যুদ্ধবিরতি চুক্তি: বাস্তবায়নে হামাস প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেও লঙ্ঘন করেই যাচ্ছে ইসরায়েল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের ইসরায়েলি অবশিষ্ট জিম্মিদের মরদেহ ফেরত দেওয়ার জন্য সময় নির্ধারিত ছিল। সেই সময়ের মধ্যে হামাস কারিগরি অক্ষমতা দেখিয়ে মরদেহ ফেরত দেওয়ার বিষয়ে অপারগতা প্রকাশ করেছে। তবে জানিয়েছে, তারা মরদেহ ফেরত দিতে ‘প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’ কিন্তু বিষয়টিকে অজুহাত হিসেবে নিয়ে ইসরায়েল ক্রমাগত যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেই যাচ্ছে।
গাজায় ত্রাণ প্রবেশে বাধা দেওয়াসহ অঞ্চলটির বিভিন্ন স্থানে ইসরায়েলি বাহিনী সাধারণ ফিলিস্তিনিদের গুলি করে মারছে। গত শুক্রবার গাজায় এক ফিলিস্তিনি পরিবারের ১১ সদস্যকে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার আট দিন পর এটিই সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা।
শুক্রবার সন্ধ্যায় গাজা সিটির জায়তুন এলাকায় আবু শাবান পরিবারকে বহনকারী একটি বেসামরিক গাড়িতে ইসরায়েলি বাহিনী ট্যাংক থেকে গোলা ছুড়ে এই হামলা চালায় বলে জানিয়েছে গাজার সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষ। সিভিল ডিফেন্সের মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল বলেন, নিহতদের মধ্যে সাত শিশু ও তিনজন নারী। তিনি জানান, পরিবারটি নিজেদের বাড়ির অবস্থা দেখতে ফিরছিল, তখনই গাড়িটিতে ইসরায়েলি সেনারা হামলা চালায়।
বাসাল বলেন, ‘তাদের সতর্ক করা যেত বা অন্যভাবে পরিস্থিতি সামলানো যেত। কিন্তু যা ঘটেছে, তা প্রমাণ করে দখলদার বাহিনী এখনো রক্তপিপাসু এবং নিরীহ নাগরিকদের ওপর অপরাধ চালিয়ে যাচ্ছে।’ এক পৃথক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানায়, জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক কার্যালয় ওসিএইচএ—এর সহায়তায় এখন পর্যন্ত নয়জনের মরদেহ উদ্ধার করা গেছে। তবে এখনো দুই শিশুর মরদেহ নিখোঁজ রয়েছে। সিভিল ডিফেন্স জানায়, প্রচণ্ড বিস্ফোরণের কারণে তাদের দেহাবশেষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে।
অন্যদিকে, হামাস এ ঘটনাকে ‘গণহত্যা’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। সংগঠনটি বলেছে, কোনো ধরনের কারণ ছাড়াই এই পরিবারকে টার্গেট করা হয়েছে। হামাস যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও মধ্যস্থতাকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, তারা যেন ইসরায়েলকে যুদ্ধবিরতির চুক্তি মেনে চলতে চাপ প্রয়োগ করেন।
এদিকে, গাজা থেকে আরও দুই ইসরায়েলি বন্দীর মরদেহ ফেরত দিয়েছে হামাস। আজ রোববার এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। এদিকে ফিলিস্তিনি সংগঠনটি অভিযোগ করেছে, ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে চলেছে এবং শান্তি মধ্যস্থতাকারীদের দেওয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করছে।
নেতানিয়াহুর কার্যালয় জানায়, ‘রেড ক্রসের মাধ্যমে দুই বন্দীর মরদেহ গ্রহণ করেছে ইসরায়েল। গাজায় ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে মরদেহ দুটি হস্তান্তর করা হয়েছে।’ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর আরও জানায়, নিহত দুই ইসরায়েলির পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি জানানো হয়েছে। তবে তাদের নাম এখনো প্রকাশ করা হয়নি।
মরদেহ দুটি ইসরায়েলের ন্যাশনাল সেন্টার অব ফরেনসিক মেডিসিনে পাঠানো হয়েছে বলে জানায় কার্যালয়টি। সেখানে শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া শেষ হলে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবারগুলোকেও জানানো হবে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘আমাদের বন্দীদের ফেরানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। শেষ ব্যক্তি ফিরে না আসা পর্যন্ত এই প্রচেষ্টা বন্ধ হবে না।’
