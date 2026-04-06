মধ্যপ্রাচ্য

গোয়েন্দাপ্রধানের পর এবার কুদস ফোর্সের ইউনিটপ্রধানকে হত্যার দাবি ইসরায়েলের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৬ এপ্রিল ২০২৬, ১৮: ৪৮
ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনী। ছবি: সংগৃহীত

ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর (আইআরজিসি) অভিজাত শাখা কুদস ফোর্সের গোপন বা আন্ডারকাভার ইউনিটের প্রধানকে হত্যার দাবি করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী (আইডিএফ)। আজ সোমবার (৬ এপ্রিল) ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে এই ঘোষণা দেওয়া হয়।

আইডিএফের মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাদাভ শোশানি বলেন, কুদস ফোর্সের অন্যতম শীর্ষ কর্মকর্তা আসগর বাকেরিকে হত্যা করা হয়েছে।

শোশানি জানান, নিহত বাকেরি ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে হামলার পরিকল্পনা করেছিলেন। এ ছাড়া ইসরায়েল, সিরিয়া ও লেবাননে কুদস ফোর্সের বিভিন্ন গোপন সামরিক অভিযান পরিচালনার পেছনেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

তবে এ বিষয়ে ইরান সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য বা প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

মার্কিন–ইসরায়েলি হামলায় আইআরজিসির গোয়েন্দাপ্রধান নিহত

এর আগে আজ মার্কিন–ইসরায়েলি হামলায় আইআরজিসির গোয়েন্দাপ্রধান নিহত হন। আইআরজিসির জনসংযোগ বিভাগ আজ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

আইআরজিসির বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আজ (৬ এপ্রিল) মেজর জেনারেল মাজিদ খাদেমি চলমান আগ্রাসী যুদ্ধে আমেরিকান-জায়োনিস্ট শত্রুর হামলায় শহীদ হয়েছেন। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে বিপ্লব, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও ইসলামি স্বদেশের প্রতি আন্তরিক এবং সাহসী অভিভাবকত্বের মাধ্যমে গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে মেজর জেনারেল খাদেমি গুরুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণীয় অবদান রেখে গেছেন।’

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যনিহতযুক্তরাষ্ট্রহামলাইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
