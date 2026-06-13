রোববারই চুক্তি সই হবে—ট্রাম্পের দাবি প্রত্যাখ্যান আইআরজিসির

আগামীকাল রোববারের (১৪ জুন) মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)। একই সঙ্গে আগামীকালই চুক্তি সই করার বিষয়টিকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ‘অস্বাভাবিক জেদ’ বলে এর তীব্র সমালোচনা করেছে এই সামরিক গোষ্ঠীটি।
আজ শনিবার এক বিবৃতিতে আইআরজিসি ট্রাম্পের ঘোষিত এই সময়সীমাকে ‘ইরানের আলোচনাকারী দলের জন্য একটি পরীক্ষা’ হিসেবে অভিহিত করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘ইরানি আলোচকেরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, সমঝোতা স্মারকটি এখনো চূড়ান্ত করা হয়নি এবং রোববারে চুক্তি সই কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এরপরও ট্রাম্পের পক্ষ থেকে এমন একতরফা ঘোষণা এসেছে।’
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রামে দেওয়া বিবৃতিতে আইআরজিসি ইঙ্গিত দিয়েছে, ট্রাম্প মূলত নিজের জন্মদিনকে (১৪ জুন) স্মরণীয় করে রাখতে আগামীকাল রোববারই এই চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘কিছু পর্যবেক্ষক মনে করছেন, ট্রাম্পের এই জোরাজুরির পেছনে প্রতীকী একটি উপলক্ষ তৈরি করে সেটিকে ব্যক্তিগত প্রচারণার অনুষ্ঠানে পরিণত করার ইচ্ছা কাজ করছে।’
উল্লেখ্য, আইআরজিসির এই বিবৃতির আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, আগামীকাল রোববারই বহুল প্রতীক্ষিত শান্তি চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হতে যাচ্ছে এবং এর পরপরই হরমুজ প্রণালি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। তবে আইআরজিসির এই বিবৃতির পর চুক্তি স্বাক্ষরের প্রকৃত সময়সীমা নিয়ে দুই দেশের মধ্যকার মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ও কূটনৈতিক জটিলতা প্রকট হয়ে উঠল।
তথ্যসূত্র: সিএনএন
ইরানের সঙ্গে বহুল প্রতীক্ষিত শান্তিচুক্তিটি আগামীকাল রোববারই (১৪ জুন) স্বাক্ষরিত হতে যাচ্ছে বলে ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। একই সঙ্গে চুক্তি সইয়ের পরপরই হরমুজ প্রণালি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
চলমান মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের বহুল আলোচিত শান্তিচুক্তি আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চূড়ান্ত হতে পারে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। আজ শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এসব কথা জানান।৫ ঘণ্টা আগে
ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির দাফন সম্পাদনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী জুলাই মাসের শুরুর দিকে তাঁর দাফনের কার্যক্রম শুরু হবে বলে জানিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম। ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী, আগামী ৪ ও ৫ জুলাই ইরানের রাজধানী তেহরানে প্রয়াত এই নেতার প্রতি...৭ ঘণ্টা আগে
ভারতীয় সেনাবাহিনীর নতুন প্রধান (চিফ অব আর্মি স্টাফ) হিসেবে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন বর্তমান সহ-সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল ধীরাজ শেঠ। ৩০ জুন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এই দায়িত্ব নেবেন। বর্তমান সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী ৩০ জুন অবসরে যাচ্ছেন। সেদিনই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন..৭ ঘণ্টা আগে