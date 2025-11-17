Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

বৃষ্টি, বন্যা আর শীতে কাবু গাজাবাসী, আরও ৩ জনকে হত্যা করল ইসরায়েল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গাজার বিধ্বস্ত জমিনে বৃষ্টির পানি জমে এক ধরনের বন্যার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। ছবিতে এক শিশুকে তাদের তাঁবুতে ঢুকে পড়া পানি বের করার চেষ্টারত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত
গাজার বিধ্বস্ত জমিনে বৃষ্টির পানি জমে এক ধরনের বন্যার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। ছবিতে এক শিশুকে তাদের তাঁবুতে ঢুকে পড়া পানি বের করার চেষ্টারত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত

আরেক দফা অন্ধকার নেমে এসেছে গাজার আকাশে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনী অন্তত ৩ জন ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে। উপকূলঘেঁষা এই বিধ্বস্ত উপত্যকা দুদিনের টানা বর্ষণে ডুবে আছে কাঁপতে থাকা মানুষের হাহাকারে। টিনের টুকরো, ছেঁড়া ত্রিপল আর বৃষ্টির মুখে করুণভাবে কাঁপতে থাকা তাঁবুগুলো আশ্রয় নয়, বরং শীতল নিষ্ঠুরতার প্রতীক। ইসরায়েলি অবরোধে আটকে থাকা সহায়তা প্রবেশাধিকার সেই তাঁবুগুলোকে আরও অনিশ্চিত করে তুলেছে।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, গতকাল রোববার গাজার আল–নাসের মেডিকেল কমপ্লেক্সের একটি জানিয়েছে, দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসের পূর্বে ইসরায়েলি হামলায় ৩ জন নিহত হয়েছে। একই দিনে দখলদার বাহিনী গাজা সিটির জাইতুন পাড়া এবং রাফাহর নিকটবর্তী এলাকাগুলোও লক্ষ্য করে।

গাজা সিটি থেকে আল–জাজিরার ইব্রাহিম আল-খালিলি জানান, ইসরায়েলি সেনারা এখনো তথাকথিত ‘হলুদ রেখার’ ভেতরে ঢুকে গাজাবাসীর ওপর আঘাত হানছে। তাঁর ভাষায়, এই সীমার কাছাকাছি বসবাস করা পরিবারগুলোর জীবন ‘মন্দ থেকে আরও মন্দের দিকে’ গড়াচ্ছে। ব্যাপক বৃষ্টি, ভেঙে পড়া বাড়ি, আর সেনাদের উদ্দেশ্যমূলক আতঙ্ক ছড়ানো—সব মিলিয়ে মানুষের রাতদিন কেটে যাচ্ছে শিউরে ওঠা ভয়ের ভেতর।

গাজায় বাস্তুচ্যুতির বিপর্যয় আজ এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা (ইউএনআরডব্লিউএ) জানিয়েছে—বিগত দুই বছরের নির্বিচার বোমাবর্ষণে যাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে, এমন ১৩ হাজার পরিবার এখন হিমশীতল আবহাওয়ার মুখে উন্মুক্ত। খোলা আকাশ, টিনের পাতা, বৃষ্টিতে চুঁইয়ে পড়া শীত আর ভয়—এই তাদের ভবিষ্যৎ।

জাতিসংঘের তথ্য বলছে, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে গাজার ৮০ শতাংশের বেশি ভবন ও বাসস্থান ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে। তবু ইসরায়েল এখনো ত্রাণবাহী তাঁবু কিংবা মোবাইল হোম প্রবেশে বাধা দিচ্ছে, যদিও যুদ্ধবিরতির উদ্দেশ্যই ছিল সহায়তার প্রবাহ নিশ্চিত করা।

ইউএনআরডব্লিউএ—এর যোগাযোগ পরিচালক তামারা আলরিফাই বলেন, ইসরায়েল ত্রাণের তালিকা থেকে বহু জরুরি সামগ্রী বাদ দিয়ে দিয়েছে, ‘দ্বৈত ব্যবহার’–এর অজুহাতে। তাঁর ভাষায়, ‘ইসরায়েল অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস সরিয়ে দিচ্ছে, বিশেষত শীতের এই দুর্বিষহ সময়ে।’ তিনি আরও জানান, সংস্থাটির মিসর ও জর্ডানে গুদামে রাখা ৬ হাজার ট্রাক সমপরিমাণ ত্রাণ প্রস্তুত আছে, কিন্তু প্রবেশের অনুমতি নেই।

