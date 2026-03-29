কূটনীতির আড়ালে স্থল অভিযানের ছক আঁকছে যুক্তরাষ্ট্র: ইরানের স্পিকার

যুক্তরাষ্ট্র একদিকে কূটনৈতিক আলোচনার কথা বললেও গোপনে ইরানে স্থল অভিযানের পরিকল্পনা করছে বলে দাবি করেছেন ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ। আজ রোববার তাঁর এক বিবৃতির বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে ইরানের সরকারি সংবাদ সংস্থা ইরনা।
বিবৃতিতে গালিবাফ বলেন, শত্রুরা জনসমক্ষে আলোচনা ও সংলাপের বার্তা পাঠাচ্ছে, অথচ গোপনে স্থল আক্রমণের ছক কষছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের যোদ্ধারা স্থলপথে মার্কিন সৈন্যদের অপেক্ষায় রয়েছে। তাঁদের আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে এবং এই অঞ্চলে তাদের মিত্রদের চরম শাস্তি দেওয়া হবে।
গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ বিমান হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতার মৃত্যুর পর যে আঞ্চলিক যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, আজ তা এক মাস পূর্ণ করল। এই সংঘাত বর্তমানে পুরো মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। গালিবাফ দেশবাসীকে ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে বলেন, ইরান এখন একটি ‘বড় ধরনের বিশ্বযুদ্ধের’ মধ্যে রয়েছে এবং বর্তমানে এটি ‘সবচেয়ে সংকটময় পর্যায়ে’ পৌঁছেছে।
এই যুদ্ধের ফলে বিশ্বের জ্বালানি নিরাপত্তার অন্যতম প্রধান পথ হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে।
উল্লেখ্য, বিশ্বের মোট অপরিশোধিত তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) প্রায় ২০ শতাংশ এই জলপথ দিয়ে পরিবাহিত হয়। যুদ্ধের কারণে এই সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ ও জ্বালানি সংকট তৈরি হয়েছে।
পার্লামেন্ট স্পিকার গালিবাফ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান, ইরান এই কঠিন পরিস্থিতিতেও জয়ী হতে সক্ষম। তিনি বলেন, ‘আমরা নিশ্চিত যে, আমরা যুক্তরাষ্ট্রকে শাস্তি দিতে পারব। ইরানে আক্রমণের জন্য তাদের অনুতপ্ত হতে হবে। আমরা আমাদের অধিকার রক্ষা করব।’
নতুন নিয়মে আবেদনকারীদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট ‘পাবলিক’ বা সবার জন্য উন্মুক্ত রাখতে হবে। কনস্যুলার কর্মকর্তারা ব্যাকগ্রাউন্ড চেক বা পটভূমি যাচাইয়ের সময় আবেদনকারীর অনলাইন কনটেন্ট, অ্যাক্টিভিটি এবং অন্যান্য ডিজিটাল রেকর্ড পরীক্ষা করবেন।৬ মিনিট আগে
নেপালের নবগঠিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টির নেতা বালেন্দ্র (বালেন) শাহ তাঁর প্রথম মন্ত্রিসভা বৈঠকেই দেশটির শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়েছেন। নেপাল নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১০০ দফার একটি বিশাল সংস্কার কর্মসূচি নিয়েছে সরকার, যার একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে শিক্ষা খাত১ ঘণ্টা আগে
গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের একটি বালিকা বিদ্যালয়ে ভয়াবহ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অন্তত ১৭৫ জন শিক্ষার্থী ও এক স্টাফ নিহত হন। এরপর মার্চে ওই হামলার একটি ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ করে দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম।২ ঘণ্টা আগে
ইরান যুদ্ধের প্রভাবে বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে দামের উল্লম্ফনের মধ্যে নিজস্ব চাহিদা মেটাতে গ্যাসোলিন রপ্তানি স্থগিতের পরিকল্পনা করছে রাশিয়া। আগামী ১ এপ্রিল থেকে দেশটির উৎপাদকদের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য ব্লুমবার্গের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।২ ঘণ্টা আগে