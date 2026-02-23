শিয়া ও সুন্নি উভয় অক্ষের বিরুদ্ধে মোদিকে নিয়ে ‘হেক্সাগন’ গড়বেন নেতানিয়াহু

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ঘোষণা দিয়েছেন, মধ্যপ্রাচ্যে বা এর আশপাশে মিত্র দেশগুলোর একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে চায় ইসরায়েল। তাঁর ভাষায়, এই জোট একসঙ্গে তাঁর ভাষায় ‘উগ্র’ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
গতকাল রোববার ইসরায়েল সফরে যাচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিতে গিয়ে নেতানিয়াহু এসব কথা বলেন। তিনি জানান, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেশও সেই দেশগুলোর অংশ হবে, যারা ইসরায়েলের সঙ্গে ‘একই দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে।’
যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের পরোয়ানাভুক্ত নেতানিয়াহু গ্রিস, সাইপ্রাসসহ কয়েকটি আরব, আফ্রিকান ও এশীয় দেশের কথাও উল্লেখ করেন। তবে সেসব দেশের নাম স্পষ্ট করেননি। নেতানিয়াহু বলেন, তাঁর কল্পিত পরিকল্পনায় মধ্যপ্রাচ্য ঘিরে বা এর ভেতরে একটি পূর্ণাঙ্গ জোটব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। মূলত একটি ‘হেক্সাগন’ বা ছয় কোণবিশিষ্ট জোট কাঠামো তৈরি করার কথা বলেন তিনি।
তাঁর ভাষায়, বাস্তবতা, চ্যালেঞ্জ ও লক্ষ্য সম্পর্কে যেসব দেশের দৃষ্টিভঙ্গি এক, তাদের নিয়ে একটি অক্ষ বা জোট গঠন করা হবে। এই জোট দাঁড়াবে ‘উগ্র অক্ষ’-এর বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, এর মধ্যে রয়েছে ‘উগ্র শিয়া অক্ষ’, যাদের ওপর ইসরায়েল কঠোর আঘাত হেনেছে। একই সঙ্গে আছে, একটি ‘উদীয়মান উগ্র সুন্নি অক্ষ।’
নেতানিয়াহুর বক্তব্যের পর মোদি বলেন, ভারত ও ইসরায়েলের বন্ধনের বিষয়ে তিনি নেতানিয়াহুর সঙ্গে পুরোপুরি একমত। তিনি দুই দেশের বহুমুখী দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেন। এক্সে দেওয়া এক পোস্টে মোদি লেখেন, আস্থা, উদ্ভাবন ও শান্তি ও অগ্রগতির প্রতি যৌথ প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ইসরায়েলের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বকে ভারত গভীরভাবে মূল্য দেয়।
গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যামূলক যুদ্ধ শুরুর পর থেকে দেশটির হামলায় ইরানের নেতৃত্বাধীন ‘অ্যাক্সিস অব রেজিস্ট্যান্স’ বা প্রতিরোধ অক্ষ দুর্বল হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে লেবাননের হিজবুল্লাহও রয়েছে। গত জুনে ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে সরাসরি ১২ দিনের যুদ্ধও হয়। সেই সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীও অংশ নেয় এবং ইরানের পারমাণবিক স্থাপনাগুলোতে হামলা চালায়।
তবে, ‘উদীয়মান উগ্র সুন্নি অক্ষ’ বলতে তিনি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন, তা নেতানিয়াহু ব্যাখ্যা করেননি। তবে এর আগে তিনি মুসলিম ব্রাদারহুডকে এই অক্ষের প্রধান উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। গাজায় রক্তপাতের ঘটনায় সুন্নি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কয়েকটি দেশের সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পর্ক অবনতি হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তুরস্ক। দেশটির প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান নেতানিয়াহুর কঠোর সমালোচনা করেছেন। সৌদি আরবও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ তুলেছে।
ইসরায়েল ও সৌদি আরবের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনাও ক্ষীণ হয়ে আসছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে সোমালিয়ার বিচ্ছিন্ন অঞ্চল সোমালিল্যান্ডকে স্বীকৃতি দেওয়ার ইসরায়েলি পদক্ষেপের সমালোচনা করেছে সৌদি আরব। একই সঙ্গে অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরায়েলের সংযুক্তিকরণমুখী পদক্ষেপেরও বিরোধিতা করেছে তারা।
এদিকে, ২০২০ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে তথাকথিত ‘আব্রাহাম অ্যাকর্ডসের’ অংশ হিসেবে আরব ও মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। এর লক্ষ্য ছিল আঞ্চলিক অবস্থান শক্ত করা। এই কাঠামোর আওতায় সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন ও মরক্কোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখছে ইসরায়েল।
ইরান জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় তারা তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে কিছু ছাড় দিতে প্রস্তুত। বিনিময়ে তারা চায় দেশটির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হোক এবং ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের অধিকার স্বীকৃতি দেওয়া হোক। যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য হামলা ঠেকাতে ইরান এই উদ্যোগ নিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান উত্তেজনা প্রশমনের ক্ষীণ আশা এখনো রয়ে গেছে। সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় শেষ হওয়া ফলহীন আলোচনার পর দুই পক্ষ আবারও আলোচনার জন্য রাজি হয়েছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
ফ্লোরিডায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মার-এ-লাগো এস্টেটে জোর করে প্রবেশ করা এক সশস্ত্র ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করেছে সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা। সূত্রমতে, ওই ব্যক্তির কাছে একটি শটগান এবং একটি জ্বালানি ভর্তি পাত্র ছিল। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।২ ঘণ্টা আগে
মেক্সিকোর নিরাপত্তা বাহিনী দেশটির অন্যতম শক্তিশালী এক অপরাধী সংগঠনের প্রধান বা ড্রাগ লর্ড এল মেঞ্চোকে হত্যা করেছে। এর ফলে দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য জালিস্কোসহ বেশ কয়েকটি এলাকায় ব্যাপক সহিংসতার সৃষ্টি হয়েছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।২ ঘণ্টা আগে