গাজা সিটি থেকে আল–জাজিরার হানি মাহমুদ জানান, টানা দুই দিনের বৃষ্টিতে বাস্তুচ্যুত শিবিরগুলো কাদায় ডুবে গেছে। উঁচু-নিচু জমির ফাঁদে পানি একদিকে ঢুকছে, অন্যদিকে বেরোতে পারছে না। অনেক অঞ্চল পুরোপুরি পানির তলায়। বোমায় ভেঙে পড়া ভবনগুলোতে আশ্রয় নেওয়া মানুষের অবস্থা আরও দুর্দশার—প্রতিটি দেয়াল চুঁইয়ে পড়ছে পানি, আর ভারী বৃষ্টিতে ভেঙে পড়ার আশঙ্কা ঘনিয়ে উঠেছে। সমুদ্রের ধারে যারা তাঁবু ফেলেছে, তাদের জন্য নতুন বিপদ—জোয়ারের জলে ভেসে যেতে পারে সবকিছু।

গাজার বাস্তুচ্যুত বাসিন্দা আবদুর রহমান আসালিয়াহ বলেন, ‘সব তাঁবু পানিতে ডুবে গেছে। মানুষের মাদুর, খাবার, পানি, কাপড়—একটাও শুকনা নেই। আমরা নতুন তাঁবুর জন্য সাহায্য চাইছি, অন্তত শীত থেকে একটু রক্ষা পেতে।’

তিনি যোগ করেন, জরুরি সহায়তা আনতে এখনো ইসরায়েলি বাধা অটুট। তাঁবু, ওষুধ, চিকিৎসা-সামগ্রী—সবকিছু আনাই এখনো ‘খুব কঠিন’, এবং ইসরায়েলি পক্ষ ‘আরও বেশি প্রশাসনিক জটিলতা’ চাপিয়ে দিচ্ছে।

গাজা উপত্যকাবৃষ্টিশীতহামলাবন্যাফিলিস্তিনইসরায়েল
তাইওয়ান আক্রান্ত হলে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবে জাপান—চায় প্রায় অর্ধেক জাপানি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
জাপানিদের বড়স একটা অংশই মনে করে, চীন তাইওয়ান আক্রমণ করলে জাপানের সেখানে জড়িত হওয়া উচিত। ছবি: সংগৃহীত
জাপানিদের বড়স একটা অংশই মনে করে, চীন তাইওয়ান আক্রমণ করলে জাপানের সেখানে জড়িত হওয়া উচিত। ছবি: সংগৃহীত

চীন তাইওয়ান আক্রমণ করলে জাপানের তা ঠেকাতে ভূখণ্ডটিতে সামরিক বল প্রয়োগ করা উচিত। এমনটাই মনে করেন, জাপানারে প্রায় অর্ধেক জনগণ। গতকাল রোববার প্রকাশিত কিয়োদো নিউজের এক জরিপ থেকে এমন চিত্র উঠে এসেছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, চীন তাইওয়ানে হামলা চালালে টোকিও কি সামষ্টিক আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করবে, তা নিয়ে দ্বিধায় বিভক্ত জাপানের জনগণ। কিয়োদো নিউজের জরিপে ৪৮ দশমিক ৮ শতাংশ এই অধিকার প্রয়োগের পক্ষে মত দিয়েছেন, আর বিপক্ষে ৪৪ দশমিক ২ শতাংশ। অন্যদিকে ৬০ দশমিক ৪ শতাংশ উত্তরদাতা জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়ানোর পরিকল্পনাকে সমর্থন করেছেন।

