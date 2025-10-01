যে কোনো মুহূর্তে ইসরায়েলি বাধার মুখে পড়ার শঙ্কায় গাজাগামী নৌবহর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মানবিক সহায়তা নিয়ে গাজা অভিমুখে যাত্রা করা নৌবহর ইসরায়েলের বাধার মুখে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যাত্রীরা। তাঁরা জানিয়েছেন, বর্তমানে জাহাজগুলো গাজা উপকূল থেকে প্রায় ৩২২ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে। অতীতে এমন দূরত্বে থাকা অবস্থায়ই ইসরায়েলি সেনারা গাজামুখী নৌবহর থামিয়ে দিয়েছিল।
ইতালির দৈনিক লা স্টাম্পা জানিয়েছে, ‘সুমুদ ফ্লোটিলা’ নামের এই নৌবহরের মধ্যে জেনো-৩ এবং এস্ত্রেয়া নামে দুটি জাহাজ নির্ধারিত পথে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তিন দিনের মধ্যে এগুলো গাজায় পৌঁছানোর কথা থাকলেও যাত্রীরা মনে করছেন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইসরায়েলি বাহিনী তাঁদের আটকাতে পারে।
ফ্লোটিলায় অংশ নেওয়া ইতালির ইসলামিক কমিউনিটি ইউনিয়ন-এর প্রেসিডেন্ট ইয়াসিন লাফরাম এক ভিডিও বার্তায় বলেছেন, ‘আমরা গাজা থেকে প্রায় ২০০ মাইল দূরে, আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমায়, গ্রিস ও তুরস্কের মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছি। আজ রাত বা আগামীকাল ইসরায়েলি সেনারা আমাদের আটকানোর প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।’
তিনি ইসরায়েলের সম্ভাব্য অভিযানের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, ‘এটি হবে জল দস্যুতা, অপহরণ এবং আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গের স্পষ্ট উদাহরণ।’
লাফরাম জোর দিয়ে জানান, তাঁদের নৌবহর অবরুদ্ধ গাজায় মানবিক সহায়তা পৌঁছে দিতে এবং গাজার ওপর চাপানো অবরোধ ভাঙতে অটল রয়েছে।
ইতালীয় শান্তিকর্মী টনি লা পিচিরেলা বলেন, ‘ফ্লোটিলা শিগগিরই ইসরায়েলি বাধা দেওয়ার অঞ্চলে প্রবেশ করবে।’ তিনি যোগ করেন, ‘নৌ অবরোধের নির্দিষ্ট কোনো সীমা নেই। যতক্ষণ অন্য রাষ্ট্রগুলো ইসরায়েলকে অনুমতি দেয়, ততক্ষণ এই অবরোধ চলতে থাকে।’
প্রসঙ্গত, প্রায় ৫০টি জাহাজ ও ৫০০-র বেশি কর্মী নিয়ে গঠিত এই বৈশ্বিক ফ্লোটিলা চলতি মাসের শুরুতে যাত্রা শুরু করে। এর মূল লক্ষ্য ইসরায়েলের অবরোধ ভেঙে গাজায় মানবিক সহায়তা, বিশেষ করে চিকিৎসা সরঞ্জাম, পৌঁছে দেওয়া।
