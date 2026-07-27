যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বার্তা আদান–প্রদান চলছে, আলোচনার পরিবেশ নেই: ইরান

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বার্তা আদান-প্রদান অব্যাহত রাখলেও বর্তমানে আলোচনার কোনো পরিবেশ নেই বলে জানিয়েছেন ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই। যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক পদক্ষেপের কারণে কূটনীতি ব্যাহত হচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। তুরস্কের রাষ্ট্র পরিচালিত বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সির প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
অস্ট্রিয়ার ওআরএফ টেলিভিশনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বাঘাই বলেন, এখন ইরানের প্রথম অগ্রাধিকার হলো নিজের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, আলোচনায় বসা নয়। তিনি বলেন, ‘আমরা বার্তা আদান-প্রদান করছি, তবে এই মুহূর্তে আমাদের প্রধান কাজ হলো ইরানের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও জনগণকে রক্ষা করা।’
যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বারবার কূটনীতি নষ্ট করার অভিযোগ এনে তিনি বলেন, মার্কিন পদক্ষেপগুলো আলোচনার পরিবেশ ধ্বংস করেছে এবং তেহরানের সাথে আগের চুক্তি বা সমঝোতাগুলো লঙ্ঘন করেছে। সাম্প্রতিক মার্কিন হামলাকে ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের চালানো ‘অবৈধ যুদ্ধের’ অংশ বলে আখ্যা দেন তিনি। তাঁর মতে, এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে ওয়াশিংটন নিজের প্রতিশ্রুতি রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।
হরমুজ প্রণালি প্রসঙ্গে বাঘাই জানান, আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইরান তার দায়িত্ব পালন করেছে। তবে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই পানিপথকে দেশের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না।
মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধির জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে দায়ী করে বলেন, তাদের সামরিক পদক্ষেপ ওই অঞ্চলের নিরাপত্তাকে অস্থির করে তুলেছে।
২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তির বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্র বেরিয়ে যাওয়ার পর ইউরোপীয় দেশগুলো তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি। প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসার কারণে ইউরোপীয় দেশগুলো ‘ইরানের কাছে বড় ঋণী’ হয়ে আছে।
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে উত্তেজনা মারাত্মক রূপ নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ইরানে হামলা চালিয়েছে, আর জবাবে তেহরানও বাহরাইন, জর্ডান ও কুয়েতসহ অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও সরঞ্জাম লক্ষ্য করে পাল্টা হামলা চালিয়েছে।
গত ৮ জুলাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের সাথে হওয়া সমঝোতা স্মারকটি ‘বাতিল’ ঘোষণা করেন এবং তেহরানের বিরুদ্ধে ওই চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলেন। হরমুজ প্রণালিতে তিনটি তেলবাহী ট্যাংকারে হামলা এবং এই গুরুত্বপূর্ণ পানিপথে জাহাজ চলাচলের নিয়ম নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরির পর এই ঘোষণা আসে।
ওয়াশিংটন হরমুজ প্রণালি দিয়ে স্বাধীন ও অবাধ জাহাজ চলাচলের দাবি জানিয়ে আসছে। অন্যদিকে তেহরান বলছে, জাহাজগুলোকে তাদের উপকূলীয় একটি নির্ধারিত চ্যানেল দিয়ে এবং ইরানের পরিচালনা করা নিয়মনীতি মেনেই যাতায়াত করতে হবে।
এদিকে, মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাত দিয়ে শনিবার জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মার্কিন সামরিক বাহিনীকে ইরানে নতুন করে হামলা না চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে চলা দৈনন্দিন হামলার অবসান ঘটল।
যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের একটি বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় একই পরিবারের আট সদস্যের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে ঘটনাটিকে ‘হত্যার পর আত্মহত্যা’ বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে
কাস্পিয়ান সাগরে ইরানের বাণিজ্যিক জাহাজে ইউক্রেনের প্রাণঘাতী হামলার পর ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি বলেছেন, এই হামলাকে ‘বিনা জবাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না।’ তিনি একে জাতিসংঘ সনদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন বলে মন্তব্য করেন। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
ভারতের ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) এমপি অপরাজিতা সারঙ্গীর কন্যা অর্চিতা সারঙ্গীর একটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পোস্ট কেন্দ্র করে রাজনীতি ও সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক জল্পনা-কল্পনা তৈরি হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
ভারতের বিহার রাজ্যে গত ২৫ জুলাই ‘বিহার ধর্মঘট’ চলাকালে আন্দোলনরত ছাত্রদের দিকে একে-৪৭ রাইফেল দিয়ে গুলি চালানোর একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত (সাসপেন্ড) করা হয়েছে। সিওয়ান জেলায় এই ঘটনা ঘটে। মূলত ভারতের মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা নীটের (NEET) প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে৪ ঘণ্টা আগে