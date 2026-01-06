Ajker Patrika
লাতিন আমেরিকা

ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্পের পদক্ষেপ মানবতার পথে বড় অগ্রগতি: মাচাদো

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ভেনেজুয়েলার বিরোধী দলের নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো। ছবি: সংগৃহীত
ভেনেজুয়েলার বিরোধী দলের নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদো। ছবি: সংগৃহীত

ভেনেজুয়েলায় নজিরবিহীন অভিযান চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে অপহরণের ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মারিয়া কোরিনা মাচাদো। শান্তিতে নোবেলজয়ী ভেনেজুয়েলার বিরোধী দলের এই নেত্রী ট্রাম্পের পদক্ষেপকে ‘মানবতা ও স্বাধীনতার পথে বড় অগগ্রতি’ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে স্ত্রীসহ গত শনিবার ভোরে রাজধানী কারাকাস থেকে যুক্তরাষ্ট্রে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁদের নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে একটি আটককেন্দ্রে রাখা হয়। মাদক পাচার ও অস্ত্র-সংক্রান্ত অভিযোগে দুই দিন পর তাঁদের নিউইয়র্কের একটি আদালতে হাজির করা হয়। শুনানিতে মাদুরো নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন।

এদিকে আজ মঙ্গলবার মাদুরোর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও ভেনেজুয়েলার ভাইস প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজ দেশটির অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন।

এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মাচাদো ফক্স নিউজকে বলেন, নতুন অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজ, যিনি মাদুরোর ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তাঁকে ‘বিশ্বাস করা যায় না’।

মাচাদো যখন এই মন্তব্য করেন, তার কিছুক্ষণ আগেই নিউইয়র্কের ওই আদালতে মাদুরো তাঁর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের আনা মাদক পাচার ও অস্ত্র-সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। ৩০ মিনিটের শুনানিতে মাদুরো নিজেকে ‘অপহৃত প্রেসিডেন্ট’ এবং ‘যুদ্ধবন্দী’ দাবি করেন এবং ঘোষণা দেন, তিনি এখনো ভেনেজুয়েলার ‘বৈধ প্রেসিডেন্ট’।

তথ্যসূত্র: বিবিসি

বিষয়:

প্রেসিডেন্টলাতিন আমেরিকাভেনেজুয়েলাডোনাল্ড ট্রাম্পনিকোলাস মাদুরো
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুই দিন ধরে সড়কে পড়ে ছিল কোটি টাকার মার্সিডিজ

গরম পানি দিয়ে অজু করলে কি সম্পূর্ণ সওয়াব পাওয়া যায়?

ক্রিকেটের শামি ও অভিনেতা-এমপি দেবকে পরিচয় নিশ্চিত করতে ভারতের নির্বাচন কমিশনের নোটিশ

আজকের রাশিফল: ক্যারিয়ারের চিন্তায় প্রেমকে অবহেলা নয়, কথা বলুন মেপে

প্রাইম ব্যাংকে চাকরির সুযোগ, আবেদন শেষ ১৫ জানুয়ারি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ব্র্যাডম্যানের ৯৬ বছরের রেকর্ড ভাঙলেন হেড, অস্ট্রেলিয়ার দাপট

ব্র্যাডম্যানের ৯৬ বছরের রেকর্ড ভাঙলেন হেড, অস্ট্রেলিয়ার দাপট

‘সিন্ডিকেটের কারসাজিতে এলপিজির দাম বৃদ্ধি’, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার নির্দেশ

‘সিন্ডিকেটের কারসাজিতে এলপিজির দাম বৃদ্ধি’, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার নির্দেশ

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করতে যাচ্ছে সরকার

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করতে যাচ্ছে সরকার

আজকের রাশিফল: ক্যারিয়ারের চিন্তায় প্রেমকে অবহেলা নয়, কথা বলুন মেপে

আজকের রাশিফল: ক্যারিয়ারের চিন্তায় প্রেমকে অবহেলা নয়, কথা বলুন মেপে

মিনিটে প্রায় ৩৫০ ফলোয়ার হারাচ্ছে কলকাতা

মিনিটে প্রায় ৩৫০ ফলোয়ার হারাচ্ছে কলকাতা

সম্পর্কিত

গ্রিনল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের হামলা মানে ন্যাটোর মৃত্যু, হুঁশিয়ারি ডেনমার্কের

গ্রিনল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের হামলা মানে ন্যাটোর মৃত্যু, হুঁশিয়ারি ডেনমার্কের

ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্পের পদক্ষেপ মানবতার পথে বড় অগ্রগতি: মাচাদো

ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্পের পদক্ষেপ মানবতার পথে বড় অগ্রগতি: মাচাদো

ভেনেজুয়েলায় অরক্ষিত হয়ে পড়েছে চীনা প্রযুক্তিগত অবকাঠামো

ভেনেজুয়েলায় অরক্ষিত হয়ে পড়েছে চীনা প্রযুক্তিগত অবকাঠামো

বাফার জোন পেরিয়ে সিরিয়ায় ঢুকে পড়েছে ইসরায়েলি বাহিনী

বাফার জোন পেরিয়ে সিরিয়ায় ঢুকে পড়েছে ইসরায়েলি বাহিনী