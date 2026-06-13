ভারতের নতুন সেনাপ্রধান হচ্ছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল ধীরাজ শেঠ

ভারতীয় সেনাবাহিনীর নতুন প্রধান (চিফ অব আর্মি স্টাফ) হিসেবে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন বর্তমান সহ-সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল ধীরাজ শেঠ। আগামী ৩০ জুন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এই দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।
বর্তমান সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী আগামী ৩০ জুন অবসরে যাচ্ছেন। সেদিনই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল ধীরাজ শেঠ।
আজ এক সরকারি ঘোষণায় এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।
লেফটেন্যান্ট জেনারেল ধীরাজ শেঠ পুনের খাদাকওয়াসলার ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমির (এনডিএ) সাবেক শিক্ষার্থী। ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরে তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া বাহিনীতে (আর্মার্ড কর্পস) কমিশন লাভ করেন।
ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোতে বলা হয়েছে, দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছরের সামরিক ক্যারিয়ারে ধীরাজ শেঠ ভারতের সেনাবাহিনীর রণকৌশল ও কাঠামোগত রূপান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বিশেষ করে সেনাবাহিনীর আধুনিকায়ন, নতুন প্রযুক্তির সমন্বয় এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধক্ষেত্রের প্রস্তুতি ও কৌশল নির্ধারণে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।
লেফটেন্যান্ট জেনারেল ধীরাজ শেঠ তাঁর দীর্ঘ ক্যারিয়ারে একটি সাঁজোয়া রেজিমেন্ট, একটি সাঁজোয়া ব্রিগেড এবং জম্মু-কাশ্মীরে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের একটি বিশেষ বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছেন। এ ছাড়া তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর অন্যতম প্রধান স্ট্রাইক ফরমেশন ‘সুদর্শন চক্র কর্পস’-এর কমান্ডারের দায়িত্বও পালন করেছেন।
পরবর্তীতে তিনি দিল্লির জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কর্মকাণ্ড ও রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতা তদারকি করেছেন।
আর্মি কমান্ডার হিসেবে পদোন্নতি পাওয়ার পর লেফটেন্যান্ট জেনারেল ধীরাজ শেঠ দক্ষিণ-পশ্চিম কমান্ড (সাউথ ওয়েস্টার্ন কমান্ড) এবং দক্ষিণ কমান্ড (সাদার্ন কমান্ড)—এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনাল কমান্ডের নেতৃত্ব দিয়েছেন। দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে কৌশলগতভাবে সংবেদনশীল এলাকাগুলোতে তাঁর সফল নেতৃত্ব ভারতীয় সামরিক নীতিতে প্রশংসিত হয়েছে।
সামরিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ধীরাজ শেঠের ক্যারিয়ার বেশ কৃতিত্বপূর্ণ। ভারতের হায়ার কমান্ড কোর্স এবং ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (এনডিসি) থেকে স্নাতক করার পাশাপাশি তিনি ফ্রান্সের প্যারিসে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ‘কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কোর্স’ সম্পন্ন করেছেন। সমসাময়িক ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং আধুনিক যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে তাঁর গভীর বোঝাপড়া রয়েছে বলে জানা যায়।
আগামী ৩০ জুন অবসরের অপেক্ষায় থাকা বর্তমান সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী ২০২৪ সালের জুনে জেনারেল মনোজ পান্ডের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৩০তম প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন।
সশস্ত্র বাহিনীতে ৪০ বছরেরও বেশি সময় সেবা দেওয়া জেনারেল দ্বিবেদী মধ্যপ্রদেশের রেওয়ার সৈনিক স্কুলের শিক্ষার্থী ছিলেন। ১৯৮৪ সালে তিনি ‘জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর রাইফেলস’ রেজিমেন্টে কমিশন পান। ভারতের উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলীয় থিয়েটারে কমান্ড ও স্টাফ হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর।
জেনারেল দ্বিবেদী এমন এক সময়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন, যখন বিশ্বজুড়ে ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল।
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