এই জনমত জরিপ প্রকাশ পেল এমন এক সময়ে, যখন তাইওয়ান প্রসঙ্গে তাকাইচির মন্তব্যকে ঘিরে টোকিও–বেইজিংয়ের কূটনৈতিক টানাপোড়েন তীব্র হয়েছে। গত ৭ নভেম্বর জাপানের প্রধানমন্ত্রী বলেন, চীন যদি তাইওয়ানে হামলা চালায়, তা জাপানের জন্য ‘অস্তিত্ব-হুমকির পরিস্থিতি’ তৈরি করতে পারে এবং টোকিও সম্ভাব্য সামরিক প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

বেইজিং তাইওয়ানকে নিজের অঞ্চল বলে দাবি করে এবং প্রয়োজনে বল প্রয়োগের পথও খোলা রেখেছে। জাপানের সীমানা থেকে দ্বীপটি মাত্র ১১০ কিলোমিটার দূরে। তাইওয়ান সরকার অবশ্য চীনের সার্বভৌমত্ব দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। তাকাইচির মন্তব্যে ক্ষুব্ধ চীন শুধু নিন্দাই জানায়নি, বরং তাদের নাগরিকদের জাপানে ভ্রমণে সতর্কতাও দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী তাকাইচি এরই মধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন যে ২০২৭ সালের আগে—চলতি অর্থবছরেই—তিনি দেশের প্রতিরক্ষা ব্যয় মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ২ শতাংশে উন্নীত করবেন। গত মাসের নীতিবিষয়ক ভাষণে তিনি এই লক্ষ্য সামনে আনেন। কিয়োদোর মতে, তাকাইচি মন্ত্রিসভার প্রতি জনগণের সমর্থনের হার ৬৯ দশমিক ৯ শতাংশে উঠেছে, যা গত মাসের তুলনায় ৫ দশমিক ৫ শতাংশ বেশি।

এদিকে, গত শুক্রবার চীন জাপানকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে—তাইওয়ান ইস্যুতে যদি জাপান বল প্রয়োগ করে, তবে তারা ‘চূর্ণ-বিচূর্ণ সামরিক পরাজয়ের’ মুখোমুখি হবে। তাকাইচির মন্তব্যে বেইজিং এতটাই ক্ষিপ্ত যে তারা নিজ দেশের নাগরিকদের জাপান ভ্রমণ থেকেও বিরত থাকতে বলেছে।

শুক্রবার টোকিও বেইজিংয়ের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে এক শীর্ষ চীনা কূটনীতিকের অনলাইন পোস্টের প্রতিবাদ জানায়। গত এক সপ্তাহ ধরে চলা এ বাগ্‌যুদ্ধের এটি ছিল সর্বশেষ পর্ব। তাইওয়ান প্রসঙ্গে গত সপ্তাহে পার্লামেন্টে দেওয়া মন্তব্যে তাকাইচি বলেছিলেন, চীনের হামলা ‘অস্তিত্ব-হুমকির পরিস্থিতি’ তৈরি করতে পারে এবং জাপান সামরিক প্রতিক্রিয়ায় যেতে পারে। এরপর থেকেই উত্তেজনা বাড়তে থাকে।

গত শনিবার ওসাকার চীনা কনসাল জুয়ে জিয়ান এক সংবাদ প্রতিবেদন শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেন ‘যে তাঁর নোংরা নাক অন্যের ব্যাপারে গলায় দেয়, তা কেটে ফেলা উচিত।’ পরে পোস্টটি মুছে ফেলা হয়। জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এটিকে ‘চরম অনুপযুক্ত’ মন্তব্য বলে রাষ্ট্রদূতকে তলব করে তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

জাপানের কিছু জ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদ জুয়ের বহিষ্কার দাবি করলেও টোকিও এখন পর্যন্ত শুধু বেইজিংকে ‘উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার’ কথা বলেছে। এর বেশি কিছু জানায়নি। চীনা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জিয়াং বিন বলেছেন, তাকাইচির মন্তব্য অত্যন্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন ও বিপজ্জনক। তিনি হুঁশিয়ার করেন, ‘জাপান যদি ইতিহাস থেকে শিক্ষা না নেয় এবং ঝুঁকি নিয়ে তাইওয়ান প্রশ্নে শক্তি প্রয়োগে হস্তক্ষেপ করে, তবে ইস্পাত-ইচ্ছার পিপলস লিবারেশন আর্মির কাছে বিধ্বংসী পরাজয়ের শিকার হবে এবং ভয়াবহ মূল্য দিতে হবে।’

