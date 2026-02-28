ইরানে ইন্টারনেট বন্ধ, কী হচ্ছে জানা দুষ্কর

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলা শুরুর পর দেশটিতে ইন্টারনেট সংযোগ প্রায় পুরোটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বিশ্বজুড়ে ইন্টারনেট সংযোগ পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা নেটব্লকস এ তথ্য জানিয়েছে।
বিবিসির খবরে জানানো হয়, ইরানে এই প্রথম ইন্টারনেট বন্ধ হলো না। এর আগে গত জানুয়ারিতে ব্যাপক বিক্ষোভের সময় ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। সে সময় অবশ্য কিছু ব্যবহারকারী স্পেসএক্সের স্টারলিংক ও ভিপিএনের মাধ্যমে ইন্টারনেটে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন।
তবে এবার হামলার পর যেহেতু ইন্টারনেট বন্ধ হয়েছে, কাজেই কর্তৃপক্ষ বন্ধ করেছে নাকি ইন্টারনেট সংযোগব্যবস্থায় কোনো বিপর্যয় ঘটেছে, তা পরিষ্কার নয়। এদিকে ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে ইরানে ঠিক কী ঘটছে, তা-ও বোঝা দুষ্কর হয়ে পড়েছে।
ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান উত্তেজনা ভয়াবহ সংঘাতের রূপ নেওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যের আকাশপথে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। নিরাপত্তার খাতিরে বিশ্বের বড় বড় এয়ারলাইনসগুলো এই অঞ্চলের বিভিন্ন গন্তব্যে তাদের ফ্লাইট বাতিল করেছে এবং সংঘাতপূর্ণ আকাশপথ এড়িয়ে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।৮ মিনিট আগে
মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান উত্তেজনা ভয়াবহ সংঘাতে রূপ নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের এই যৌথ হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি এবং দেশটির প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল বলে জানা গেছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স একজন ইসরায়েলি কর্মকর্তার বরাত১০ মিনিট আগে
মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান উত্তেজনা এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। আজ শনিবার যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানের একাধিক শহরে বোমাবর্ষণ করার পর তেহরানও পাল্টা জবাব দিয়েছে। ইরান থেকে ইসরায়েল এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলো লক্ষ্য করে ঝাঁকে ঝাঁকে মিসাইল১ ঘণ্টা আগে
ইরানের ওপর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা শুরু করেছে ইসরায়েল। আজ শনিবার সকালে এক বিবৃতিতে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ ‘পূর্ব সতর্কতা ও প্রতিরোধ মূলক হামলা’র ঘোষণা দেন। এ ছাড়া ইসরায়েল জুড়ে ‘বিশেষ এবং স্থায়ী জরুরি অবস্থা’ ঘোষণা করা হয়েছে।৫ ঘণ্টা আগে