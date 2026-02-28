বলিভিয়ায় নতুন টাকাভর্তি উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত, নিহত অন্তত ১১

বলিভিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর এল আল্টোতে বিমানবাহিনীর একটি মালবাহী উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে অন্তত ১১ জন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর দিয়েছে বিবিসি।
দেশটির বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শুক্রবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে (জিএমটি ২২:২০) এল আল্টো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। সান্তা ক্রুজ শহর থেকে আসা উড়োজাহাজটি রানওয়েতে নামার পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছিটকে পড়ে এবং পাশের একটি মহাসড়কে থাকা বেশ কিছু যানবাহনকে সজোরে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনার পরপরই নিরাপত্তার খাতিরে সাময়িকভাবে বিমানবন্দরটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।
বলিভিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে, বিধ্বস্ত উড়োজাহাজটি ছিল একটি সি-১৩০ হারকিউলিস মডেলের। এটি সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বলিভিয়ার জন্য বিপুল পরিমাণ নতুন ব্যাংক নোট বহন করছিল। তবে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত নিহতের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানানো হয়নি।
দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। সংবাদমাধ্যমের ফুটেজে দেখা গেছে, বিধ্বস্ত বিমানের ধ্বংসাবশেষ এবং ক্ষতিগ্রস্ত যানবাহনের পাশে অনেক মানুষ ভিড় করেছে। অভিযোগ উঠেছে, কিছু মানুষ দুর্ঘটনাস্থল থেকে ব্যাংক নোট সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়েছে।
এই পরিস্থিতিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় একটি জরুরি বিবৃতি জারি করেছে, ওই ব্যাংক নোটগুলোর বর্তমানে কোনো আর্থিক মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতা নেই। এগুলো সংগ্রহ করা বা ব্যবহার করা দণ্ডনীয় অপরাধ। বিবৃতিতে জনগণকে দুর্ঘটনাস্থল থেকে দূরে থাকার এবং কর্তৃপক্ষকে কাজ করতে দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত একটি গাড়ির যাত্রীর আত্মীয় বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, ‘আমার বোন গাড়িতে ছিল যখন উড়োজাহাজটি আছড়ে পড়ে। উড়োজাহাজের একটি টায়ার সরাসরি তাদের গাড়ির ওপর পড়ে এবং তার মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। আমরা দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছি।’
বিমানের যান্ত্রিক ত্রুটি নাকি অন্য কোনো কারণে এই বিপর্যয় ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখতে একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে দুর্ঘটনাস্থলে উদ্ধার তৎপরতা ও তদন্তের কাজ চলমান।
যুদ্ধে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ‘শান্তি’ আনতে সবসময় এগিয়ে আসেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে এবার পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে চলমান সংঘাত নিরসনে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন তিনি। এমনকি সরাসরিই পাকিস্তানকে সমর্থন জানিয়ে দিয়েছেন। পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম...২ মিনিট আগে
ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দীর্ঘদিনের স্নায়ুযুদ্ধ এবং পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে চলমান অচলাবস্থায় এক বিশাল ‘ব্রেকথ্রু’ বা বড় ধরনের সাফল্যের ইঙ্গিত দিয়েছে মধ্যস্থতাকারী দেশ ওমান। ওমানের শীর্ষ কূটনীতিক ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী বদর বিন হামাদ আল বুসাঈদী জানিয়েছেন, সুইজারল্যান্ডের...৩৩ মিনিট আগে
কুখ্যাত যৌন অপরাধী ও অর্থ লগ্নিকারী জেফরি এপস্টেইনের সঙ্গে সংযোগের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন জানিয়েছেন, তিনি ভুল কিছুই করেননি। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের হাউস ওভারসাইট অ্যান্ড গভর্নমেন্ট রিফর্ম কমিটির সামনে এই সাক্ষ্য দেন তিনি।১১ ঘণ্টা আগে
আফগানিস্তানের ভেতরে ২২টি স্থানে বিমান হামলা চালিয়েছে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী। এই হামলায় ২৭৪ জন তালেবান যোদ্ধা নিহত ও ৪০০ জনের বেশি আহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে ইসলামাবাদ। আজ শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর গণমাধ্যম শাখা ইন্টার সার্ভিসেস১২ ঘণ্টা আগে