বৃহস্পতিবার চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জাপানের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে তাকাইচির বক্তব্যের বিরুদ্ধে ‘কঠোর প্রতিবাদ’ জানিয়েছে। দুই বছরের বেশি সময় পর এ ধরনের তলব করা হলো। এর আগে ২০২৩ সালের আগস্টে ফুকুশিমার দূষিত পানি সমুদ্রে ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা জাপানি রাষ্ট্রদূতকে ডেকেছিল। শুক্রবার মন্ত্রণালয় জাপানের সাম্প্রতিক সামরিক ও নিরাপত্তা নীতির ওপরও ‘গুরুতর উদ্বেগ’ প্রকাশ করেছে, বিশেষ করে জাপানের পরমাণু-বিরোধী নীতি নিয়ে তৈরি হওয়া অস্পষ্টতা নিয়ে।

যুদ্ধচীনসি চিনপিংতাইওয়ানজাপান
ভেনেজুয়েলায় হামলার আইনি বৈধতা তৈরিতে নয়া পাঁয়তারা ট্রাম্পের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত

লাতিন আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলার ভেতরে সশস্ত্র হামলা চালানোর আইনি পথ পরিষ্কার করতে নয়া ছক কষছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা স্টেট ডিপার্টমেন্ট তথাকথিত মাদকচক্র কার্টেল দে লস সোলেসকে এ মাসেই বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করতে যাচ্ছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, এই ধরনের চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া মূলত যুক্তরাষ্ট্রকে ভেনেজুয়েলার ভেতরে হামলা চালানোর সুযোগ দেবে।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন–এর খবরে বলা হয়েছে, ওয়াশিংটনের অভিযোগ—ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও তাঁর শীর্ষ সহযোগীরাই এই সিন্ডিকেট পরিচালনা করেন। এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই গতকাল রোববার এ ঘোষণা দেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও।

পররাষ্ট্র দপ্তর এক বিবৃতিতে জানায়, ‘মাদুরো কিংবা তাঁর ঘনিষ্ঠ কোনো ব্যক্তি ভেনেজুয়েলার বৈধ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন না। কার্টেল দে লস সোলেস, ত্রেন দে আরাগুয়া ও সিনালোয়া কার্টেলের মতো অন্যান্য ঘোষিত বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গে মিলে পৃথিবীর অর্ধেক অংশজুড়ে সন্ত্রাসী সহিংসতা ছড়াচ্ছে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে মাদক পাঠাচ্ছে।’

সংগঠনটিকে সন্ত্রাসী তালিকাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত ২৪ নভেম্বর থেকে কার্যকর হবে। এই ঘোষণার মধ্যেই ক্যারিবীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক উপস্থিতি আরও জোরদার করেছে। রোববার ক্যারিবীয় সাগরে নোঙর করেছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিমানবাহী রণতরী ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ড।

ট্রাম্প রোববার ইঙ্গিত দেন, কার্টেল দে লস সোলেসকে সন্ত্রাসী তালিকায় তোলা হলে ভেনেজুয়েলার ভেতরে মাদুরোর সম্পদ ও অবকাঠামো লক্ষ্য করতেও মার্কিন সামরিক বাহিনী সক্ষম হবে। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘আইনগতভাবে সেটি সম্ভব, তবে আমরা এখনো সিদ্ধান্ত নিইনি। মাদুরোর সঙ্গে কিছু আলোচনা হতে পারে; দেখি সেগুলো কোথায় যায়।’

ট্রাম্প দাবি করেন, ভেনেজুয়েলা কথা বলতে আগ্রহী। তবে বিস্তারিত বলেননি। শুক্রবার সামরিক পদক্ষেপ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ইঙ্গিত দিলেও রোববার এসে ট্রাম্প আর নিশ্চিত কিছু বলেননি। আরেক প্রশ্নে ট্রাম্প বলেন, ভেনেজুয়েলার ভেতরে সম্ভাব্য সামরিক অভিযানের জন্য কংগ্রেসের অনুমোদনের প্রয়োজন তাঁর নেই।

