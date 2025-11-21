Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

হলুদ রেখার ভেতরে ঢুকে পড়েছে ইসরায়েল, আরও সংকুচিত গাজাবাসীর জনজীবন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২১ নভেম্বর ২০২৫, ০৯: ০৩
গত ১০ অক্টোবর দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস এলাকায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত ভবনগুলোর পাশে শিশু কোলে এক নারী অন্যান্য ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছেন। ছবি: এএফপি
গত ১০ অক্টোবর দক্ষিণ গাজার খান ইউনিস এলাকায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত ভবনগুলোর পাশে শিশু কোলে এক নারী অন্যান্য ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছেন। ছবি: এএফপি

উত্তর গাজায় বহু ফিলিস্তিনি পরিবার ‘অবরুদ্ধ’ অবস্থায় রয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী উপকূলভূমির ভেতর আরও গভীরে গিয়ে অবস্থান নিয়েছে। এতে গাজাবাসীর জনজীবন আরও সংকুচিত এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

গাজার সরকারি জনসংযোগ কার্যালয় গতকাল বৃহস্পতিবার জানায়, ইসরায়েলি বাহিনী ও ট্যাংক গাজা সিটির পূর্বাংশে তথাকথিত ‘হলুদ রেখা’ পার হয়ে প্রায় ৩০০ মিটার ভেতরে চলে গেছে। সংস্থাটি বলেছে, ‘এলাকায় চলমান গোলাবর্ষণের কারণে বহু পরিবারের ভাগ্য এখনো অজানা।’ তাদের দাবি, হলুদ রেখা সম্প্রসারণ যুদ্ধবিরতি চুক্তির প্রতি ‘স্পষ্ট অশ্রদ্ধা’।

ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চুক্তিতে নির্ধারিত এই হলুদ রেখা হলো সেই অনির্দিষ্ট সীমানা, যেখানে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর ইসরায়েলি বাহিনী অবস্থান বদল করে পিছু হটেছিল।

এই রেখার ভেতরে ফিলিস্তিনিদের দিকে নিয়মিত গুলি চালানোর মাধ্যমে ইসরায়েল উপকূলের অর্ধেকের বেশি অংশে নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে।

বৃহস্পতিবার গাজা সিটি থেকে আল জাজিরার হিন্দ খুদারি জানান, ইসরায়েলি সৈন্যরা শুজায়েয়ার পূর্বাঞ্চলে নতুন অবস্থান চিহ্নিত করতে হলুদ রঙের ব্লক ও সাইনবোর্ড বসাচ্ছিল। খুদারি বলেন, ‘তবে পুরো সীমানা চিহ্নিত করা হয়নি। ফলে অনেক ফিলিস্তিনি জানেই না ঠিক কোথায় রয়েছে এই লাইন।’

আল জাজিরার এই প্রতিবেদক আরও বলেন, ‘শুজায়েয়ায় নতুন অগ্রসরতার ফলে আরও বেশি মানুষ তাদের ঘরে ফিরতে পারছে না। মানুষ বলছে, তাদের ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে ঠেলে এক খাঁচার মধ্যে আটকে ফেলা হচ্ছে।’

হলুদ রেখা লঙ্ঘনের এই খবর নিয়ে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী এখনো কোনো মন্তব্য করেনি। ঘটনাটি এমন সময় সামনে এল, যখন পুরো গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলা ফের তীব্র হয়ে উঠেছে এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় নতুন আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ৩২ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও ৮৮ জন।

চিকিৎসকেরা জানান, খান ইউনিসের পূর্বে বানি সুউহেইলার এক বাড়িতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় তিনজন নিহত হয়েছে, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে এক শিশুকন্যাও ছিল। আহত হয়েছে আরও ১৫ জন।

আল জাজিরার বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ১০ অক্টোবর যুদ্ধবিরতি শুরুর পর থেকে ইসরায়েল অন্তত ৪০০ বার এই চুক্তি লঙ্ঘন করেছে।

