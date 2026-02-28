Ajker Patrika
লাতিন আমেরিকা

বলিভিয়ায় নতুন টাকাভর্তি উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত, নিহত অন্তত ১১

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০: ৩৫
রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ে উড়োজাহাজটি। ছবি: এএফপি

বলিভিয়ার পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর এল আল্টোতে বিমানবাহিনীর একটি মালবাহী উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে অন্তত ১১ জন নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর দিয়েছে বিবিসি।

দেশটির বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শুক্রবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে (জিএমটি ২২:২০) এল আল্টো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে। সান্তা ক্রুজ শহর থেকে আসা উড়োজাহাজটি রানওয়েতে নামার পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ছিটকে পড়ে এবং পাশের একটি মহাসড়কে থাকা বেশ কিছু যানবাহনকে সজোরে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনার পরপরই নিরাপত্তার খাতিরে সাময়িকভাবে বিমানবন্দরটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বলিভিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে, বিধ্বস্ত উড়োজাহাজটি ছিল একটি সি-১৩০ হারকিউলিস মডেলের। এটি সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বলিভিয়ার জন্য বিপুল পরিমাণ নতুন ব্যাংক নোট বহন করছিল। তবে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত নিহতের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানানো হয়নি।

দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। সংবাদমাধ্যমের ফুটেজে দেখা গেছে, বিধ্বস্ত বিমানের ধ্বংসাবশেষ এবং ক্ষতিগ্রস্ত যানবাহনের পাশে অনেক মানুষ ভিড় করেছে। অভিযোগ উঠেছে, কিছু মানুষ দুর্ঘটনাস্থল থেকে ব্যাংক নোট সংগ্রহের চেষ্টা চালিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় একটি জরুরি বিবৃতি জারি করেছে, ওই ব্যাংক নোটগুলোর বর্তমানে কোনো আর্থিক মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতা নেই। এগুলো সংগ্রহ করা বা ব্যবহার করা দণ্ডনীয় অপরাধ। বিবৃতিতে জনগণকে দুর্ঘটনাস্থল থেকে দূরে থাকার এবং কর্তৃপক্ষকে কাজ করতে দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত একটি গাড়ির যাত্রীর আত্মীয় বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন, ‘আমার বোন গাড়িতে ছিল যখন উড়োজাহাজটি আছড়ে পড়ে। উড়োজাহাজের একটি টায়ার সরাসরি তাদের গাড়ির ওপর পড়ে এবং তার মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। আমরা দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছি।’

বিমানের যান্ত্রিক ত্রুটি নাকি অন্য কোনো কারণে এই বিপর্যয় ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখতে একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে দুর্ঘটনাস্থলে উদ্ধার তৎপরতা ও তদন্তের কাজ চলমান।

বিষয়:

বিমান বাহিনীউড়োজাহাজনিহতলাতিন আমেরিকাবলিভিয়াবিমান
