ইসরায়েলি সব কূটনীতিককে দেশ থেকে বের হয়ে যাওয়ার নির্দেশ কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্টের

লাতিন আমেরিকার দেশ কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো ইসরায়েলের পুরো কূটনৈতিক দলকে দেশ ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। গাজায় মানবিক সহায়তা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা ফ্লোটিলায় থাকা দুই কলম্বিয়ার নাগরিককে আটক করার ঘটনায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
তুরস্কের সংবাদমাধ্যম টিআরটি ওয়ার্ল্ডের খবরে বলা হয়েছে, ইসরায়েল যে দুজন কলম্বিয়ানকে আটক করেছেন, তারা হলেন—মানুয়েলা বেদোয়া ও লুনা বারেতো। তাঁরা ছিলেন ‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা’র ক্রু। আন্তর্জাতিক এই উদ্যোগ ইসরায়েলের অবরোধ ভেঙে গাজায় সহায়তা পৌঁছানোর চেষ্টা করছে।
গ্লোবাল মুভমেন্ট টু গাজার এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ফ্লোটিলা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় পৌঁছানোর পর ইসরায়েলি সেনারা বেআইনিভাবে ওই দুই নারীকে আটক করে। ঘটনাটি ঘটে উপকূল থেকে ১৫০ নটিক্যাল মাইল দূরে। বিবৃতিতে বলা হয়, গাজা উপকূল থেকে ‘১৫০ নটিক্যাল মাইল দূরে পৌঁছানোর পর স্থানীয় সময় রাত ১১টা ৫৯টা মিনিটে (কলম্বিয়া সময় সন্ধ্যা ৬টা ৫৯ মিনিটে) ইসরায়েলি জাহাজগুলোর অবস্থান ধরা পড়ে।’
এতে আরও বলা হয়, আগের ফ্লোটিলাগুলোও ‘আক্রমণ বা আটকের’ শিকার হয়েছে। এটিকে আন্তর্জাতিক আইন ও জেনেভা কনভেনশনের লঙ্ঘন বলে উল্লেখ করা হয়।
পেত্রো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে সতর্ক করে বলেন, যদি এ তথ্য সত্যি হয়, তবে এটি বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নতুন আন্তর্জাতিক অপরাধ হবে। তিনি আরও জানান, ইসরায়েলের সঙ্গে করা মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল করা হচ্ছে। এর আগে এই সপ্তাহেই তিনি ইসরায়েলের সঙ্গে চুক্তি স্থগিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।
পেত্রো চলতি বছরের মে মাসেই ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। তবে এবার তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে বাকি থাকা যেকোনো কূটনৈতিক প্রতিনিধিকে দ্রুত কলম্বিয়া ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি জানান, এ ঘটনায় কলম্বিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মামলা করবে, যার মধ্যে ইসরায়েলি আদালতেও মামলা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আইনজীবীদের কলম্বিয়ার আইনজীবী দলকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।
এর আগে, গত মাসের শেষ দিকে জাতিসংঘের সাধারণ সম্মেলনে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গাজায় গণহত্যা চালানো ইসরায়েলকে রীতিমতো তুলোধুনো করেন। নিজের বক্তব্যে পেত্রো ইসরায়েলের কড়া সমালোচনা করেন। তিনি ইসরায়েলিদের ‘নাৎসি’ আখ্যা দিয়ে ফিলিস্তিনিদের ওপর গণহত্যার অভিযোগ তোলেন। পেত্রো প্রস্তাব দেন, এশিয়ার দেশগুলোর নেতৃত্বে একটি আন্তর্জাতিক সামরিক জোট গড়ে তুলে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করতে হবে। একই সঙ্গে ইসরায়েলে অস্ত্রবাহী জাহাজ পাঠানো বন্ধ করার আহ্বান জানান তিনি।
পেত্রো তাঁর ভাষণে বলেন, ‘ভদ্রমহোদয়গণ, কোনো জাতিই শ্রেষ্ঠ নয়। ঈশ্বরের মনোনীত জাতি বলেও কিছু নেই। সেটা যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরায়েল—যে জাতিই হোক না কেন। কেবল অজ্ঞও ডানপন্থী ধর্মান্ধরা এমনটা ভাবতে পারে। আসলে ঈশ্বরের মনোনীত জাতি হলো পুরো মানবজাতি।’
