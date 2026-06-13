Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

রোববারই চুক্তি সই হবে—ট্রাম্পের দাবি প্রত্যাখ্যান আইআরজিসির

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
রোববারই চুক্তি সই হবে—ট্রাম্পের দাবি প্রত্যাখ্যান আইআরজিসির
ছবি: এএফপি

আগামীকাল রোববারের (১৪ জুন) মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)। একই সঙ্গে আগামীকালই চুক্তি সই করার বিষয়টিকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ‘অস্বাভাবিক জেদ’ বলে এর তীব্র সমালোচনা করেছে এই সামরিক গোষ্ঠীটি।

আজ শনিবার এক বিবৃতিতে আইআরজিসি ট্রাম্পের ঘোষিত এই সময়সীমাকে ‘ইরানের আলোচনাকারী দলের জন্য একটি পরীক্ষা’ হিসেবে অভিহিত করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘ইরানি আলোচকেরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, সমঝোতা স্মারকটি এখনো চূড়ান্ত করা হয়নি এবং রোববারে চুক্তি সই কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এরপরও ট্রাম্পের পক্ষ থেকে এমন একতরফা ঘোষণা এসেছে।’

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টেলিগ্রামে দেওয়া বিবৃতিতে আইআরজিসি ইঙ্গিত দিয়েছে, ট্রাম্প মূলত নিজের জন্মদিনকে (১৪ জুন) স্মরণীয় করে রাখতে আগামীকাল রোববারই এই চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘কিছু পর্যবেক্ষক মনে করছেন, ট্রাম্পের এই জোরাজুরির পেছনে প্রতীকী একটি উপলক্ষ তৈরি করে সেটিকে ব্যক্তিগত প্রচারণার অনুষ্ঠানে পরিণত করার ইচ্ছা কাজ করছে।’

রোববারই যুক্তরাষ্ট্র-ইরান চুক্তি সই হবে: ট্রাম্পরোববারই যুক্তরাষ্ট্র-ইরান চুক্তি সই হবে: ট্রাম্প

উল্লেখ্য, আইআরজিসির এই বিবৃতির আগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, আগামীকাল রোববারই বহুল প্রতীক্ষিত শান্তি চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হতে যাচ্ছে এবং এর পরপরই হরমুজ প্রণালি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। তবে আইআরজিসির এই বিবৃতির পর চুক্তি স্বাক্ষরের প্রকৃত সময়সীমা নিয়ে দুই দেশের মধ্যকার মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ ও কূটনৈতিক জটিলতা প্রকট হয়ে উঠল।

তথ্যসূত্র: সিএনএন

বিষয়:

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