশলগতভাবে ভিন্ন ছিল, যাতে মূল বহর বাধাগ্রস্ত হলেও তাঁরা এগিয়ে যেতে পারেন। তিনি নিশ্চিত করেন, ইসরায়েল ইতিমধ্যে সুমুদ ফ্লোটিলার সব জাহাজ আটক করেছে।
শহিদুল আলম জানান, তাঁদের জাহাজটিই নৌবহরের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং এর আগে আরও আটটি ছোট নৌকা যাত্রা করেছিল। তিনি বলেন, ‘আমরাসহ এই মুহূর্তে এই নয়টি যানবাহন মুক্ত আছে। আজ আমরা ফিলিস্তিনি টাইম জোনে এসেছি। এরপর থেকে আমাদের এই জাহাজটিই সবচেয়ে আগে থাকবে। এতে বোঝাই যাচ্ছে, আক্রোশটা আমাদের ওপরই পড়বে। কিন্তু আমরা একেবারেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আমরা একেবারেই গাজা পর্যন্ত যাব এবং কোনো বাধাই গ্রহণ করব না।’
শহিদুল আলম স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন, তাঁদের মিশনের মূল উদ্দেশ্য ত্রাণ সরবরাহ নয়, বরং ইসরায়েলের আরোপিত অবৈধ অবরোধকে ভেঙে দেওয়া।
তিনি বলেন, ‘আমরা কিন্তু ত্রাণের জন্য যাচ্ছি না। আমরা একটা অবৈধ অবরোধকে ভাঙব, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছি।’ তিনি জানান, জাহাজে অনেক সাংবাদিক, চিকিৎসক এবং অন্যান্য কর্মী আছেন। এটি ত্রাণ দেওয়ার অজুহাত নয়, বরং ফিলিস্তিনিদের থাকার ও যাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করতে যাওয়া।
শহিদুল আলম ইসরায়েলের হাতে খুন হওয়া সাংবাদিক ও চিকিৎসকদের হত্যার প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, ‘গত রাতেই মেডিসিন সান ফ্রন্টিয়ার্সের (এমএএফ) ১৪ জন চিকিৎসককে খুন করা হয়েছে। আমরা দেখব, ফ্রান্স সেটার ক্ষেত্রে কী করে।’ তিনি এও উল্লেখ করেন, বিভিন্ন দেশের নেতা-নেত্রীরা যখন ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তখন নাগরিক হিসেবে তাঁরাই এই কাজটি করতে চান।
ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি জানান, তাঁদের জাহাজে মোট ৯৬ জন মানুষ আছেন। এদের মধ্যে ৮২ জন গণমাধ্যমকর্মী ও চিকিৎসক।
সমুদ্রের পরিস্থিতি গতকাল খারাপ থাকলেও, আজ শান্ত রয়েছে জানিয়ে শহিদুল আলম বলেন, ‘তবে এখন পুরো চাঙা, লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত।’ ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি ঘোষণা দেন, ‘আমরা জয়ী হব, ফিলিস্তিন মুক্ত হবে।’
ফিলিস্তিনের গাজা অভিমুখে যাত্রা করা আন্তর্জাতিক ত্রাণবাহী নৌবহর ‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা’র সবগুলো জাহাজ আটক করেছে ইসরায়েল। তবে ওই জাহাজগুলো থেকে আলাদা অবস্থানে থেকে নিজেদের মিশন চালিয়ে যাচ্ছে আরেকটি জাহাজ ‘কনসায়েন্স’। বাংলাদেশি আলোকচিত্রী ও দৃকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শহিদুল আলম আজ শুক্রবার দুপুরে ফেসবুকে এক ভিডিও বার্তায় এই তথ্য জানান। তিনি ওই জাহাজে অবস্থান করছেন এবং নিয়মিত হালনাগাদ জানাচ্ছেন।
তবে তাঁর বার্তা প্রকাশের কিছুক্ষণ পরই সুমুদ ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটিও ইসরায়েলি বাহিনী আটক করেছে বলে জানা গেছে।
ভিডিও বার্তায় শহিদুল আলম বলেন, তাঁদের যাত্রা সুমুদ ফ্লোটিলার অন্যান্য জাহাজ থেকে কৌশলগতভাবে ভিন্ন ছিল, যাতে মূল বহর বাধাগ্রস্ত হলেও তাঁরা এগিয়ে যেতে পারেন। তিনি নিশ্চিত করেন, ইসরায়েল ইতিমধ্যে সুমুদ ফ্লোটিলার সব জাহাজ আটক করেছে।