৩৬ বছর বয়সী বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনি মোহাম্মদ হামদুন্না এএফপিকে বলেন, প্রতিদিনই মানুষ মরছে, গোলাবর্ষণ থামে না। তিনি বলেন, ‘আমরা এখনো তাঁবুতে থাকি। শহরগুলো ধ্বংসস্তূপ, সব সীমান্ত বন্ধ, জীবনের ন্যূনতম চাহিদাগুলোও নেই।’

গাজার তুফাহ এলাকার ৩৩ বছর বয়সী লিনা কুরাজও এএফপিকে জানান, যুদ্ধ পুরোপুরি আবার শুরু হয়ে যাওয়ার আতঙ্কে দিন কাটছে। কুরাজ বলেন, ‘যখনই একটু আশা জাগে, তখনই গোলাবর্ষণ ফিরে আসে। এই দুঃস্বপ্নের শেষ কোথায়?’

গাজা উপত্যকাফিলিস্তিনইসরায়েল
ভারত

দুবাই এয়ার শোতে ভারতীয় যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়ে পাইলটের মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া
ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

আন্তর্জাতিক মঞ্চে বড়সড় ধাক্কা খেল ভারতের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা। দুবাইয়ে চলমান দুবাই এয়ার শোতে প্রদর্শনী চলাকালে ভারতের নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি লাইট কমব্যাট এয়ারক্রাফট (এলসিএ) তেজস যুদ্ধবিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছে। এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় বিমানটির পাইলট নিহত হয়েছেন।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) দুপুরে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। ভারতীয় বিমানবাহিনী (আইএএফ) এক বিবৃতিতে পাইলটের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে।

ভারতীয় বিমানবাহিনী (আইএএফ) তাদের আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘আজ দুবাই এয়ার শোতে এরিয়াল ডিসপ্লে চলাকালে আইএএফের একটি তেজস বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনায় পাইলট প্রাণঘাতী আঘাত পান। আইএএফ এই প্রাণহানিতে গভীরভাবে দুঃখিত ও শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে।’

এ দুর্ঘটনার দৃশ্য ক্যামেরায় ধরা পড়েছে এবং ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, আকাশে কসরত দেখানোর সময় বিমানটি হঠাৎ টলতে শুরু করে, দ্রুত গতিতে নিচে নামতে থাকে এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আগুন ধরে যায়।

বিমানবন্দরের সীমানার কাছে দুর্ঘটনাস্থল থেকে কালো ধোঁয়া ও আগুন উঠতে থাকায় জরুরি উদ্ধারকর্মীরা দ্রুত সেখানে ছুটে যান। ভারতীয় বিমানবাহিনী জানিয়েছে, দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হচ্ছে।

এটি তেজস বিমানের দ্বিতীয় দুর্ঘটনা। এর আগে ২০২৪ সালের মার্চ মাসে রাজস্থানের জয়সলমেরে একটি তেজস বিধ্বস্ত হয়েছিল, তবে সে সময় পাইলট নিরাপদে বিমান থেকে বের হয়ে আসতে সক্ষম হন।

এদিকে, বহু দেশের সামনে ভারতের ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ প্রকল্পের অধীনে তৈরি এই যুদ্ধবিমানের এমন দুর্ঘটনাকে দেশটির প্রতিরক্ষা রপ্তানির স্বপ্নে বড় আঘাত বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

দুবাইযুদ্ধবিমাননিহতবিমানবাহিনীভারতপাইলট
ইউরোপ

ইউক্রেনে হামলা ‘ট্রান্সআটলান্টিক’ দেশগুলোর ওপর বলে গণ্য হবে—যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন গ্যারান্টি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২১ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ৫৩
রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে নয়া প্রস্তাব হাজির করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত
রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে নয়া প্রস্তাব হাজির করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ইউক্রেনের জন্য প্রস্তাবিত শান্তি পরিকল্পনায় ন্যাটোর অনুচ্ছেদ ৫-এর মতো এক নিরাপত্তা নিশ্চয়তার উল্লেখ আছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসের হাতে পড়া খসড়া অনুযায়ী—এই নিশ্চয়তা রাশিয়া যদি ইউক্রেনে ফের কোনো হামলা চালায়, তা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় মিত্রদের পুরো ‘ট্রান্সআটলান্টিক সম্প্রদায়ের’ ওপর আঘাত হিসেবে দেখতে বাধ্য করবে।