ভেনেজুয়েলায় হামলার সম্ভাব্য সব পরিকল্পনা ট্রাম্পের সামনে উপস্থাপন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসেনিভেনেজুয়েলায় হামলার সম্ভাব্য সব পরিকল্পনা ট্রাম্পের সামনে উপস্থাপন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসেনি

তাঁর ভাষায়, ‘আমরা কংগ্রেসকে সবকিছুর বিষয়ে অবগত রাখতে চাই। আমরা তো দেশকে মাদক আর মাদক ব্যবসায়ীর হাত থেকে রক্ষা করছি...এ জন্য তাদের অনুমোদন লাগবে না। তবে তাদের জানিয়ে রাখা ভালো।’

যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। তাই সাম্প্রতিক সময়ে ভেনেজুয়েলা উপকূলে নৌ-হামলার বৈধতা নিয়ে সংশয় রয়েছে বলে বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা। বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণায় কোনো গোষ্ঠীর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের সুযোগ তৈরি হয় ঠিকই, তবে সরাসরি সামরিক শক্তি ব্যবহারের অনুমোদন এতে নেই।

তবু এই ঘোষণাকে পররাষ্ট্র দপ্তরের সবচেয়ে কঠোর সন্ত্রাস দমন চিহ্নায়নগুলোর একটি ধরা হয়। ঘোষিত বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠনকে কোনো মার্কিন নাগরিক জেনে-বুঝে সহায়তা দিতে পারেন না। এ ধরনের সংগঠনের প্রতিনিধি বা সদস্যদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশও নিষিদ্ধ।

একাধিপত্য হারিয়ে পশ্চিম গোলার্ধে নজর ফেরাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, নাকের ডগায় ভেনেজুয়েলাএকাধিপত্য হারিয়ে পশ্চিম গোলার্ধে নজর ফেরাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, নাকের ডগায় ভেনেজুয়েলা

এদিকে, থিংক ট্যাংক ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের কারাকাসভিত্তিক গবেষক ফিল গানসন সিএনএনকে বলেছেন, ‘কার্টেল দে লস সোলেস বাস্তবে কোনো সংগঠন নয়। এটি মূলত একটি সাংবাদিকতা সংশ্লিষ্ট শব্দ, যা ভেনেজুয়েলার কর্তৃপক্ষের মাদক পাচারে জড়িত থাকার ধারণাকে বোঝায়।’

তবে এর মানে এই নয় যে সামরিক বা সরকারি পর্যায়ে কারও সম্পৃক্ততা নেই। গানসন বলেন, ‘এখানে কলম্বিয়ান ও মেক্সিকান কার্টেলগুলো সক্রিয়। ওরিনোকো নদীপথে মাদক যায়, আবার গুপ্ত এয়ারস্ট্রিপ থেকে উড়োজাহাজে অপূর রাজ্য থেকে সেন্ট্রাল আমেরিকার দিকে পণ্য পাঠানো হয়। ওপরের স্তরের সহযোগিতা ছাড়া এগুলোর কোনোটাই সম্ভব নয়।’

প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোলাতিন আমেরিকাভেনেজুয়েলাডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রহামলা
দিল্লি গাড়িবোমা হামলা ছিল আত্মঘাতী, জইশ সদস্য উমর বিস্ফোরণে নিহত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
লালকেল্লায় আত্মঘাতী হামলাকারী উমর উন নবী। ছবি: সংগৃহীত
লালকেল্লায় আত্মঘাতী হামলাকারী উমর উন নবী। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) নিশ্চিত করেছে, দিল্লির লালকেল্লার বিস্ফোরণ ছিল একটি আত্মঘাতী হামলা। এনআইএ জানিয়েছে, গাড়িটি চালাচ্ছিলেন আত্মঘাতী হামলাকারী উমর উন নবী। তাঁর সঙ্গে পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গিগোষ্ঠী জইশ-ই-মোহাম্মদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা ছিল বলে জানিয়েছে এনআইএ।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে এনআইএর বরাতে জানিয়েছে, আমির রশিদ আলী নামের এক ব্যক্তির সঙ্গে মিলে এই হামলার পরিকল্পনা করেছিলেন উমর উন নবী। গত সোমবারের ওই হামলায় ব্যবহৃত গাড়িটি আমিরের নামেই রেজিস্টার্ড ছিল। তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বুরা, পাম্পোর এলাকার বাসিন্দা।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, গাড়ি কেনার কাজে সাহায্য করতে আমির দিল্লিতে এসেছিলেন এবং পরে সেই গাড়িকেই আইইডিতে (গাড়িবোমা) রূপান্তর করা হয়।

ফরেনসিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, বিস্ফোরণে নিহত গাড়িচালকই ছিলেন উমর উন নবী। তিনি ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনারেল মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার বাসিন্দা। এনআইএ নবীর আরও একটি গাড়ি জব্দ করেছে, যা এখন তদন্তাধীন।

দিল্লি হামলার তদন্তের কেন্দ্রে শাহীন ও পারভেজ, যেভাবে জড়িত দুই চিকিৎসক ভাই-বোনদিল্লি হামলার তদন্তের কেন্দ্রে শাহীন ও পারভেজ, যেভাবে জড়িত দুই চিকিৎসক ভাই-বোন

এদিকে এনআইএ আজ রোববার তদন্তে অগ্রগতি হয়েছে দাবি করে জানিয়েছে, গ্রেপ্তার চার ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট সংযোগ না পাওয়ায় তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মুক্তিপ্রাপ্তরা হলেন চিকিৎসক রেহান, মোহাম্মদ, মুস্তাকিম ও সার বিক্রেতা দিনেশ সিংলা। সম্প্রতি তাঁদের হরিয়ানার নুহ এলাকা থেকে আটক করা হয়েছিল।

তাঁদের মধ্যে তিনজন চিকিৎসকই আগে উমর উন নবীর সঙ্গে যোগাযোগে ছিলেন এবং আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের নাম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে আলোচনায় এসেছে।

মোবাইল ফোন বন্ধ করে লাপাত্তা হন ডা. উমর, তিন দিন পর লালকেল্লায় বোমা হামলামোবাইল ফোন বন্ধ করে লাপাত্তা হন ডা. উমর, তিন দিন পর লালকেল্লায় বোমা হামলা

এনআইএ এ পর্যন্ত ৭৩ জন সাক্ষীর জবানবন্দি নিয়েছে, এর মধ্যে আহত ব্যক্তিরাও রয়েছেন। তদন্ত চলছে দিল্লি পুলিশ, জম্মু–কাশ্মীর পুলিশ, হরিয়ানা পুলিশ, উত্তর প্রদেশ পুলিশসহ একাধিক রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সংস্থার সমন্বয়ে। বিস্ফোরণের পেছনে আরও বড় কোনো চক্র রয়েছে কি না, কারা কারা যুক্ত—এসব জানতেই তদন্ত এখন একাধিক রাজ্যে সমান্তরালভাবে এগোচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত সোমবার লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে ধীরগতিতে চলতে থাকা একটি হুন্ডাই আই-২০ গাড়ি বিস্ফোরণে কমপক্ষে ১৩ জন নিহত হন।

দিল্লিতদন্তভারতহামলাবিস্ফোরণ
ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে কুয়াশা এখন নতুন খেলোয়াড়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইউক্রেনের জাপোরিঝিয়া অঞ্চলের হুলিয়াপোল থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। ছবি: সিএনএন
ইউক্রেনের জাপোরিঝিয়া অঞ্চলের হুলিয়াপোল থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। ছবি: সিএনএন

ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে এখন আবহাওয়া নিজেই এক নতুন শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ঘন কুয়াশা দুই পক্ষের জন্যই যেমন বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করেছে, তেমনি কখনো কখনো দিয়েছে কৌশলগত সুবিধাও।

