দুদিক থেকে পাঁচ বোমার আঘাত, হামাসের মুখপাত্র আবু ওবেইদা নিহত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মুখ ঢেকে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে হামাসের প্রচারণা চালাতেন মুখপাত্র আবু ওবেইদা। ছবি: বিবিসি
মুখ ঢেকে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে হামাসের প্রচারণা চালাতেন মুখপাত্র আবু ওবেইদা। ছবি: বিবিসি

ইসরায়েল জানিয়েছে, গাজা সিটিতে বিমান হামলায় হামাসের সামরিক শাখার মুখপাত্র আবু ওবেইদা নিহত হয়েছেন। শনিবার আল-রিমাল এলাকায় ইসরায়েলি বিমান হামলার পর এই খবর প্রকাশ্যে এসেছে। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ এই অভিযানের জন্য সেনাবাহিনী (আইডিএফ) ও নিরাপত্তা সংস্থা শিন বেটকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তবে তিনি হামলার সুনির্দিষ্ট সময় বা অবস্থান জানাননি।

আইডিএফ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, শিন বেট ও সামরিক গোয়েন্দা শাখার তথ্যের ভিত্তিতেই আবু ওবেইদার অবস্থান শনাক্ত করা সম্ভব হয়। ওই সূত্রেই অভিযান পরিচালিত হয়।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, পাঁচটি ক্ষেপণাস্ত্র একই সঙ্গে দুটি দিক থেকে ছয়তলা একটি ভবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় আঘাত হানে। ওই ফ্ল্যাট আগে এক ডেন্টিস্টের চেম্বার হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, হামলার পর আকাশে ডলারের নোট উড়তে দেখা যায়, যার একটি অংশ পরে স্থানীয়দের কাছ থেকে হামাস উদ্ধার করে।

রোববার রাতে (৩১ আগস্ট) বিবিসি জানিয়েছে, হামাস এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে আবু ওবেইদার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেনি। তবে ফিলিস্তিনি পক্ষ দাবি করছে, ওই হামলায় বহু বেসামরিক মানুষ হতাহত হয়েছেন। স্থানীয় সাংবাদিকদের বরাতে জানা গেছে, অন্তত সাতজন নিহত ও ২০ জন আহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে শিশুও রয়েছে। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের তীব্রতায় আশপাশের মানুষ আতঙ্কে দৌড়াতে শুরু করেন।

প্রায় ৪০ বছর বয়সী আবু ওবেইদা দীর্ঘদিন ধরেই মুখ ঢেকে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে হামাসের প্রচারণা চালিয়ে আসছিলেন। আল-কাসসাম ব্রিগেডের হয়ে তিনি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কঠোর বক্তব্য দিতেন এবং হামাস সমর্থকদের কাছে এক রকম প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। শুক্রবার দেওয়া তাঁর শেষ ভাষণে তিনি গাজা সিটিতে ইসরায়েলি অভিযানের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন এবং বন্দী ইসরায়েলিদের ভবিষ্যৎ নিয়ে হুমকি দিয়েছিলেন।

ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী কাটজ বলেছেন, আবু ওবেইদার আরও অন্যান্য সহযোগীকেও টার্গেট করা হবে।

ইসরায়েলি নিরাপত্তা মন্ত্রিসভা সম্প্রতি গাজা সিটি দখলের পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে। জাতিসংঘ এই পরিকল্পনাকে ‘বিধ্বংসী’ বলে আখ্যা দিয়েছে।

গাজা উপত্যকাহামাসবোমা হামলাফিলিস্তিনইসরায়েল
চীনে মোদির সঙ্গে বৈঠকে সি, সরাসরি ফ্লাইট, বাণিজ্য সম্পর্কসহ আলোচনায় ১০টি বিষয়

চীনে মোদির সঙ্গে বৈঠকে সি, সরাসরি ফ্লাইট, বাণিজ্য সম্পর্কসহ আলোচনায় ১০টি বিষয়

চবি শিক্ষার্থীদের ‘সন্ত্রাসী’ বলে সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

চবির সংঘর্ষে ‘উসকানি’ দেওয়া উদয় কুসুমকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

যশোরে চায়ের দোকানে বসে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাকে বুকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

বাসররাতে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার নববধূ, স্বামীসহ আটক ৭

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

সেই মেরুন টি-শার্ট পরা হামলাকারীর পরিচয় জানালেন প্রেস সচিব