ট্রাম্পের পরিকল্পনায় ইউক্রেনকে বড় ধরনের ছাড় দিতে বলছে। তবে এর সঙ্গে আছে এক নজিরবিহীন প্রতিশ্রুতি। প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির প্রধান লক্ষ্য ছিল—শক্তপোক্ত মার্কিন ও ইউরোপীয় নিরাপত্তা নিশ্চয়তা পাওয়া। এবং প্রথমবার ট্রাম্পের পক্ষ থেকে এমন প্রস্তাব আলোচনার টেবিলে এল।

২৮ দফার পরিকল্পনাটি মার্কিন সেনাবাহিনীর সচিব ড্যান ড্রিসকল গতকাল বৃহস্পতিবার জেলেনস্কির কাছে উপস্থাপন করেন। সেখানে বলা আছে ‘ইউক্রেন নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তা নিশ্চয়তা পাবে।’ কিন্তু সঙ্গে অন্য একটি খসড়া চুক্তিও ইউক্রেনকে দেওয়া হয়েছিল।

খসড়াটিতে বলা আছে, ভবিষ্যতে যদি রাশিয়া কোনো ‘গুরুত্বপূর্ণ, ইচ্ছাকৃত ও ধারাবাহিক সশস্ত্র হামলা’ চালায় এবং সেটা সমঝোতাকৃত যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করে ইউক্রেন ভূখণ্ডে প্রবেশ করে, তাহলে সেটিকে ট্রান্সআটলান্টিক সম্প্রদায়ের শান্তি ও নিরাপত্তার ওপর আঘাত হিসেবে ধরা হবে। সে ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া জানাবে। এর মধ্যে আছে সামরিক প্রতিক্রিয়া, গোয়েন্দা ও লজিস্টিক সহায়তা, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক পদক্ষেপ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা।

দলিলটিতে স্বাক্ষরের জন্য জায়গা রাখা হয়েছে—ইউক্রেন, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ন্যাটো এবং রাশিয়ার জন্য। হোয়াইট হাউসের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, রাশিয়াকে এই খসড়া সম্পর্কে ব্রিফ করা হয়েছে। তবে ভ্লাদিমির পুতিন শেষ পর্যন্ত স্বাক্ষর করবেন কি না তা অনিশ্চিত।

নিরাপত্তা নিশ্চয়তার মেয়াদ প্রথমে নির্ধারিত হবে ১০ বছর। পরে পারস্পরিক সম্মতিতে নবায়ন করা যাবে। হোয়াইট হাউসের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা এবং পরিকল্পনাটির বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞাত আরেকটি সূত্র নথির সত্যতা নিশ্চিত করেছে। ওই কর্মকর্তা বলেন, প্রস্তাবটি ইউরোপীয় অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনার ওপর নির্ভর করবে এবং চূড়ান্ত রূপ বদলে যেতে পারে। হোয়াইট হাউস এই প্রস্তাবকে জেলেনস্কি ও ইউক্রেনের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তার জন্য ‘বড় জয়’ হিসেবে দেখছে।

জেলেনস্কির কাছে এখন এমন একটি প্রস্তাব রয়েছে যেখানে—তাঁকে রাশিয়ার অধিকারের থাকা অঞ্চলের চেয়েও বেশি অঞ্চল ছাড়তে হতে পারে। একই সঙ্গে রাশিয়াকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে পূর্ণভাবে স্বাভাবিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে—নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে এবং যুদ্ধাপরাধ-সম্পর্কিত বিষয়গুলোতে সাধারণ ক্ষমাও প্রযোজ্য হতে পারে। এসব শর্ত জেলেনস্কি ও ইউক্রেনকে রাজি করানো সহজ হবে না।

