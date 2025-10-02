Ajker Patrika
ফ্লোটিলা থেকে আটক ২২৩ জনকে ইউরোপে পাঠাবে ইসরায়েল, জাহাজগুলোর ভাগ্য অনিশ্চিত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইসরায়েল সুমুদ ফ্লোটিলা থেকে গ্রেটা থুনবার্গসহ ২২৩ জনকে আটক করেছে। ছবি: এক্স
গাজায় ইসরায়েলি অবরোধ ভাঙতে যাত্রা শুরু করা গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলায় অবৈধভাবে বাধা দিয়েছে ইসরায়েল। কেবল তাই নয়, দেশটি অন্তত ২০টি নৌযানকে বাধা দিয়েছে এবং অন্তত ২২৩ জন ফিলিস্তিনপন্থী অ্যাকটিভিস্টকে আটক করেছে। তেল আবিব জানিয়েছে, আটককৃতদের ইউরোপে পাঠানো হবে।

তুরস্কের সংবাদমাধ্যম টিআরটি ওয়ার্ল্ড জানিয়েছে, ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে—গাজামুখী ত্রাণবাহী বহরে থাকা ফিলিস্তিনপন্থী কর্মীদের ইউরোপে ফেরত পাঠানো হবে। ভূমধ্যসাগরে একের পর এক নৌযান আটক করার পর এই ঘোষণা দিয়েছে ইসরায়েলি নৌবাহিনী।

ইসরায়েলি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছে, ‘নিজ নিজ ইয়টে থাকা যাত্রীরা নিরাপদে ও শান্তিপূর্ণভাবে ইসরায়েলে পৌঁছাচ্ছেন। সেখান থেকেই তাদের ইউরোপে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে। যাত্রীরা নিরাপদে আছেন এবং সুস্থ আছেন।’ এ সময় গ্রেটা থুনবার্গসহ অন্য কর্মীদের ছবি প্রকাশ করা হয়।

সংগঠকদের দাবি, গাজামুখী এই বহরে থাকা মোট ২২৩ জন আন্তর্জাতিক কর্মীকে আটক করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা এক্সে জানিয়েছে, বুধবার রাত থেকে এখন পর্যন্ত তাদের অন্তত ১৫টি নৌযান আক্রমণ করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। আরও আটটি নৌযান আক্রমণের শিকার হতে পারে বা বর্তমানে আক্রমণের মুখে আছে। ফ্লোটিলা ইনস্টাগ্রামে আটক হওয়া ২২৩ জন কর্মীর নাম ও তাদের জাতীয়তা প্রকাশ করেছে।

অন্যদিকে ফ্লোটিলার অফিশিয়াল ট্র্যাকার দেখাচ্ছে, এখন পর্যন্ত ২০টি নৌযান আক্রমণ করেছে ইসরায়েল। তবে আরও ২৪টি নৌযান গাজার উদ্দেশে যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। তুরস্কের কর্মী এরদেম ওজভেরেন জানিয়েছেন, তাদের নৌযান গাজা থেকে ৩০ নটিক্যাল মাইলেরও কম দূরত্বে অবস্থান করছে।

এদিকে, কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরা জানিয়েছে, সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী—গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার লাইভ ট্র্যাকার দেখাচ্ছে ‘মিকেনো’ নামের একটি জাহাজ বর্তমানে গাজার আঞ্চলিক জলসীমায় প্রবেশ করেছে। তবে জাহাজটি ইসরায়েলি বাহিনী আটক করেছে কি না, তা এখনো পরিষ্কার নয়।

এর আগে, গাজায় ইসরায়েলি অবরোধ ভাঙতে যাওয়া গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলাকে ভূমধ্যসাগরের উপকূলের কাছে ঠেকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে ইসরায়েলি নৌবাহিনী। তবে, ফ্লোটিলার মুখপাত্র জানিয়েছেন, এখনো যাত্রা চলমান। এরই মধ্যে ইসরায়েলি নৌবাহিনী গাজামুখী আন্তর্জাতিক সহায়তা বহর থেকে অন্তত ২০০ কর্মীকে আটক করেছে। এদের মধ্যে অধিকারকর্মী গ্রেটা থুনবার্গও আছেন।

ইসরায়েলি অবরোধ ভেঙে গাজা উপকূলে সহায়তা পৌঁছে দেওয়া এবং ইসরায়েলের নৌ অবরোধ ভাঙার চেষ্টা করতে ৪০ টির বেশি নৌযানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শত শত কর্মী ভ্রমণ করছেন। তবে ইসরায়েল এর আগেও এমন একটি ফ্লোটিলার আয়োজন ভেস্তে দিয়েছিল। এবারের যাত্রাও ভেস্তে দেওয়ার প্রচেষ্টা কম করেনি দেশটি।

গাজা উপত্যকাযুক্তরাষ্ট্রহামলাইউরোপফিলিস্তিনইসরায়েল
