ইরানে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের পতন হলে দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত রেজা পাহলভি

ইরানের শেষ শাহের নির্বাসিত ছেলে রেজা পাহলভি বলেছেন, বর্তমান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের পতন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেশের শাসনভার ও পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেলে দেওয়া এক বার্তায় তিনি এ কথা জানান।
রেজা পাহলভি জানান, তিনি ইতিমধ্যে ইরানের ভেতরে এবং বাইরে থাকা যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি ‘ট্রানজিশনাল সিস্টেম’ বা অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা গঠনের কাজ শুরু করেছেন।
১৯৭৯ সালের বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হওয়া রাজপরিবারের এই উত্তরসূরি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন। আজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টে রেজা পাহলভি বলেছেন, ইসলামি প্রজাতন্ত্রের পতন হওয়া মাত্রই আমার নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা দেশের শাসনভার গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকবে। আমরা যত দ্রুত সম্ভব দেশে শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা এবং ইরানের সমৃদ্ধির পরিবেশ তৈরি করব।
পাহলভি আরও বলেন, দেশের বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যে যোগ্য ব্যক্তিদের শনাক্ত করা হয়েছে।
আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থায় সম্পৃক্ত সদস্যদের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন সাঈদ কাসেমিনেজাদ। তিনি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক থিংক-ট্যাংক ‘ফাউন্ডেশন ফর ডিফেন্স অব ডেমোক্রেসিস’-এর ইরান এবং আর্থিক অর্থনীতি বিষয়ক জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা।
উল্লেখ্য, এই থিংক-ট্যাংকটি ইরান সরকারের কট্টর সমালোচক হিসেবে পরিচিত।
বিদেশে অবস্থান করেও কয়েকটি বড় বড় ইরানবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন পাহলভি। গত জানুয়ারিতে ইরান সরকারের বিরুদ্ধে বড় ধরনের বিক্ষোভের পর তাঁর জনপ্রিয়তা ও প্রভাব বেশ বেড়েছে। ওই বিক্ষোভের সময় অনেক আন্দোলনকারীকে ইরানে রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার পক্ষে স্লোগান দিতে দেখা গিয়েছিল।
বিবিসি জানায়, নিজের মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ স্যোশালে এক পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, ‘যেকোনো উপায়ে আমরা শিগগির হরমুজ প্রণালি উন্মুক্ত, নিরাপদ এবং মুক্ত করব!’ তিনি আশা করেছেন, গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথে চীন, ফ্রান্স, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং যুক্তরাজ্য যুদ্ধজাহাজ পাঠাবে, যাতে এই জলপথের...২৫ মিনিট আগে
দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের চলমান যৌথ সামরিক মহড়াকে কেন্দ্র করে কোরীয় উপদ্বীপে উত্তেজনা তুঙ্গে। এর মধ্যেই আজ শনিবার জাপান সাগরের দিকে প্রায় ১০টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে উত্তর কোরিয়া। দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনীর বরাত দিয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলো এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।১ ঘণ্টা আগে
ট্রাম্প প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় নিউসমের প্রেস অফিস কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর মাধ্যমে তৈরি একটি ছবি শেয়ার করে। ছবিতে দেখা যায়, পুতিন ট্রাম্পকে কুকুরের মতো গলায় ফিতা (ল্যাশ) বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন।১ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের লক্ষ্যবস্তু থেকে বাদ যায়নি জরুরি সেবা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও। সরকারি তথ্যমতে এখন পর্যন্ত ৪৩টি জরুরি সেবা কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রায় ৩২টি অ্যাম্বুলেন্স ধ্বংস হয়েছে এবং ১২০টি স্কুলে সরাসরি হামলা চালানো হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে