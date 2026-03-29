Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

যুদ্ধ বন্ধে ইরানের শর্ত তালিকায় নতুন সংযুক্তি, টোলের স্বীকৃতি চায় তেহরান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ফাইল ছবি

যুদ্ধ থামাতে চলতি সপ্তাহে ইরানি কর্মকর্তারা যখন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে শর্তের তালিকা তুলে ধরেন, সেখানে একটি নতুন দাবি যোগ হয়—হরমুজ প্রণালির ওপর ইরানের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতি দিতে হবে। বিশ্বের মোট তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ সাধারণত যে সরু জলপথ দিয়ে যাতায়াত করে, সেই হরমুজ প্রণালি এখন ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। এখন তেহরান এটিকে একই সঙ্গে বছরে সম্ভাব্য বিলিয়ন ডলার আয়ের উৎস, অন্যদিকে বৈশ্বিক অর্থনীতির ওপর চাপ সৃষ্টির একটি কৌশলগত হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছে।

ইরান দীর্ঘদিন ধরেই হামলার মুখে পড়লে প্রণালিটি বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে আসছিল। তবে খুব কম মানুষই ভাবছিল, তারা সত্যিই তা কার্যকর করবে, বা দেশটি বৈশ্বিক বাণিজ্য প্রবাহে এতটা কার্যকরভাবে বিঘ্ন ঘটাতে পারবে। এই প্রভাবের ব্যাপ্তি তেহরানের উচ্চাকাঙ্ক্ষাও বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। নতুন দাবিগুলো ইঙ্গিত দিচ্ছে, তারা এই চাপকে আরও স্থায়ী কিছুতে রূপ দিতে চায়।

ইরানি পদক্ষেপের কারণে এই গুরুত্বপূর্ণ সংকীর্ণ জলপথ দিয়ে জাহাজ চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এতে বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে তীব্র অস্থিরতা তৈরি হয়েছে এবং পারস্য উপসাগরের বাইরের দেশগুলোও জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে জরুরি পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে। ব্লুমবার্গ ইকোনমিকসের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক প্রধান বিশ্লেষক দিনা এসফান্দিয়ারি বলেন, ‘হরমুজ কৌশল কতটা সফল হয়েছে—তা দেখে ইরান নিজেও কিছুটা বিস্মিত। খুব কম খরচে এবং তুলনামূলক সহজ উপায়ে বৈশ্বিক অর্থনীতিকে জিম্মি করে রাখা সম্ভব—এটা তারা বুঝে গেছে। এই যুদ্ধ থেকে তাদের একটি বড় শিক্ষা হলো, তারা নতুন একটি চাপ প্রয়োগের ক্ষমতা খুঁজে পেয়েছে। ভবিষ্যতে সেটি আবার ব্যবহার করার সম্ভাবনাও বেশি। আর এটিকে অর্থে রূপান্তর করার চেষ্টা সেই উপলব্ধিরই অংশ।’

ওয়াশিংটন এই ঝুঁকি সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও শুক্রবার সতর্ক করে বলেন, যুদ্ধ-পরবর্তী তাৎক্ষণিক চ্যালেঞ্জগুলোর একটি হবে হরমুজ প্রণালিতে টোল ব্যবস্থা চালুর তেহরানের চেষ্টা। ফ্রান্সে জি-৭ বৈঠকের পর রুবিও বলেন, ‘এটি শুধু অবৈধই নয়, এটি অগ্রহণযোগ্য এবং পুরো বিশ্বের জন্য বিপজ্জনক। এর মোকাবিলায় বিশ্বের একটি পরিকল্পনা থাকা জরুরি।’ বৈঠকে জোটভুক্ত দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরাও ‘নিরাপদ ও টোলমুক্ত নৌ-চলাচলের স্বাধীনতা’ পুনঃপ্রতিষ্ঠার ‘চূড়ান্ত প্রয়োজনীয়তা’র ওপর জোর দেন।

হরমুজ প্রণালির বাড়তে থাকা কৌশলগত গুরুত্বের ইঙ্গিত দিয়ে ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে প্রথম ভাষণে মোজতবা খামেনি বলেন, এই জলপথ বন্ধ করে দেওয়ার যে চাপ সৃষ্টি করা যায়, তা ‘অবশ্যই অব্যাহত রাখতে হবে।’ এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিভিন্ন দফা আলোচনায় ইরান নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক প্রযুক্তির অধিকার স্বীকৃতির দাবি তুলেছিল। কিন্তু হরমুজ প্রণালির ওপর নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি তখন তাদের দাবির তালিকায় ছিল না।

এখন ইরান ইঙ্গিত দিচ্ছে, এই চাপ প্রয়োগের ক্ষমতাকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হতে পারে। দেশটির আইনপ্রণেতারা একটি বিল বিবেচনা করছেন, যাতে প্রণালি ব্যবহার করে জ্বালানি ও পণ্য পরিবহনকারী দেশগুলোকে টোল দিতে বাধ্য করা হবে। একই সঙ্গে সর্বোচ্চ নেতার এক উপদেষ্টা যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ‘হরমুজ প্রণালির জন্য নতুন শাসনব্যবস্থার’ কথাও বলেছেন। এই নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে তেহরান প্রতিপক্ষ দেশগুলোর ওপর সামুদ্রিক বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারবে এবং বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই নৌপথ ব্যবহারের সুযোগকে তাদের ভূরাজনৈতিক বিরোধের সঙ্গে কার্যত যুক্ত করে দিতে পারবে।

যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর ওয়ার কলেজের আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক আইনবিষয়ক অধ্যাপক জেমস ক্রাসকা বলেন, ‘ট্রানজিট ফি আরোপ ট্রানজিট প্যাসেজের নিয়মের লঙ্ঘন।’ তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় হরমুজের মতো আন্তর্জাতিক প্রণালিতে কোনো উপকূলীয় রাষ্ট্রের টোল আরোপের কোনো আইনি ভিত্তি নেই।

তাঁর ভাষায়, ‘হরমুজ প্রণালি একটি জলপথ যা আন্তর্জাতিক নৌচলাচলের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং এর ওপর ইরান ও ওমানের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা পরস্পর মিশে গেছে...এই জলসীমায় ইরানি ও ওমানি আইন প্রযোজ্য। তবে, এটি একটি আন্তর্জাতিক প্রণালি হওয়ায় সকল রাষ্ট্রের জন্য ট্রানজিট পাশের অধিকার প্রযোজ্য।’

এই নিয়মগুলো জাতিসংঘের সমুদ্র আইন সংক্রান্ত কনভেনশনে (ইউএনক্লস) উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও ইরান বা যুক্তরাষ্ট্র এই কনভেনশনের পক্ষ নয়, ক্রাসকা বলেছেন, এর অনেক মূলনীতি এখনো প্রযোজ্য কারণ সেগুলো ব্যাপকভাবে প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইনের অংশ হিসেবে গ্রহণযোগ্য। তবে তিনি যোগ করেছেন, ইরান তার সদস্য না হওয়ার অবস্থান ব্যবহার করে নিজের দিকটি মজবুত করার চেষ্টা করতে পারে।

আন্তর্জাতিক প্রণালির জন্য কোনো রাষ্ট্রের সফলভাবে পার্থিব অর্থ আদায়ের কম নজির রয়েছে। ১৯শ শতাব্দীতে ডেনমার্ক ড্যানিশ প্রণালি দিয়ে পারাপারের জন্য ফি আরোপ করেছিল, কিন্তু একাধিক রাষ্ট্রের প্রতিবাদের পর তারা ১৮৫৭ সালের কোপেনহেগেন কনভেনশনে সেই ‘সাউন্ড ডিউস’ স্থায়ীভাবে বাতিল করতে সম্মত হয়েছিল।

কিন্তু এসব আইন ইরানকে এমন একটি ব্যবস্থার ধারণা বা সম্ভাব্য লাভজনক কি না তা পরীক্ষা করতে বাধা দেয়নি। বিশেষজ্ঞরা প্রশ্ন তুলছেন যে ইরান কি এমন একটি টোল ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবে যা আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা। তবে যদি সফল হয়, তাহলে আয় সুয়েজ খালের আয়ের সমান হতে পারে।

সাধারণত, প্রতিদিন প্রায় ২০ মিলিয়ন ব্যারেল কাঁচা তেল ও তেলজাত পণ্য হরমুজ প্রণালি দিয়ে যায়, যা প্রায় ১০টি ভেরি লার্জ ক্রুড ক্যারিয়ার বা ভিএলসিসি জাহাজের সমান। প্রতি ট্যাংকারের জন্য ২ মিলিয়ন ডলার ফি ধরা হলে, দৈনিক আয় প্রায় ২০ মিলিয়ন ডলার হবে, যা মাসে প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে শুধুমাত্র তেল থেকে। যদি এলএনজি শিপমেন্ট অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে এই পরিমাণ মাসে ৮০০ মিলিয়নেরও বেশি হতে পারে, যা ২০২৪ সালে ইরানের মাসিক তেল রপ্তানি আয়ের প্রায় ১৫-২০ শতাংশের সমান।

সেই তুলনায়, সুয়েজ খালের জন্য মিশর সাধারণত মাসে ৭০০-৮০০ মিলিয়ন ডলার আয় করে, যা একটি কৃত্রিম, সরকার-নিয়ন্ত্রিত জলপথ। যদিও গত বছর রেড সি-এর ব্যাঘাতের কারণে আয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। হরমুজ প্রণালি থেকে অর্থ উপার্জন করা সম্ভবত ইরানের অর্থনৈতিক চাপের দ্বারা প্রভাবিত।

এসফানন্দিয়ারি বলেছেন, তেহরান হরমুজে চলাচলের জন্য ফি আরোপকে ‘অর্থনৈতিক ঘাটতি পূরণের’ উপায় হিসেবে দেখছে এবং এটিকে একটি তুলনামূলকভাবে ‘সহজ’ ও ‘কম খরচের’ উপায়। তাঁর মতে, এই টোল ব্যবস্থা বিশ্ববাজারে ইরানের সীমিত প্রবেশাধিকারের ঘাটতিকে পূরণ করতে পারে। ইরান অর্থনৈতিকভাবে বিশ্বের সবচেয়ে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ দেশগুলোর মধ্যে একটি, রাশিয়ার পরে দ্বিতীয়।

ইরান বারবার বলেছে যে হরমুজ প্রণালি খোলা আছে—তবে শর্তসাপেক্ষে। দেশটির কর্মকর্তারা বলছেন, ‘শত্রু নয়’ এমন দেশগুলোর জাহাজগুলো চলাচল করতে পারবে, তবে ইরানি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই অবস্থান জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক সমুদ্র সংস্থাকে চিঠিতে জানিয়েছে।

একই সময়ে, তেহরান পরীক্ষামূলকভাবে দেখছে নিয়ন্ত্রিত চলাচল ব্যবস্থা কেমন হতে পারে। জাহাজ ট্র্যাকিং ডেটা দেখায়, কিছু ট্যাংকার ইরানের উপকূলের কাছাকাছি পথ ব্যবহার করছে এবং কিছু অপারেটর নিরাপদ পারাপারের জন্য ফি প্রদান করেছে। কোনো দেশ, আমদানিকারক বা জাহাজ অপারেটর প্রকাশ্যে ফি প্রদানের স্বীকারোক্তি দেয়নি এবং যে কোনো চুক্তির বিস্তারিত এখনো প্রকাশ্যে আসেনি। শিপিং ইন্টেলিজেন্স ফার্ম লয়েডস লিস্ট সোমবার জানিয়েছে, ২০ টিরও বেশি জাহাজ নতুন করিডর ব্যবহার করেছে এবং অন্তত দুইটি জাহাজ লয়েডসের তথ্য অনুযায়ী অর্থ প্রদান করেছে। এর মধ্যে একটি প্রায় ২ মিলিয়ন ডলার ফি দিয়েছে।

ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) অনুমোদিত জাহাজগুলোর জন্য একটি নিবন্ধন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে এবং কিছু সরকার সরাসরি তেহরানের সঙ্গে যোগাযোগ করছে তাদের ট্যাংকারের জন্য ট্রানজিট নিশ্চিত করতে। লয়েডস লিস্টের সম্পাদক রিচার্ড মিড বলেন, ‘এটি ঘটছে। এবং আমি অনুমান করি, যদি আমরা আলোচনায় কোনো অগ্রগতি না দেখি, এটি আরও ঘন ঘন ঘটতে পারে।’

তথ্যসূত্র: সিএনএন

বিষয়:

জাহাজমধ্যপ্রাচ্যযুক্তরাষ্ট্রতেলঅর্থনীতির খবরইরানহরমুজ প্রণালি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

