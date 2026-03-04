উপসাগরীয় দেশগুলোতে হামলা কমেছে

উপসাগরীয় অঞ্চলে হামলার তীব্রতা অনেকখানি কমে এসেছে বলে মনে হচ্ছে। তা সত্ত্বেও, সৌদি বাহিনী আজ মঙ্গলবার সকালে দেশটির পূর্বে একটি ড্রোন ধ্বংস করেছে। এ ছাড়া সরকার জানিয়েছে, তাদের বাহিনী আল-খার্জ অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হওয়া দুটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করেছে। এখানে প্রিন্স সুলতান বিমান ঘাঁটির অবস্থান। সেখানে নিয়মিত মার্কিন বাহিনী মোতায়েনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
অবশ্য, আকাশসীমা বন্ধ করতে বা বিঘ্ন ঘটাতে খুব বেশি আক্রমণের প্রয়োজন হয় না। তাই ইরান যদি আক্রমণের মাত্রা কম রাখতে সক্ষম হয়, তবুও এই সংঘাতে আক্রান্ত উপসাগরীয় (জিসিসি) দেশগুলোর জন্য এটি বড় সমস্যা। সহসাই তারা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে পারবে না। বিশেষ করে জ্বালানি উৎপাদন, পরিবহন এবং বাণিজ্যিক বিমান চলাচল শুরু হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা সহজে কাটবে না।
ইরানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথ হামলা চালিয়েছে। এরপর, ইরানও মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে বিভিন্ন দেশে মার্কিন একাধিক ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে। ইরানের চালানো এসব হামলায় মধ্যপ্রাচ্যে অন্তত সাতটি মার্কিন সামরিক স্থাপনায় যোগাযোগ ও রাডার ব্যবস্থার অংশ অথবা সেগুলোর আশপাশের স্থাপনা পুরোপুরি ধ্বংস...২৪ মিনিট আগে
সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসে এক ভয়াবহ ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরান সমর্থিত বাহিনী। গত সোমবারের এই হামলায় দূতাবাসের অভ্যন্তরে থাকা মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর একটি গোপন স্টেশন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে মার্কিন লক্ষ্যবস্তু ও কর্মকর্তাদের ওপর তেহরানের...৩৭ মিনিট আগে
ইরানের সঙ্গে ইসরায়েল-মার্কিন জোটের যুদ্ধের জেরে ভয়াবহ খাদ্য-সংকটের ঝুঁকিতে পড়েছেন গাজাবাসী। যুদ্ধ শুরুর পর গাজার সীমান্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে ইসরায়েল। এতে প্রায় ২০ লাখ মানুষ নতুন করে দুর্ভিক্ষের ঝুঁকিতে রয়েছেন।২ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে কয়েক দিন ধরে সীমান্তে সংঘাত চলছে। চলমান সংঘর্ষে অন্তত আট হাজার আফগানি বাস্তুচ্যুত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার আফগানিস্তানের তালেবান সরকার এসব কথা জানিয়েছে।২ ঘণ্টা আগে