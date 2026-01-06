ভেনেজুয়েলায় ট্রাম্পের পদক্ষেপ মানবতার পথে বড় অগ্রগতি: মাচাদো

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভেনেজুয়েলায় নজিরবিহীন অভিযান চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে অপহরণের ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মারিয়া কোরিনা মাচাদো। শান্তিতে নোবেলজয়ী ভেনেজুয়েলার বিরোধী দলের এই নেত্রী ট্রাম্পের পদক্ষেপকে ‘মানবতা ও স্বাধীনতার পথে বড় অগগ্রতি’ হিসেবে অভিহিত করেছেন।
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে স্ত্রীসহ গত শনিবার ভোরে রাজধানী কারাকাস থেকে যুক্তরাষ্ট্রে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁদের নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে একটি আটককেন্দ্রে রাখা হয়। মাদক পাচার ও অস্ত্র-সংক্রান্ত অভিযোগে দুই দিন পর তাঁদের নিউইয়র্কের একটি আদালতে হাজির করা হয়। শুনানিতে মাদুরো নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন।
এদিকে আজ মঙ্গলবার মাদুরোর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও ভেনেজুয়েলার ভাইস প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজ দেশটির অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন।
এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মাচাদো ফক্স নিউজকে বলেন, নতুন অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজ, যিনি মাদুরোর ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তাঁকে ‘বিশ্বাস করা যায় না’।
মাচাদো যখন এই মন্তব্য করেন, তার কিছুক্ষণ আগেই নিউইয়র্কের ওই আদালতে মাদুরো তাঁর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের আনা মাদক পাচার ও অস্ত্র-সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। ৩০ মিনিটের শুনানিতে মাদুরো নিজেকে ‘অপহৃত প্রেসিডেন্ট’ এবং ‘যুদ্ধবন্দী’ দাবি করেন এবং ঘোষণা দেন, তিনি এখনো ভেনেজুয়েলার ‘বৈধ প্রেসিডেন্ট’।
তথ্যসূত্র: বিবিসি
ভেনেজুয়েলায় নজিরবিহীন অভিযান চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে অপহরণের ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মারিয়া কোরিনা মাচাদো। শান্তিতে নোবেলজয়ী ভেনেজুয়েলার বিরোধী দলের এই নেত্রী ট্রাম্পের পদক্ষেপকে ‘মানবতা ও স্বাধীনতার পথে বড় অগগ্রতি’ হিসেবে অভিহিত করেছেন।
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে স্ত্রীসহ গত শনিবার ভোরে রাজধানী কারাকাস থেকে যুক্তরাষ্ট্রে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁদের নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে একটি আটককেন্দ্রে রাখা হয়। মাদক পাচার ও অস্ত্র-সংক্রান্ত অভিযোগে দুই দিন পর তাঁদের নিউইয়র্কের একটি আদালতে হাজির করা হয়। শুনানিতে মাদুরো নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন।
এদিকে আজ মঙ্গলবার মাদুরোর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও ভেনেজুয়েলার ভাইস প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজ দেশটির অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন।
এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মাচাদো ফক্স নিউজকে বলেন, নতুন অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজ, যিনি মাদুরোর ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তাঁকে ‘বিশ্বাস করা যায় না’।
মাচাদো যখন এই মন্তব্য করেন, তার কিছুক্ষণ আগেই নিউইয়র্কের ওই আদালতে মাদুরো তাঁর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের আনা মাদক পাচার ও অস্ত্র-সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন। ৩০ মিনিটের শুনানিতে মাদুরো নিজেকে ‘অপহৃত প্রেসিডেন্ট’ এবং ‘যুদ্ধবন্দী’ দাবি করেন এবং ঘোষণা দেন, তিনি এখনো ভেনেজুয়েলার ‘বৈধ প্রেসিডেন্ট’।
তথ্যসূত্র: বিবিসি
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি ডেনমার্কের অধীনস্থ দ্বীপ গ্রিনল্যান্ডে সামরিক হামলা চালান, তবে তা ন্যাটো জোটের শেষ পরিণতি ডেকে আনবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন।২০ মিনিট আগে
ভেনেজুয়েলায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বিচারের জন্য নিউইয়র্কে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর, দেশটিতে নিজেদের স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং স্টেশন ও অন্যান্য স্পর্শকাতর প্রযুক্তিগত অবকাঠামো হারানোর ঝুঁকিতে পড়েছে চীন। হংকংভিত্তিক ইংরেজি দৈনিক সাউথ চায় মর্নিং...৩ ঘণ্টা আগে
আরব দেশ সিরিয়ায় ঢুকে পড়েছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। আজ মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ সিরিয়ার কুনেইত্রা প্রদেশের সাইদা আল-গোলান নামের একটি গ্রামে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর ১২টি সামরিক যান প্রবেশ করে। সেখানে উপস্থিত আল জাজিরার সংবাদদাতা এই তথ্য জানান।৪ ঘণ্টা আগে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা তৈরি হয়। সেই অস্থিরতার পারদে বাড়তি মাত্রা যুক্ত করেছে ভেনেজুয়েলায় হামলা চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সস্ত্রীক তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা। এবার, একই ধরনের উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ইরানকে ঘিরে।৪ ঘণ্টা আগে