ট্রাম্পের বিশেষ দূত ও ২৮ দফা পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি করা ব্যক্তি স্টিভ উইটকফ নিরাপত্তা নিশ্চয়তা নিয়ে জেলেনস্কির জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা রুস্তেম উমেরভের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনা করেছেন। ওই খসড়া লিখিতভাবে জেলেনস্কির কাছে গতকাল বৃহস্পতিবার পৌঁছে দেওয়া হয়। হোয়াইট হাউস ও একই সঙ্গে অন্য একটি সূত্র প্রস্তাবনাটির সত্যতা নিশ্চিত করেছে।

এই পরিকল্পনা ট্রাম্পের ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ শিবিরের কড়া সমর্থকদের প্রতিক্রিয়া ডেকে আনতে পারে। কারণ, এতে যুক্তরাষ্ট্রকে ভবিষ্যতে ইউক্রেনকে রক্ষার জন্য সামরিকভাবে প্রত্যুত্তর দেওয়ার দায়ভার নিতে হতে পারে। অর্থাৎ দেশের সামরিক অংশগ্রহণের পথ পুরোপুরি বন্ধ নয়।

যুদ্ধইউক্রেনরাশিয়াডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রইউক্রেন যুদ্ধন্যাটো
ইউরোপ

রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত ইউক্রেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২১ নভেম্বর ২০২৫, ০৯: ১৪
রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধে মার্কিন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত ইউক্রেন

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি জানিয়েছেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ থামাতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় তিনি কাজ করতে প্রস্তুত। যদিও ইউরোপের মিত্ররা বলছে, যুক্তরাষ্ট্র-সমর্থিত এই খসড়া রুশ স্বার্থের পক্ষে ঝুঁকে আছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার জেলেনস্কির দপ্তর নিশ্চিত করে যে তিনি প্রস্তাবিত পরিকল্পনার একটি খসড়া পেয়েছেন এবং আগামী কয়েক দিনের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলবেন।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে, পরিকল্পনার বিষয়বস্তু নিয়ে সরাসরি কিছু বলেনি জেলেনস্কির দপ্তর। তবে জেলেনস্কি জানিয়েছেন, তিনি ‘ইউক্রেনের জনগণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতিগুলো’ তুলে ধরেছেন।

জেলেনস্কির দপ্তরের বক্তব্য, ‘ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট আগামী দিনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্ভাবনা এবং শান্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় মূল বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবেন।’

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ২৮ দফার ওই পরিকল্পনায় ইউক্রেনকে কিছু ভূখণ্ড ও অস্ত্র ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস নাম প্রকাশ না করা এক মার্কিন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানায়, খসড়া পরিকল্পনায় রাশিয়াকে পূর্ব ইউক্রেনের কিছু এলাকা দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে, যেগুলোর ওপর মস্কোর এখন নিয়ন্ত্রণ নেই। বিনিময়ে ইউক্রেন ও ইউরোপের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের গ্যারান্টি রাখা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ও বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এক মাস ধরে এই পরিকল্পনায় চুপিসারে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ইউক্রেন ও রাশিয়ার পক্ষ থেকে কোন শর্ত গ্রহণযোগ্য হতে পারে, সে বিষয়ে পরামর্শও নেওয়া হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার নিশ্চিত করেন হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট।

তিনি পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট অংশ নিয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান। তবে তিনি বলেন, ট্রাম্প এ সম্পর্কে অবহিত এবং তিনি পরিকল্পনাটিকে সমর্থন করেন। লেভিট বলেন, ‘এটা রাশিয়া ও ইউক্রেন—দুই পক্ষের জন্যই ভালো পরিকল্পনা। আমরা মনে করি দুই পক্ষই এটিকে গ্রহণ করতে পারবে। আমরা দ্রুত এগিয়ে নিতে কাজ করছি।’

পরে জেলেনস্কি জানান, তিনি কিয়েভে যুক্তরাষ্ট্রের আর্মি সেক্রেটারি ড্যানিয়েল ড্রিসকলের সঙ্গে পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। টেলিগ্রামে তিনি লেখেন, ‘আমাদের দুই পক্ষ, ইউক্রেন ও যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ শেষ করার পরিকল্পনার পয়েন্টগুলো নিয়ে কাজ করবে। আমরা গঠনমূলক, সততার ভিত্তিতে এবং দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত।’ তবে তিনি সরাসরি পরিকল্পনার বিষয়বস্তু নিয়ে কিছু বলেননি।

