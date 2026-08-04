Ajker Patrika
En
মধ্যপ্রাচ্য

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সম্ভাব্য চুক্তির খসড়া বিলি করা হচ্ছে: কাতার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৪ আগস্ট ২০২৬, ২১: ১২
যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সম্ভাব্য চুক্তির খসড়া বিলি করা হচ্ছে: কাতার
কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাজেদ আল-আনসারি। ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার সাম্প্রতিক দ্বন্দ্বে কূটনৈতিক সমাধানের প্রচেষ্টা বেশ অগ্রগতির মুখে রয়েছে বলে জানিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যস্থতাকারী দেশ কাতার। মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাজেদ আল-আনসারি সাংবাদিকদের এক ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন, দুই দেশের মধ্যে একটি সম্ভাব্য চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তা ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে আদান-প্রদান বা সার্কুলেট করা হচ্ছে।

আলোচনা চলমান থাকা নিয়ে ওয়াশিংটন ও তেহরানের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে আল-আনসারি জানান, সব পক্ষকে নিয়েই কূটনৈতিক সমাধানের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আঞ্চলিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁরা ওমান সরকারের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছেন, যেন উভয় পক্ষের মধ্যে ধারণাপত্র ও চুক্তির খসড়া আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা যায়।

আল-আনসারি আরও জানান, মধ্যস্থতাকারীদের এই মুহূর্তে প্রধান লক্ষ্য হলো একটি স্বল্পমেয়াদি সমাধান খুঁজে বের করা, যা যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানকে আবারও সরাসরি আলোচনার টেবিলে ফিরিয়ে আনবে। বর্তমানে দুই দেশের মধ্যে কোনো সরাসরি বৈঠক নির্ধারিত না থাকলেও খুব দ্রুত এ-সংক্রান্ত আলোচনা শুরু হবে বলে আশা প্রকাশ করছে দোহা।

মধ্যস্থতাকারীরা মনে করছেন, আলোচনা পুনরায় শুরু করা গেলে তা এই অঞ্চলের দীর্ঘমেয়াদি শান্তির জন্য একটি বড় চুক্তির পথ প্রশস্ত করবে।

বিষয়:

কাতারচুক্তিযুক্তরাষ্ট্রইরান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত