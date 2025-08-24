Ajker Patrika
গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে নিহত ৬২৬০০ ছাড়াল, অনাহারে মৃত্যু আরও ৮ জনের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইসরায়েলি হামলায় মারা যাওয়া এক শিশুকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে তার বাবা। ছবি: আনাদোলু

ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন চলছে প্রায় বছরের কাছাকাছি সময় ধরে। এই সময়ে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী ফিলিস্তিনি ছিটমহলকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। প্রচলিত মারণাস্ত্র নির্বিচারে ব্যবহারের পাশাপাশি খাদ্য, চিকিৎসার মতো মৌলিক অধিকারের বিষয়গুলোকেও ‘অস্ত্রে’ পরিণত করে ফিলিস্তিনিদের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে অন্তত ৬২ হাজার ৬২২ জন নিহত হয়েছে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে তুরস্কের রাষ্ট্র পরিচালিত সংবাদ সংস্থা আনাদোলু এজেন্সি গতকাল শনিবার রাতে এক প্রতিবেদনে বলেছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যামূলক যুদ্ধে অন্তত ৬২ হাজার ৬২২ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন।

এক বিবৃতিতে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, স্থানীয় সময় গতকাল শনিবার সন্ধ্যার আগেরে ২৪ ঘণ্টায় ৬১টি মৃতদেহ বিভিন্ন হাসপাতালে আনা হয়েছে। এ সময় আরও ৩০৮ জন আহত হয়েছেন। এতে ইসরায়েলের আগ্রাসনে আহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৫৭ হাজার ৬৭৩ জনে।

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘এখনো অনেক মানুষ ধ্বংসস্তূপের নিচে এবং সড়কে পড়ে আছেন। উদ্ধারকর্মীরা তাঁদের কাছে পৌঁছাতে পারছেন না।’

মন্ত্রণালয় আরও জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় মানবিক সহায়তা সংগ্রহ করতে গিয়ে ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতে ১৬ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১১১ জনেরও বেশি। এতে ২৭ মে থেকে সহায়তা সংগ্রহ করতে গিয়ে নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৭৬ জনে এবং আহতের সংখ্যা ১৫ হাজার ৩০৮ জনের বেশি।

মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, ইসরায়েলি অবরোধে থাকা গাজা উপত্যকায় গত ২৪ ঘণ্টায় অপুষ্টি ও অনাহারে আরও ৮ ফিলিস্তিনি মারা গেছেন। তাঁদের মধ্যে দুজন শিশু। এ নিয়ে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত অনাহারে প্রাণহানির সংখ্যা দাঁড়াল ২৮১ জনে। তাঁদের মধ্যে শিশু ১১৪ জন।

গত ২ মার্চ থেকে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ গাজার সব সীমান্ত পুরোপুরি বন্ধ করে রেখেছে। এতে ২৪ লাখ মানুষের এই ভূখণ্ডে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। ১৮ মার্চ থেকে ইসরায়েল আবারও গাজায় হামলা শুরু করে। সেই হামলায় এখন পর্যন্ত ১০ হাজার ৭৭৮ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ৪৫ হাজার ৬৩২ জন। এতে এ বছরের জানুয়ারিতে কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতি ও বন্দী বিনিময় চুক্তি কার্যত ভেঙে গেছে।

গত বছরের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্তের বিরুদ্ধে গাজায় যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে। একই সঙ্গে গাজায় চলমান যুদ্ধের কারণে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) গণহত্যার মামলাও চলছে।

গাজা উপত্যকাদুর্ভিক্ষহামলাফিলিস্তিনইসরায়েল