রাশিয়া অবশ্য নতুন যুক্তরাষ্ট্র উদ্যোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, ‘বর্তমানে কোনো ধরনের পরামর্শ চলছে না। যোগাযোগ আছে, কিন্তু তাকে পরামর্শ বলা যাবে না।’

জেলেনস্কি যুদ্ধবিরতির বিষয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করার ইঙ্গিত দিলেও ইউক্রেনের ইউরোপীয় মিত্ররা প্রকাশ করেছে সন্দেহ।

ব্রাসেলসে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাঁ–নোয়েল ব্যারো বলেন, ‘ইউক্রেনের মানুষের শান্তি চাই—ন্যায়ানুগ শান্তি, যেখানে সার্বভৌমত্বের সম্মান থাকবে। এমন শান্তি, যা ভবিষ্যৎ আগ্রাসনে ভেঙে পড়বে না। কিন্তু শান্তি কোনো আত্মসমর্পণ হতে পারে না।’

ইইউর পররাষ্ট্রনীতি প্রধান কাইয়া কালাস বলেন, শান্তি পরিকল্পনা এগোতে হলে ইউরোপ ও ইউক্রেন উভয়ের সমর্থন জরুরি। পোল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাদোস্লাও সিকোরস্কি বলেন, ইউরোপের নিরাপত্তা ‘সংকটে’ আছে এবং যেকোনো সম্ভাব্য সমঝোতায় ইউরোপকে অবশ্যই পরামর্শ নিতে হবে।

তিনি যোগ করেন, ‘আশা করি যে বিধিনিষেধটা ভুক্তভোগীর ওপর চাপানো হবে না, বরং আগ্রাসনকারী পক্ষের ওপরই থাকবে।’

ইউক্রেনরাশিয়া ইউক্রেন সংকটভলোদিমির জেলেনস্কি
ইউরোপ

যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়ার শান্তি প্রস্তাব ‘অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য’: ইউক্রেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ছবি: গার্ডিয়ানের সৌজন্যে
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ছবি: গার্ডিয়ানের সৌজন্যে

ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার তৈরি শান্তি প্রস্তাবকে অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য বলে প্রত্যাখ্যান করেছে কিয়েভ। বিষয়টি এসেছে প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ও যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চপর্যায়ের সামরিক প্রতিনিধিদলের বৈঠকের প্রেক্ষাপটে।

ইউক্রেনের কর্মকর্তারা বলছেন, ভ্লাদিমির পুতিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী কিরিল দিমিত্রিয়েভ ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের তৈরি এই পরিকল্পনা মূলত একধরনের ‘উসকানি’, যার লক্ষ্য ইউক্রেনের মিত্রদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করা এবং পরিস্থিতি ঘোলাটে করে দেওয়া।

ইউক্রেনের সংসদের পররাষ্ট্রবিষয়ক কমিটির প্রধান অলেক্সান্দর মেরেজকো বলেন, ‘আলোচনায় বসার মতো কোনো ইঙ্গিত এখনো ক্রেমলিন দেখায়নি। পুতিন সময় নষ্ট করছেন এবং মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এড়াতে চাইছেন।’ দিমিত্রিয়েভকে তিনি ‘অখ্যাত ব্যক্তি’ বলে উড়িয়ে দেন।

ইউক্রেনের প্রথম উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই কিসলিৎসিয়া উদ্যোগটিকে অবাস্তব বলে মন্তব্য করেন। তাঁর মতে, এটি মতামত প্রভাবিত ও আতঙ্ক সৃষ্টির একটি ক্লাসিক সোভিয়েত-স্টাইল ‘তথ্য অপারেশন’।

