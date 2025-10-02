ফ্লোটিলা থেকে আটক ২২৩ জনকে ইউরোপে পাঠাবে ইসরায়েল, জাহাজগুলোর ভাগ্য অনিশ্চিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
গাজায় ইসরায়েলি অবরোধ ভাঙতে যাত্রা শুরু করা গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলায় অবৈধভাবে বাধা দিয়েছে ইসরায়েল। কেবল তাই নয়, দেশটি অন্তত ২০টি নৌযানকে বাধা দিয়েছে এবং অন্তত ২২৩ জন ফিলিস্তিনপন্থী অ্যাকটিভিস্টকে আটক করেছে। তেল আবিব জানিয়েছে, আটককৃতদের ইউরোপে পাঠানো হবে।
তুরস্কের সংবাদমাধ্যম টিআরটি ওয়ার্ল্ড জানিয়েছে, ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে—গাজামুখী ত্রাণবাহী বহরে থাকা ফিলিস্তিনপন্থী কর্মীদের ইউরোপে ফেরত পাঠানো হবে। ভূমধ্যসাগরে একের পর এক নৌযান আটক করার পর এই ঘোষণা দিয়েছে ইসরায়েলি নৌবাহিনী।
ইসরায়েলি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছে, ‘নিজ নিজ ইয়টে থাকা যাত্রীরা নিরাপদে ও শান্তিপূর্ণভাবে ইসরায়েলে পৌঁছাচ্ছেন। সেখান থেকেই তাদের ইউরোপে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে। যাত্রীরা নিরাপদে আছেন এবং সুস্থ আছেন।’ এ সময় গ্রেটা থুনবার্গসহ অন্য কর্মীদের ছবি প্রকাশ করা হয়।
সংগঠকদের দাবি, গাজামুখী এই বহরে থাকা মোট ২২৩ জন আন্তর্জাতিক কর্মীকে আটক করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা এক্সে জানিয়েছে, বুধবার রাত থেকে এখন পর্যন্ত তাদের অন্তত ১৫টি নৌযান আক্রমণ করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। আরও আটটি নৌযান আক্রমণের শিকার হতে পারে বা বর্তমানে আক্রমণের মুখে আছে। ফ্লোটিলা ইনস্টাগ্রামে আটক হওয়া ২২৩ জন কর্মীর নাম ও তাদের জাতীয়তা প্রকাশ করেছে।
অন্যদিকে ফ্লোটিলার অফিশিয়াল ট্র্যাকার দেখাচ্ছে, এখন পর্যন্ত ২০টি নৌযান আক্রমণ করেছে ইসরায়েল। তবে আরও ২৪টি নৌযান গাজার উদ্দেশে যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। তুরস্কের কর্মী এরদেম ওজভেরেন জানিয়েছেন, তাদের নৌযান গাজা থেকে ৩০ নটিক্যাল মাইলেরও কম দূরত্বে অবস্থান করছে।
এদিকে, কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরা জানিয়েছে, সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী—গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার লাইভ ট্র্যাকার দেখাচ্ছে ‘মিকেনো’ নামের একটি জাহাজ বর্তমানে গাজার আঞ্চলিক জলসীমায় প্রবেশ করেছে। তবে জাহাজটি ইসরায়েলি বাহিনী আটক করেছে কি না, তা এখনো পরিষ্কার নয়।
এর আগে, গাজায় ইসরায়েলি অবরোধ ভাঙতে যাওয়া গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলাকে ভূমধ্যসাগরের উপকূলের কাছে ঠেকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে ইসরায়েলি নৌবাহিনী। তবে, ফ্লোটিলার মুখপাত্র জানিয়েছেন, এখনো যাত্রা চলমান। এরই মধ্যে ইসরায়েলি নৌবাহিনী গাজামুখী আন্তর্জাতিক সহায়তা বহর থেকে অন্তত ২০০ কর্মীকে আটক করেছে। এদের মধ্যে অধিকারকর্মী গ্রেটা থুনবার্গও আছেন।
ইসরায়েলি অবরোধ ভেঙে গাজা উপকূলে সহায়তা পৌঁছে দেওয়া এবং ইসরায়েলের নৌ অবরোধ ভাঙার চেষ্টা করতে ৪০ টির বেশি নৌযানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শত শত কর্মী ভ্রমণ করছেন। তবে ইসরায়েল এর আগেও এমন একটি ফ্লোটিলার আয়োজন ভেস্তে দিয়েছিল। এবারের যাত্রাও ভেস্তে দেওয়ার প্রচেষ্টা কম করেনি দেশটি।
ইসরায়েলি বাহিনী গাজায় সাহায্য নিয়ে যাওয়া গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার অন্তত ৩৯টি নৌযান আটক করেছে। এসব নৌকায় ছিলেন বিদেশি ফিলিস্তিনপন্থী অধিকারকর্মী। তাঁদের মধ্যে সুইডিশ জলবায়ু কর্মী গ্রেটা থুনবার্গও ছিলেন। আয়োজকেরা বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, বর্তমানে শুধু একটি নৌযান এখনো ফিলিস্তিনি উপকূলের দিকে যাত্রা করছে।১০ মিনিট আগে
গাজা অভিমুখী ত্রাণবাহী নৌবহরে ইসরায়েলের অভিযানকে ‘আন্তর্জাতিক আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ’ হিসেবে অভিহিত করে নিন্দা জানিয়েছেন স্পেনের শ্রমমন্ত্রী ও উপপ্রধানমন্ত্রী ইয়োলান্দা দিয়াজ। তিনি অবিলম্বে আটককৃতদের মুক্তির দাবি জানিয়েছেন।১৯ মিনিট আগে
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পন্নের প্রায় কাছাকাছি বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গত মঙ্গলবার তিনি বলেন, এ চুক্তি অনুযায়ী মার্কিন শিক্ষায় শীর্ষে থাকা এই প্রতিষ্ঠানটি ৫০ কোটি ডলার পরিশোধ করবে।১ ঘণ্টা আগে
গাজার উপকূলের দিকে গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার অন্তত ২৬টি নৌযান এখনো অগ্রসর হচ্ছে বলে আগেই জানা গিয়েছিল। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরা জানিয়েছে, সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী—গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার লাইভ ট্র্যাকার দেখাচ্ছে ‘মিকেনো’ নামের একটি জাহাজ বর্তমানে গাজার আঞ্চলিক জলসীমায় প্রবেশ করেছে।৩ ঘণ্টা আগে