শহিদুল আলম জানান, তাঁদের জাহাজটিই নৌবহরের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং এর আগে আরও আটটি ছোট নৌকা যাত্রা করেছিল। তিনি বলেন, ‘আমরাসহ এই মুহূর্তে এই নয়টি যানবাহন মুক্ত আছে। আজ আমরা ফিলিস্তিনি টাইম জোনে এসেছি। এরপর থেকে আমাদের এই জাহাজটিই সবচেয়ে আগে থাকবে। এতে বোঝাই যাচ্ছে, আক্রোশটা আমাদের ওপরই পড়বে। কিন্তু আমরা একেবারেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আমরা একেবারেই গাজা পর্যন্ত যাব এবং কোনো বাধাই গ্রহণ করব না।’
শহিদুল আলম স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন, তাঁদের মিশনের মূল উদ্দেশ্য ত্রাণ সরবরাহ নয়, বরং ইসরায়েলের আরোপিত অবৈধ অবরোধকে ভেঙে দেওয়া।
তিনি বলেন, ‘আমরা কিন্তু ত্রাণের জন্য যাচ্ছি না। আমরা একটা অবৈধ অবরোধকে ভাঙব, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে যাচ্ছি।’ তিনি জানান, জাহাজে অনেক সাংবাদিক, চিকিৎসক এবং অন্যান্য কর্মী আছেন। এটি ত্রাণ দেওয়ার অজুহাত নয়, বরং ফিলিস্তিনিদের থাকার ও যাওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করতে যাওয়া।
শহিদুল আলম ইসরায়েলের হাতে খুন হওয়া সাংবাদিক ও চিকিৎসকদের হত্যার প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, ‘গত রাতেই মেডিসিন সান ফ্রন্টিয়ার্সের (এমএএফ) ১৪ জন চিকিৎসককে খুন করা হয়েছে। আমরা দেখব, ফ্রান্স সেটার ক্ষেত্রে কী করে।’ তিনি এও উল্লেখ করেন, বিভিন্ন দেশের নেতা-নেত্রীরা যখন ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তখন নাগরিক হিসেবে তাঁরাই এই কাজটি করতে চান।
ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি জানান, তাঁদের জাহাজে মোট ৯৬ জন মানুষ আছেন। এদের মধ্যে ৮২ জন গণমাধ্যমকর্মী ও চিকিৎসক।
সমুদ্রের পরিস্থিতি গতকাল খারাপ থাকলেও, আজ শান্ত রয়েছে জানিয়ে শহিদুল আলম বলেন, ‘তবে এখন পুরো চাঙা, লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত।’ ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি ঘোষণা দেন, ‘আমরা জয়ী হব, ফিলিস্তিন মুক্ত হবে।’
ইসরায়েলি বাহিনী ভূমধ্যসাগরে অবরুদ্ধ গাজায় সাহায্য নিয়ে যাওয়া একমাত্র নৌযান ‘মেরিনেট’ দখল করে নিয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার সরাসরি সম্প্রচারে দেখা যায়, ইসরায়েলি বাহিনী জোর করে ওই নৌযানটিতে উঠছে।১৩ মিনিট আগে
পাকিস্তানের সঙ্গে চার দিনের সংক্ষিপ্ত যুদ্ধ শেষ হওয়ার চার মাস পর এসে ভারত দাবি করছে যে, দেশটির অন্তত পাঁচটি যুদ্ধবিমান তারা ধ্বংস করেছে। ভারতীয় বিমানবাহিনীর প্রধান এপি সিং দাবি করেছেন, অপারেশন সিঁদুরের সময় তাঁর দেশ পাকিস্তান বিমানবাহিনীর যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি অন্তত ৫টি এফ-১৬ এবং চীনা তৈরি জে-১৭...১ ঘণ্টা আগে
বিশ্ব এখন ‘বহু মেরু যুগে’ প্রবেশ করছে, যেখানে আর কোনো একক শক্তি তাদের নিয়ম চাপিয়ে দিতে পারবে না। গতকাল বৃহস্পতিবার ভালদাই ফোরামে দেওয়া বক্তৃতায় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এ মন্তব্য করেন। তিনি ইউরোপকে সামরিকীকরণের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দেন। ইউক্রেন যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার জন্য১ ঘণ্টা আগে
গাজায় ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে চলমান ইসরায়েলি আগ্রাসনে প্রায় ৪২ হাজার মানুষ জীবন বদলে দেওয়া আঘাতের শিকার হয়েছে। সহজ ভাষায় বললে, তাদের শরীরের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যা আর কখনোই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবে না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এত সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে এই দুঃখজনক তথ্য প্রকাশিত হয়ে২ ঘণ্টা আগে