নতুন প্রস্তাবে কী রয়েছে

ব্রিটিশ দৈনিক দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২৮ দফার এই প্রস্তাবে ২০২২ সালে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রায় আগ্রাসনের পর ক্রেমলিন যেসব দাবি তুলেছিল, তার সঙ্গে বেশ মিল রয়েছে। এটি নাকি রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা তৈরি করেছেন ট্রাম্পের সমর্থনে। ইউক্রেনকে এতে কোনোভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এক ইউরোপীয় কূটনীতিক বলেন, তারা (ইউক্রেন) সংবাদে চোখ না দেওয়া পর্যন্ত প্রস্তাবটির সম্পর্কে কিছুই জানত না।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, ইউক্রেনকে দনবাস অঞ্চলের উত্তরাংশ, যা বর্তমানে তাদের নিয়ন্ত্রণে, রাশিয়ার হাতে তুলে দিতে হবে। তাদের সেনাবাহিনী অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হবে। ইউক্রেনকে তার দূরপাল্লার অস্ত্রও ছাড়তে হবে, যেগুলো রাশিয়ার অভ্যন্তরে সামরিক স্থাপনায় হামলার জন্য ব্যবহার করা হয়।

ইউক্রেনের মাটিতে কোনো বিদেশি সেনা মোতায়েন করা যাবে না; এতে যুক্তরাজ্য-ফ্রান্স নেতৃত্বাধীন সম্ভাব্য শান্তিরক্ষী বাহিনীর ব্যবস্থাও বাতিল হয়ে যায়। তবে যুক্তরাষ্ট্র নাকি ইউক্রেনকে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দেবে, এমন দাবি করেছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস।

পরিকল্পনায় রুশ ভাষা ও রুশ অর্থডক্স চার্চকে আনুষ্ঠানিক মর্যাদা দেওয়ার কথাও আছে, যা দীর্ঘদিন ধরে ক্রেমলিনের দাবি।

ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা বলছেন, এই দলিল কার্যত ইউক্রেনের আত্মসমর্পণের সমান এবং সার্বভৌমত্বের সমাপ্তি। প্রায় চার বছর আগে রুশ বাহিনী কিয়েভ দখলে ব্যর্থ হওয়ার পর এখন এমন একটি প্রস্তাব সামনে এসেছে, যখন ট্রাম্প প্রশাসনের শান্তি প্রচেষ্টাও স্থবির।

জেলেনস্কি-যুক্তরাষ্ট্র বৈঠক

আজ প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি যুক্তরাষ্ট্রের আর্মি সেক্রেটারি ড্যান ড্রিসকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। ট্রাম্প তাঁকে গত সপ্তাহে ‘বিশেষ প্রতিনিধি’ হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। ড্রিসকল যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং ইউক্রেনের ড্রোন উৎপাদন নিয়ে খোঁজখবর নিতে কিয়েভে আছেন। বৈঠকে মার্কিন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে কি না তা পরিষ্কার নয়।

এদিকে ট্রাম্পের আরেক বিশেষ প্রতিনিধি কিথ কেলগ জানুয়ারিতে পদত্যাগ করছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। তিনি ইউক্রেন-সমর্থক হিসেবে পরিচিত। তবে এবার তাঁকে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

কিয়েভে রাজনৈতিক সংকটের সময় নতুন চাপ

হোয়াইট হাউসের নতুন চাপ এমন সময়ে এসেছে, যখন জেলেনস্কি ২০১৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক কেলেঙ্কারির মুখে পড়েছেন। তাঁর সাবেক ব্যবসায়িক অংশীদার তিমুর মিনদিচ ও দুজন মন্ত্রী বড় ঘুষ কেলেঙ্কারিতে জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে। জেলেনস্কির নিজ দলের কয়েকজন সংসদ সদস্য তাঁর শক্তিশালী চিফ অব স্টাফ আন্দ্রি ইয়েরমাককে বরখাস্ত করার দাবিও তুলেছেন।