রোববার (১৬ নভেম্বর) সিএনএন জানিয়েছে, কুয়াশার কারণে ফ্রন্টলাইনে ড্রোনের ব্যবহার এখন কমে গেছে। রাশিয়া ও ইউক্রেন উভয় পক্ষই আকাশ থেকে নজরদারিতে বাধার মুখে পড়ছে। তবে এই ঘন কুয়াশাকেই কাজে লাগিয়ে রাশিয়ান বাহিনী গত শুক্রবার দক্ষিণ ইউক্রেনের ভভচা নদীর ওপর একটি পন্টুন সেতু স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

অনানুষ্ঠানিক যুদ্ধ পর্যবেক্ষণ সাইট ‘ডিপস্টেট’-এর তথ্যমতে, কুয়াশায় কম দেখা যাওয়ার সুযোগ নিয়ে রুশ বাহিনী অন্তত ১০টি সাঁজোয়া যান নদী পার করে দাখনে গ্রামে ছড়িয়ে দেয়।

ইউক্রেনীয় সেনা সদস্য স্তানিস্লাভ বুনিয়াতভ টেলিগ্রামে লিখেছেন, ‘কুয়াশা খুব ঘন, শত্রুসেনারা জমায়েত হচ্ছে।’ দোনেৎস্ক অঞ্চলের পোক্রোভস্কেও ড্রোন চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে, আর যুদ্ধক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার মাত্রা বেড়েছে।

স্থানীয় এক ইউক্রেনীয় সেনা বলেছেন, ‘দনবাসের কুয়াশায় চলাচল সুবিধাজনক, ড্রোন আপনাকে সহজে লক্ষ্য করতে পারে না। কিন্তু আমাদের জন্যও কঠিন। পুরো পরিস্থিতি যেন এক অদ্ভুত পাশা খেলা।’

কুয়াশার আড়ালকে ব্যবহার করেই ইউক্রেনীয় বাহিনী সাম্প্রতিক দিনগুলোতে পোক্রোভস্কে আকস্মিক হামলা চালিয়েছে। সামরিক বিশ্লেষক ডেভিড অ্যাক্স জানান, কুয়াশায় আড়াল নিয়ে ইউক্রেনীয় ইউনিটগুলো রুশ নিয়ন্ত্রিত এলাকায় হানা দিচ্ছে, বিশেষ করে রেললাইন পেরিয়ে।

অ্যাক্স আরও জানান, আকাশে নজরদারি কমে যাওয়ায় যুদ্ধক্ষেত্রে বিভ্রান্তি বেড়েছে। এই পরিস্থিতি রাশিয়ার জন্য যেমন আক্রমণাত্মক অগ্রযাত্রাকে সহজ করছে, তেমনি ইউক্রেনীয় বাহিনীর জন্য অভিযানে ও অবরুদ্ধ ইউনিট উদ্ধারেও সহায়ক হতে পারে।

ইতিমধ্যে ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় জাপোরিঝিয়া অঞ্চলে রাশিয়ার অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তারা ইয়াবলুকোভে ও নিকটস্থ আরও দুটি গ্রাম দখল করেছে। ইউক্রেনীয় বাহিনী বলেছে, গত এক দিনে প্রায় ৪০টি সংঘর্ষ হয়েছে এবং রুশ সেনাদের প্রায় ৩০০ জন হতাহতের খবর পাওয়া গেছে।

তবে ইউক্রেনের সেনাপ্রধান ওলেক্সান্দ্র সিরস্কি সতর্ক করে বলেছেন, দক্ষিণাঞ্চলে পরিস্থিতি অবনতি হচ্ছে। সংখ্যায় বেশি থাকার জেরে রুশ বাহিনী তিনটি গ্রাম দখল করেছে। বর্তমানে রুশ বাহিনী জাপোরিঝিয়া শহর থেকে মাত্র ৯০ কিলোমিটার দূরে এবং হুলিয়াইপোলের ১০ কিলোমিটারের ভেতরে পৌঁছে গেছে। সেখান থেকে নতুন করে বেসামরিক লোকজনকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

ইউক্রেনরাশিয়াআবহাওয়াভ্লাদিমির পুতিনভলোদিমির জেলেনস্কিইউরোপ
