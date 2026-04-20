যুদ্ধ শুরুর পর হরমুজে সর্বোচ্চ জাহাজ চলাচলের রেকর্ড

ইরানে ইসরায়েল ও মার্কিন হামলা শুরু হওয়ার পর এই প্রথমবারের মতো কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি দিয়ে রেকর্ডসংখ্যক জাহাজ পারাপারের খবর পাওয়া গেছে। শিপিং অ্যানালিটিক্স ফার্ম ‘কেপলার’-এর (Kpler) তথ্য অনুযায়ী, গত শনিবার (১৮ এপ্রিল) এই জলপথ দিয়ে ২০টিরও বেশি জাহাজ চলাচল করেছে।
গত ১ মার্চ ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এটিই এক দিনে সর্বোচ্চসংখ্যক জাহাজ পারাপারের ঘটনা। কেপলারের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শনিবার যে জাহাজগুলো সফলভাবে এই প্রণালি অতিক্রম করেছে, তার মধ্যে পাঁচটি জাহাজ সম্প্রতি ইরান থেকে পণ্য বোঝাই করেছে। এসব পণ্যের মধ্যে ছিল বিভিন্ন ধরনের ধাতু এবং পেট্রোলিয়াম পণ্য।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরান থেকে পণ্য নিয়ে যাওয়া এই পাঁচটি জাহাজের মধ্যে তিনটি ছিল তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বহনকারী ট্যাংকার। তথ্য অনুযায়ী, এর মধ্যে দুটি ট্যাংকারের গন্তব্য চীন ও ভারত। যুদ্ধের আবহে এই গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সরবরাহ বজায় থাকাকে বৈশ্বিক বাজারের জন্য ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা।
হরমুজ প্রণালি দিয়ে কেবল ইরানের পণ্য নয়, বরং প্রতিবেশী দেশগুলোর জাহাজ চলাচলও ছিল চোখে পড়ার মতো। শনিবার এই জলপথ অতিক্রম করা অন্য জাহাজগুলো বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং সৌদি আরব থেকে বিভিন্ন পণ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল।
মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনাপূর্ণ এই পরিস্থিতিতে হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচলের এই সংখ্যা বৃদ্ধি বিশ্ব অর্থনীতি ও জ্বালানি সরবরাহের নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকেরা এই পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছেন।
তবে হরমুজ এলাকায় একটি ইরানি কার্গো জাহাজ গুলি করে নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই তথ্য নিশ্চিত করার পর ইরানের পক্ষ থেকে কড়া প্রতিক্রিয়া জানানোর হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় হরমুজে নতুন করে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, শুধু ইরানি জাহাজ ও বন্দরে মার্কিন নৌ অবরোধ চলবে।
ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরুর প্রায় দুই মাস পার হয়ে গেছে। এই সংঘাত ইতিমধ্যে হাজার হাজার মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে এবং বৈশ্বিক জ্বালানি প্রবাহে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটিয়েছে। সংকটের কেন্দ্রে রয়েছে হরমুজ প্রণালি। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা।