এক পশ্চিমা কূটনীতিক বলেছেন, রাশিয়া ইউক্রেনের অভ্যন্তরীণ সংকটের সুযোগ নিতে চাইছে। তিনি বলেন, ‘দিমিত্রিয়েভ এমন সময় এই পরিকল্পনা সামনে এনেছেন, যখন জেলেনস্কি দুর্বল। রাশিয়ানরা এ ধরনের সুযোগ কাজে লাগাতে ওস্তাদ। এটি আগের মতোই একটি রুশ পরিকল্পনা মনে হচ্ছে। কিন্তু ইউক্রেন এটি গ্রহণ করবে না।’ তিনি আরও বলেন, রুশ ভাষা নিয়ে ক্রেমলিনের দাবি ‘একটি ফাঁদ’, যা পরে কাজে লাগানো হবে। প্রস্তাবে ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মতো কোনো প্রকৃত নিশ্চয়তাও নেই। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ থেকে এমন নিশ্চয়তা পাওয়া দরকার।

ইউরোপের প্রতিক্রিয়া

ব্রাসেলসের বৈঠকে অংশ নেওয়া ইউরোপীয় নেতারা বলেন, তাঁদের আগে কিছুই জানানো হয়নি। তাঁরা মনে করিয়ে দেন, ট্রাম্প প্রশাসন ইতিমধ্যে ইউক্রেনে সরাসরি সামরিক সহায়তা বন্ধ রেখেছে; যা মস্কোপন্থী শান্তিচুক্তি চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষমতাও কমিয়ে দিয়েছে।

পোল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাদোসোয়াফ সিকোরস্কি বলেন, ‘আমরা শান্তি প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানাই, কিন্তু ইউক্রেনের প্রধান সমর্থক ইউরোপ। আমাদের নিরাপত্তাই এখানে মূল বিষয়। তাই বিষয়টি নিয়ে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ছিল।’

ইইউর পররাষ্ট্রবিষয়ক প্রধান কায়া কালাস বলেন, যেকোনো স্থায়ী ও ন্যায্য সমাধানের জন্য অবশ্যই ইউক্রেন ও ইউরোপের সমর্থন লাগবে। তিনি বলেন, দিমিত্রিয়েভ-উইটকফ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করতে চাইলে রাশিয়াকে কোনো ছাড় দেওয়া যাবে না। তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের বুঝতে হবে, এই যুদ্ধে একজন হামলাকারী আর একজন ভুক্তভোগী। রাশিয়া যদি সত্যিই শান্তি চাইত, তবে অনেক আগেই নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতিতে রাজি হতে পারত।’

এদিকে ব্রিটিশ সরকার ট্রাম্পের যুদ্ধ বন্ধের ইচ্ছাকে স্বাগত জানালেও বলেছে, ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার শুধু ইউক্রেনীয় জনগণের। তারা আবারও বলেছে, রাশিয়া যদি চায়, আগামীকালই সৈন্য প্রত্যাহার করে যুদ্ধ বন্ধ করতে পারে।

ওয়াশিংটনের অবস্থান ও সাম্প্রতিক আক্রমণ

হোয়াইট হাউসের ডেপুটি চিফ অব স্টাফ স্টিফেন মিলার প্রস্তাব নিয়ে মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান। তবে তিনি বলেন, ‘ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের সমাধান করে ইউরোপে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য।’

আগস্টে আলাস্কায় ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকের পর যুক্তরাষ্ট্র শান্তি প্রচেষ্টায় বিভিন্ন বাধার মুখে পড়ে। এর পর ট্রাম্প রাশিয়ার তেলশিল্পের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন পুতিনকে আলোচনায় বসানোর উদ্দেশ্যে। পরে তিনি বলেন, বুদাপেস্টে পুতিনের সঙ্গে বৈঠকটি স্থগিত করছেন কারণ এতে কোনো কাজ হবে না।

এদিকে বুধবার আঙ্কারায় জেলেনস্কি ও তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান বৈঠক করে শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন।

রাশিয়া সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামোর ওপর হামলা বাড়িয়েছে, ফলে দেশের বড় অংশ অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। বুধবার রাশিয়া পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি শহরে হামলা চালায়। তেরনোপিলে একটি বোমা হামলায় ২৬ জন নিহত হয়, যার মধ্যে তিন শিশুও ছিল।

এরদোয়ানইউক্রেনরাশিয়াযুক্তরাষ্ট্রশান্তিচুক্তিভলোদিমির জেলেনস্কিতুরস্ক
