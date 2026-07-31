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ভারত

বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনেওয়ালার আকস্মিক পদত্যাগ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনেওয়ালার আকস্মিক পদত্যাগ
কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন শেহজাদ পুনেওয়ালা। ছবি: সংগৃহীত

ভারতের ক্ষমতাসীন দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) অন্যতম পরিচিত মুখ এবং দলের জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনেওয়ালা পদত্যাগ করেছেন। ‘ব্যক্তিগত কারণ’ দেখিয়ে তিনি দল ছেড়েছেন বলে জানা গেছে।

টেলিভিশন বিতর্কসভাগুলোতে বিজেপির অন্যতম প্রধান চেহারা হিসেবে পরিচিত শেহজাদ গতকাল বৃহস্পতিবার তাঁর পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পদত্যাগের পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ নিজের পরিচয় বা ‘বায়ো’ পরিবর্তন করেছেন শেহজাদ। নতুন বায়ো থেকে ‘বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র’ পরিচয়টি সরিয়ে ফেলা হলেও, তিনি নিজেকে ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আজীবন অনুসারী’ হিসেবে উল্লেখ রেখেছেন।

এক্স-এর হালনাগাদকৃত পরিচয়ে তিনি লেখেন: ‘ধর্ম: ইসলাম, সংস্কৃতি: হিন্দু, আদর্শ: ভারতীয়, “জিএসটি কি যাত্রা” গ্রন্থের লেখক; প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আজীবন অনুসারী।’

পেশায় আইনজীবী শেহজাদ পুনেওয়ালার রাজনৈতিক যাত্রা শুরু হয়েছিল বিরোধী দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হাত ধরে। ২০১৭ সালে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সভাপতি নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে ‘পক্ষপাতদুষ্ট’ এবং রাহুল গান্ধীর অনুকূলে সাজানো বলে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সর্বভারতীয় গণমাধ্যমের নজর কেড়েছিলেন তিনি।

পরবর্তীকালে কংগ্রেস ছেড়ে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন এবং তাঁকে দলের জাতীয় মুখপাত্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

সম্প্রতি একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেছিলেন শেহজাদ। সেখানে তাঁকে ইঙ্গিত দিতে দেখা যায় যে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর সময় এসেছে।

শেহজাদ পুনেওয়ালা পরিচিত রাজনৈতিক বিশ্লেষক তেহসিন পুনেওয়ালার ছোট ভাই। শেহজাদ কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়ে তৎকালীন দল ও তার নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা শুরু করার পর দুই ভাইয়ের সম্পর্কে ফাটল ধরে এবং প্রকাশ্য বিরোধ তৈরি হয়।

তেহসিন পুনেওয়ালা টেলিভিশনের বিভিন্ন আলোচনা সভায় নিয়মিত কংগ্রেসের সমর্থক এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের কঠোর সমালোচক হিসেবে অংশ নেন। মতাদর্শিক পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন সংবাদ চ্যানেলের সরাসরি বিতর্কানুষ্ঠানে দুই ভাইকে প্রায়শই তীব্র বাগ্‌বিতণ্ডায় জড়াতে দেখা যেত।

‘ব্যক্তিগত কারণ’-এর বাইরে শেহজাদের দলত্যাগের সুনির্দিষ্ট কারণ নিয়ে বিজেপি বা তাঁর নিজের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। তবে খুব শিগগিরই এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি আসতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিষয়:

পদত্যাগভারতবিজেপি
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