শনিবার রাতে মরদেহ দুটি হস্তান্তরের মাধ্যমে হামাস এখন পর্যন্ত গাজায় নিহত ২৮ বন্দীর মধ্যে ১২ জনের মরদেহ ফেরত দিয়েছে। এটি চলমান যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ, যেখানে ইসরায়েল নিহত বন্দীদের মরদেহ ফেরত পাওয়াকে অন্যতম প্রধান দাবি হিসেবে উত্থাপন করেছিল।
অপরদিকে, জিম্মি ফেরত পাওয়ার পরও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় জানিয়েছে, বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু নির্দেশ দিয়েছেন রাফাহ সীমান্ত ক্রসিং ‘পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত’ বন্ধ রাখতে। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সীমান্ত ক্রসিং পুনরায় খোলার সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে ‘হামাস কীভাবে নিহত জিম্মিদের মরদেহ ফেরত দেওয়া ও চুক্তির শর্ত বাস্তবায়নে তাদের অংশ পালন করছে তার ওপর।’
এর আগে কায়রোতে অবস্থিত ফিলিস্তিনি দূতাবাস জানিয়েছিল, মিশরে বসবাসরত ফিলিস্তিনিদের আগামী সোমবার থেকে রাফাহ সীমান্ত দিয়ে গাজায় ফেরার অনুমতি দেওয়া হবে।
যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসের ইসরায়েলি অবশিষ্ট জিম্মিদের মরদেহ ফেরত দেওয়ার জন্য সময় নির্ধারিত ছিল। সেই সময়ের মধ্যে হামাস কারিগরি অক্ষমতা দেখিয়ে মরদেহ ফেরত দেওয়ার বিষয়ে অপারগতা প্রকাশ করেছে। তবে জানিয়েছে, তারা মরদেহ ফেরত দিতে ‘প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’ কিন্তু বিষয়টিকে অজুহাত হিসেবে নিয়ে ইসরায়েল ক্রমাগত যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেই যাচ্ছে।
গাজায় ত্রাণ প্রবেশে বাধা দেওয়াসহ অঞ্চলটির বিভিন্ন স্থানে ইসরায়েলি বাহিনী সাধারণ ফিলিস্তিনিদের গুলি করে মারছে। গত শুক্রবার গাজায় এক ফিলিস্তিনি পরিবারের ১১ সদস্যকে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার আট দিন পর এটিই সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা।
শুক্রবার সন্ধ্যায় গাজা সিটির জায়তুন এলাকায় আবু শাবান পরিবারকে বহনকারী একটি বেসামরিক গাড়িতে ইসরায়েলি বাহিনী ট্যাংক থেকে গোলা ছুড়ে এই হামলা চালায় বলে জানিয়েছে গাজার সিভিল ডিফেন্স কর্তৃপক্ষ। সিভিল ডিফেন্সের মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল বলেন, নিহতদের মধ্যে সাত শিশু ও তিনজন নারী। তিনি জানান, পরিবারটি নিজেদের বাড়ির অবস্থা দেখতে ফিরছিল, তখনই গাড়িটিতে ইসরায়েলি সেনারা হামলা চালায়।
বাসাল বলেন, ‘তাদের সতর্ক করা যেত বা অন্যভাবে পরিস্থিতি সামলানো যেত। কিন্তু যা ঘটেছে, তা প্রমাণ করে দখলদার বাহিনী এখনো রক্তপিপাসু এবং নিরীহ নাগরিকদের ওপর অপরাধ চালিয়ে যাচ্ছে।’ এক পৃথক বিবৃতিতে সংস্থাটি জানায়, জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক কার্যালয় ওসিএইচএ—এর সহায়তায় এখন পর্যন্ত নয়জনের মরদেহ উদ্ধার করা গেছে। তবে এখনো দুই শিশুর মরদেহ নিখোঁজ রয়েছে। সিভিল ডিফেন্স জানায়, প্রচণ্ড বিস্ফোরণের কারণে তাদের দেহাবশেষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে।
অন্যদিকে, হামাস এ ঘটনাকে ‘গণহত্যা’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। সংগঠনটি বলেছে, কোনো ধরনের কারণ ছাড়াই এই পরিবারকে টার্গেট করা হয়েছে। হামাস যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও মধ্যস্থতাকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, তারা যেন ইসরায়েলকে যুদ্ধবিরতির চুক্তি মেনে চলতে চাপ প্রয়োগ করেন।
এদিকে, গাজা থেকে আরও দুই ইসরায়েলি বন্দীর মরদেহ ফেরত দিয়েছে হামাস। আজ রোববার এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। এদিকে ফিলিস্তিনি সংগঠনটি অভিযোগ করেছে, ইসরায়েল যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে চলেছে এবং শান্তি মধ্যস্থতাকারীদের দেওয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করছে।
নেতানিয়াহুর কার্যালয় জানায়, ‘রেড ক্রসের মাধ্যমে দুই বন্দীর মরদেহ গ্রহণ করেছে ইসরায়েল। গাজায় ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে মরদেহ দুটি হস্তান্তর করা হয়েছে।’ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর আরও জানায়, নিহত দুই ইসরায়েলির পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি জানানো হয়েছে। তবে তাদের নাম এখনো প্রকাশ করা হয়নি।
মরদেহ দুটি ইসরায়েলের ন্যাশনাল সেন্টার অব ফরেনসিক মেডিসিনে পাঠানো হয়েছে বলে জানায় কার্যালয়টি। সেখানে শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া শেষ হলে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবারগুলোকেও জানানো হবে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘আমাদের বন্দীদের ফেরানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। শেষ ব্যক্তি ফিরে না আসা পর্যন্ত এই প্রচেষ্টা বন্ধ হবে না।’
শনিবার রাতে মরদেহ দুটি হস্তান্তরের মাধ্যমে হামাস এখন পর্যন্ত গাজায় নিহত ২৮ বন্দীর মধ্যে ১২ জনের মরদেহ ফেরত দিয়েছে। এটি চলমান যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ, যেখানে ইসরায়েল নিহত বন্দীদের মরদেহ ফেরত পাওয়াকে অন্যতম প্রধান দাবি হিসেবে উত্থাপন করেছিল।
অপরদিকে, জিম্মি ফেরত পাওয়ার পরও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় জানিয়েছে, বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু নির্দেশ দিয়েছেন রাফাহ সীমান্ত ক্রসিং ‘পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত’ বন্ধ রাখতে। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সীমান্ত ক্রসিং পুনরায় খোলার সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে ‘হামাস কীভাবে নিহত জিম্মিদের মরদেহ ফেরত দেওয়া ও চুক্তির শর্ত বাস্তবায়নে তাদের অংশ পালন করছে তার ওপর।’
এর আগে কায়রোতে অবস্থিত ফিলিস্তিনি দূতাবাস জানিয়েছিল, মিশরে বসবাসরত ফিলিস্তিনিদের আগামী সোমবার থেকে রাফাহ সীমান্ত দিয়ে গাজায় ফেরার অনুমতি দেওয়া হবে।
ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং হুমকি দিয়েছিলেন, পাকিস্তানের প্রতিটি ইঞ্চি ভারতের আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র ব্রহ্মসের আওতায়। এর পরপরই, পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ভারতকে হুমকি দিয়ে বলেছেন, দেশটি উসকানি দিলে পাকিস্তান পারমাণবিক বোমা ব্যবহারেও পিছপা হবে না। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রত৭ মিনিট আগে
এক সপ্তাহের তীব্র সীমান্ত সংঘর্ষের পর আফগানিস্তান ও পাকিস্তান তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। কাতার ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় দোহায় পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সরাসরি আলোচনার পর উভয় পক্ষ এই সম্মতি দেয়। ২০২১ সালে তালেবান কাবুলের ক্ষমতা দখলের পর দুই দেশের মধ্যে এটিই ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ সংঘর্ষ।২১ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, মার্কিন বাহিনী ক্যারিবিয়ান সাগরে একটি ‘মাদকবাহী সাবমেরিন ধ্বংস করেছে’। তাঁর দাবি, সাবমেরিনটি ‘একটি পরিচিত মাদক পাচার রুট ধরে’ যুক্তরাষ্ট্রের দিকে যাচ্ছিল। ওই সাবমেরিনে থাকা চার ব্যক্তির মধ্যে দুজন নিহত হয়েছেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ২ হাজার ৫০০-এর বেশি স্থানে তাদের বিক্ষোভের পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে লাখো মানুষ অংশ নেবে। তাদের দাবি, ট্রাম্পের ‘স্বৈরাচারী মনোভাব ও কর্তৃত্ববাদী শাসন’ রুখতেই এই বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছে। তাদের ওয়েবসাইটে লেখা, ‘প্রেসিডেন্ট মনে করেন, তিনিই সর্বেসর্বা।১০ ঘণ্টা আগে