Ajker Patrika
লাতিন আমেরিকা

মাদুরোর মামলা চালাতে পারবে ভেনেজুয়েলা সরকার, যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মাদুরোর মামলা চালাতে পারবে ভেনেজুয়েলা সরকার, যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি
নিকোলাস মাদুরো। ছবি: এএফপি

ভেনেজুয়েলার ওপর আরোপিত কিছু নিষেধাজ্ঞা শিথিল করতে সম্মত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মূলত, ভেনেজুয়েলা সরকার যেন নিউইয়র্ক সিটিতে মাদক পাচারের অভিযোগে ফেডারেল বিচারের মুখোমুখি প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর আইনি খরচ বহন করতে পারে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার পর এই বিচার শুরু হয়।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, মাদুরোর আইনজীবী ব্যারি পোল্যাক ফেব্রুয়ারিতে ম্যানহাটনভিত্তিক মার্কিন জেলা বিচারক অ্যালভিন হেলারস্টেইনের কাছে মামলা খারিজের আবেদন করেন। তাঁর যুক্তি ছিল, কারাকাসের সরকারকে আইনি খরচ বহন করতে বাধা দেওয়া মাদুরোর নিজের পছন্দের আইনজীবী পাওয়ার সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘন করছে।

আদালতে দাখিল করা নথিতে মার্কিন বিচার বিভাগ জানায়, তারা নিষেধাজ্ঞা সংশোধনে সম্মত হয়েছে, যাতে ভেনেজুয়েলার সরকার মাদুরোর প্রতিরক্ষা আইনজীবীর পারিশ্রমিক দিতে পারে। তারা আরও বলেছে, এই পরিবর্তনের ফলে মামলাটি খারিজের জন্য মাদুরোর আইনজীবীর আবেদন এখন ‘অপ্রাসঙ্গিক’ হয়ে গেছে।

সমালোচকেরা এই নিউইয়র্কে মার্কিন আদালতে মাদুরোর বিচার প্রক্রিয়াকে মৌলিকভাবে অবৈধ বলে নিন্দা করেছেন। তাদের অভিযোগ, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানে মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে ভেনেজুয়েলা থেকে অপহরণ করা আন্তর্জাতিক আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। আইন বিশেষজ্ঞদের অনেকেই এই অভিযানকে আন্তর্জাতিক আইনের সরাসরি অবমাননা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন বরাবরই দাবি করেছে, এই অপহরণ ছিল সামরিক সহায়তায় পরিচালিত একটি আইন প্রয়োগকারী অভিযান। তাদের যুক্তি, বিতর্কিত একাধিক নির্বাচনের পর ওয়াশিংটন মাদুরোকে ভেনেজুয়েলার বৈধ নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। আন্তর্জাতিক আইনের ‘হেড অব স্টেট ইমিউনিটি’ ধারণা অনুযায়ী, ক্ষমতাসীন বিশ্বনেতাদের সাধারণত বিদেশি আদালতের বিচার থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে আনার পর মাদুরো ও ফ্লোরেস নিজেদের নির্দোষ দাবি করেছেন এবং বর্তমানে নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে কারাগারে আটক। মাদুরো অভিযোগগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন, এগুলো ভেনেজুয়েলার প্রাকৃতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার একটি অজুহাত মাত্র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার বলেছেন, তিনি চান বিদেশি কোম্পানিগুলো ভেনেজুয়েলার বিশাল তেল সম্পদে প্রবেশাধিকার পাক।

এদিকে, গত ২৬ মার্চ অনুষ্ঠিত এক শুনানিতে বিচারক হেলারস্টেইন মামলাটি খারিজ করবেন—এমন কোনো ইঙ্গিত দেননি। তবে তিনি প্রশ্ন তোলেন, ভেনেজুয়েলা সরকারকে মাদুরোর আইনি খরচ বহন করতে বাধা দেওয়া সাংবিধানিক অধিকারের লঙ্ঘন কি না। যুক্তরাষ্ট্রে সব আসামিরই সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে, তারা নাগরিক হোক বা না হোক। সেসময় প্রসিকিউটররা যুক্তি দেন, নিষেধাজ্ঞাগুলো জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আরোপ করা হয়েছে এবং পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার দায়িত্ব বিচার বিভাগের নয়, নির্বাহী বিভাগের।

তাঁরা আরও দাবি করেন, মাদুরো ও ফ্লোরেস ব্যক্তিগত অর্থ ব্যবহার করেই নিজেদের পছন্দের আইনজীবী নিয়োগ করতে পারেন। বিচারক হেলারস্টেইন বলেন, ‘আসামি এখানে, ফ্লোরেস এখানে। তারা আর কোনো জাতীয় নিরাপত্তা হুমকি সৃষ্টি করছে না।’ তিনি আরও বলেন, ‘এখানে যে অধিকারটি জড়িত, যা অন্য সব অধিকারের ওপর প্রাধান্য পায়, তা হলো সাংবিধানিকভাবে আইনজীবী পাওয়ার অধিকার।’

বিষয়:

মামলাভেনেজুয়েলাযুক্তরাষ্ট্রনিকোলাস মাদুরো
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

দূরপাল্লার বাসযাত্রায় নতুন ভাড়ার তালিকা প্রকাশ, কোন রুটে কত বাড়ল

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি দুই পিএইচডি শিক্ষার্থীকে খুন পূর্বপরিকল্পিত, খুনি রুমমেট: পুলিশ

যুক্তরাষ্ট্রে ২ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার কে এই হিশাম আবুঘারবিয়েহ

ট্রাম্পের অনুষ্ঠানে গুলি: আটক যুবক সম্পর্কে যা জানা গেল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

সংরক্ষিত আসনের নারী প্রার্থী: বিএনপির কোটিপতি ১৬ প্রার্থী

সংরক্ষিত আসনের নারী প্রার্থী: বিএনপির কোটিপতি ১৬ প্রার্থী

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

দূরপাল্লার বাসযাত্রায় নতুন ভাড়ার তালিকা প্রকাশ, কোন রুটে কত বাড়ল

দূরপাল্লার বাসযাত্রায় নতুন ভাড়ার তালিকা প্রকাশ, কোন রুটে কত বাড়ল

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

সম্পর্কিত

মাদুরোর মামলা চালাতে পারবে ভেনেজুয়েলা সরকার, যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি

মাদুরোর মামলা চালাতে পারবে ভেনেজুয়েলা সরকার, যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি

মধ্যপ্রাচ্যে ইরানি হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষয়ক্ষতি প্রকাশিত তথ্যের চেয়ে অনেক বেশি

মধ্যপ্রাচ্যে ইরানি হামলায় যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষয়ক্ষতি প্রকাশিত তথ্যের চেয়ে অনেক বেশি

হোয়াইট হাউসের ডিনারে হামলা: মেধাবী প্রকৌশলী ও উদ্ভাবক অ্যালেন কেন অস্ত্র তুলে নিলেন

হোয়াইট হাউসের ডিনারে হামলা: মেধাবী প্রকৌশলী ও উদ্ভাবক অ্যালেন কেন অস্ত্র তুলে নিলেন

ডিনারে গুলির পর ট্রাম্প বললেন—এ কারণেই হোয়াইট হাউসে বলরুম লাগবে

ডিনারে গুলির পর ট্রাম্প বললেন—এ কারণেই হোয়াইট হাউসে বলরুম লাগবে