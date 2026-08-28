উইন্টারের আত্মপ্রকাশ ও আরব দলগুলোর জোট: ইসরায়েলের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ

ইসরায়েলের সাবেক সামরিক কমান্ডার ওফায়ার উইন্টারের আনুষ্ঠানিক রাজনীতিতে পদার্পণ এবং তিনটি আরব রাজনৈতিক দলের একত্রীকরণ দেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বড় ধরনের পরিবর্তনের আভাস দিচ্ছে।
হিব্রু দৈাক মারিভ-এর জন্য ‘লাজার রিসার্চ’ পরিচালিত সর্বশেষ জনমত জরিপে এই নতুন ভূ-রাজনৈতিক ও নির্বাচনী হিসাব-নিকাশ উঠে এসেছে।
জরিপের ফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রধান বিরোধী জায়নবাদী জোট সামাজিকভাবে শক্তি হারালেও অ-জায়নবাদী আরব জোট তাদের অবস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করেছে।
অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন ক্ষমতাসীন জোট তীব্র রাজনৈতিক জটিলতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর শঙ্কার মুখে পড়েছে।
ড. মেনাচেম লাজারের নেতৃত্বে এবং প্যানেল-ফোর-অল (Panel4ALL)-এর যৌথ সহযোগিতায় পরিচালিত এই জরিপে দেখা যায়, উইন্টারের রাজনীতিতে আগমন ডানপন্থী ভোটারদের মেরুকরণে নতুন গতি এনেছে:
উইন্টারের দল ‘পিপল অব ইসরায়েল’: ওফায়ার উইন্টারের সদ্যগঠিত দলটি আত্মপ্রকাশ করেই জরিপে ৫টি আসন নিশ্চিত করেছে।
স্মোতরিচের ধাক্কা: উইন্টারের এই উত্থানের সরাসরি প্রভাব পড়েছে চরম ডানপন্থী অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোতরিচের ‘রিলিজিয়াস জায়োনিজমের’ ওপর। দলটি আইনসভায় প্রবেশের ন্যূনতম থ্রেশহোল্ড (প্রাপ্ত ভোট মাত্র ৩%) পার হতে ব্যর্থ হয়েছে।
ক্ষমতাসীন জোটের আসন: নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন কট্টর জোট উইন্টারের দল ছাড়া একা মাত্র ৪৩টি আসন পায়। তবে উইন্টারের দল জোটের সঙ্গে যুক্ত হলেও এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৮-এ—যা আগের জরিপের চেয়ে ১টি আসন কম এবং সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ৬১টি আসনের চেয়ে অনেক পেছনে।
জায়োনিস্ট বিরোধী জোট: প্রধান জায়নবাদী বিরোধী জোট ১টি আসন হারিয়ে বর্তমানে ৫৯টি আসনে নেমে এসেছে।
এ ছাড়াও একাধিক ছোট দল থ্রেশহোল্ড পার হতে না পারায় মোট ভোটের প্রায় ৮ শতাংশ নষ্ট হচ্ছে, যা আইনসভার অন্তত ১০টি আসনের সমতুল্য।
জরিপে উল্লেখ করা হয়েছে, এখনও প্রায় ১১.৫% ভোটার কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি।
থ্রেশহোল্ড পার হতে ব্যর্থ হওয়া দলসমূহ
১. রিলিজিয়াস জায়োনিজমে (স্মোতরিচ): ৩.০%
২. দ্য জায়োনিস্ট হোম-দ্য রিজার্ভিস্টস: ২.০%
৩. ইকোনমিক পার্টি: ১.৫%
৪. ব্লু অ্যান্ড হোয়াইট: ০.৬%
জরিপের ওপর ভিত্তি করে ১২০ আসনবিশিষ্ট ইসরায়েলি সংসদ ‘নেসেট’-এর সম্ভাব্য আসন বণ্টন হতে পারে এমন:
জরিপ অনুযায়ী, তিনটি আরব দল—হাদাশ, তাল এবং বালাদ-এর যৌথ একত্রীকরণ ইসরায়েলের আরব রাজনীতির মানচিত্র বদলে দিয়েছে। আয়মান ওদে এবং আহমেদ তিবির নেতৃত্বাধীন এই তিন দলের জোট যৌথভাবে ৮টি আসন জয় করতে সক্ষম হয়েছে (আগের চেয়ে ২ আসন বেশি)।
এর পাশাপাশি মানসুর আব্বাসের নেতৃত্বাধীন ‘রাম’ (Ra’am) পার্টি নিজের ৫টি আসন ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছে। ফলে নেসেটে মোট আরব দলগুলোর আসন সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ১৩-তে, যা ভবিষ্যতে সরকার গঠনে বা অচলাবস্থা তৈরিতে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।
জরিপে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপযুক্ততা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করা হয়েছিল। ফলাফলে দেখা যায়, একাধিক প্রভাবশালী রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে পিছিয়ে পড়েছেন বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।
গাদি আইজেনকোত বনাম নেতানিয়াহু: সাবেক সেনাপ্রধান ও যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার সদস্য গাদি আইজেনকোতকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উপযুক্ত মনে করেন ৪৮% নাগরিক, যেখানে নেতানিয়াহুর পক্ষে সমর্থন মাত্র ৩৭%।
নাফতালি বেনেত বনাম নেতানিয়াহু: সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেত ৪৫% ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন; নেতানিয়াহু পেয়েছেন ৪০%।
অ্যাভিগদোর লিবারম্যান বনাম নেতানিয়াহু: একমাত্র ডানপন্থী নেতা অ্যাভিগদোর লিবারম্যানের বিপরীতে নেতানিয়াহু সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন (৪০% বনাম ৩৭%)।
নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার মুখেই চালানো এই সমীক্ষায় ইসরায়েলের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক অবস্থা নিয়ে জনমনে তীব্র অনাস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে।
শিক্ষাব্যবস্থায় অসন্তোষ: দেশের ৭৪% নাগরিক প্রকাশ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন, যা ২০২৩ সালের আগস্টের জরিপে ছিল ৭০%। বিপরীতে মাত্র ১৮% নাগরিক সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন (২০২৩-এ যা ছিল ২৩%) এবং ৮% মতামত দেননি।
মূল্যবোধবিরোধী পাঠ্যক্রমের আতঙ্ক: কিন্ডারগার্টেন থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নরত সন্তানদের অভিভাবকদের মধ্যে ৬২% উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে, স্কুলে এমন শিক্ষাক্রম ও বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে যা তাদের পারিবারিক মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মেলে না।
আরব নাগরিক: অভিভাবকদের মধ্যে সর্বোচ্চ ৮০% পাঠ্যক্রম নিয়ে উদ্বিগ্ন।
ধর্মনিরপেক্ষ ইহুদি: ৭২% অভিভাবক উদ্বিগ্ন, বিপরীতে মাত্র ১৯% উদ্বিগ্ন নন।
ধার্মিক ইহুদি: অপেক্ষাকৃত কম উদ্বিগ্ন—৪১% অভিভাবক চিন্তিত, যেখানে ৫০% কোনো উদ্বেগ প্রকাশ করেননি।
রাজনৈতিক দলভিত্তিক: বিরোধী জোটের সমর্থক অভিভাবকদের ৬১% এবং ক্ষমতাসীন সরকারি জোটের সমর্থক অভিভাবকদের ৫৭% পাঠ্যক্রম নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন।
জরিপ পরিচালনার সময় ছিল চলতি বছরের ১৬ থেকে ২৭ আগস্ট। মোট ৪ হাজার ১১৬ জন প্রাপ্তবয়স্ক ইসরায়েলি নাগরিকের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন জরিপকারীরা। এর মধ্যে ৫০৬ জন (১২% সাড়া দেওয়ার হার) উত্তর দিয়েছেন।
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