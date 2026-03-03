বেঁচে আছেন খামেনির ছেলে মোজতাবা

ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির দ্বিতীয় ছেলে মোজতাবা খামেনি বেঁচে আছেন। তাঁকে খামেনির সম্ভাব্য উত্তরসূরি মনে করেন ইরানের অনেকে।
সিএনএন জানায়, ইরানি সংবাদমাধ্যম মেহের নিউজ এজেন্সি বলেছে, ‘সর্বোচ্চ নেতার ছেলে মোজতবা খামেনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন।’ প্রতিবেদনে বলা হয়, মোজতাবা এখন ‘গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো’ পর্যালোচনা করছেন। এর বিস্তারিত কিছু জানায়নি সংবাদ সংস্থাটি।
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনির দ্বিতীয় ছেলে অনেক দিন ধরেই পর্দার আড়ালে। তবে দেশটির প্রশাসনে তাঁর প্রভাব ব্যাপক বলে ধারণা করা হয়। বিশেষ করে প্রভাবশালী ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) এবং আধাসামরিক বাহিনী বাসিজে তাঁর প্রভাব অনেক। মোজতাবার ওপর ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।
ইরানের হামলায় দুই দিনে মার্কিন বাহিনীর ৬৫০ জনের বেশি সদস্য হতাহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ডস কর্পস (আইআরজিসি)। আজ মঙ্গলবার এ দাবি করেন আইআরজিসি মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলী মোহাম্মদ নায়েনি।১ ঘণ্টা আগে
ইরানের প্রভাবশালী ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) মুখপাত্র জেনারেল আলী মোহাম্মদ নায়েনি হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইরানের প্রতিশোধমূলক হামলা আরও তীব্র হবে। তিনি বলেছেন, ইরানি হামলায় প্রতি মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের জন্য নরকের দরজা আরও প্রসারিত হবে।১ ঘণ্টা আগে
ইরান দাবি করেছে, উপসাগরীয় অঞ্চলে স্থাপিত যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় রাডার ধ্বংস করা হয়েছে। দেশটির ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নির্ভুল এক ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের নির্মাণ করা ‘এএন/এফপিএস-১৩২’ রাডারটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
সৌদি আরবের রিয়াদে দূতাবাসে হামলার পর এবার দেশটিতে আরেক কূটনৈতিক স্থাপনায় হামলার শঙ্কায় পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এরই মধ্যে সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় শহর দাহরানের কনস্যুলেটে সেবাগ্রহীতাদের না যেতে সতর্কবার্তা দিয়েছে মার্কিন দূতাবাস। দাহরান তুলনামূলকভাবে ইরানের কাছে অবস্থিত।৩ ঘণ্টা আগে