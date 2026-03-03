Ajker Patrika
বেঁচে আছেন খামেনির ছেলে মোজতাবা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি ও তাঁর দ্বিতীয় ছেলে মোজতাবা খামেনি। ছবি: সংগৃহীত

ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির দ্বিতীয় ছেলে মোজতাবা খামেনি বেঁচে আছেন। তাঁকে খামেনির সম্ভাব্য উত্তরসূরি মনে করেন ইরানের অনেকে।

সিএনএন জানায়, ইরানি সংবাদমাধ্যম মেহের নিউজ এজেন্সি বলেছে, ‘সর্বোচ্চ নেতার ছেলে মোজতবা খামেনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন।’ প্রতিবেদনে বলা হয়, মোজতাবা এখন ‘গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো’ পর্যালোচনা করছেন। এর বিস্তারিত কিছু জানায়নি সংবাদ সংস্থাটি।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনির দ্বিতীয় ছেলে অনেক দিন ধরেই পর্দার আড়ালে। তবে দেশটির প্রশাসনে তাঁর প্রভাব ব্যাপক বলে ধারণা করা হয়। বিশেষ করে প্রভাবশালী ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) এবং আধাসামরিক বাহিনী বাসিজে তাঁর প্রভাব অনেক। মোজতাবার ওপর ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যসংঘাতহামলাইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাতআয়াতুল্লাহ আলী খামেনি
