বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনেওয়ালার আকস্মিক পদত্যাগ

ভারতের ক্ষমতাসীন দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) অন্যতম পরিচিত মুখ এবং দলের জাতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনেওয়ালা পদত্যাগ করেছেন। ‘ব্যক্তিগত কারণ’ দেখিয়ে তিনি দল ছেড়েছেন বলে জানা গেছে।
টেলিভিশন বিতর্কসভাগুলোতে বিজেপির অন্যতম প্রধান চেহারা হিসেবে পরিচিত শেহজাদ গতকাল বৃহস্পতিবার তাঁর পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পদত্যাগের পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ নিজের পরিচয় বা ‘বায়ো’ পরিবর্তন করেছেন শেহজাদ। নতুন বায়ো থেকে ‘বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র’ পরিচয়টি সরিয়ে ফেলা হলেও, তিনি নিজেকে ‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আজীবন অনুসারী’ হিসেবে উল্লেখ রেখেছেন।
এক্স-এর হালনাগাদকৃত পরিচয়ে তিনি লেখেন: ‘ধর্ম: ইসলাম, সংস্কৃতি: হিন্দু, আদর্শ: ভারতীয়, “জিএসটি কি যাত্রা” গ্রন্থের লেখক; প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আজীবন অনুসারী।’
পেশায় আইনজীবী শেহজাদ পুনেওয়ালার রাজনৈতিক যাত্রা শুরু হয়েছিল বিরোধী দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হাত ধরে। ২০১৭ সালে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ সভাপতি নির্বাচনপ্রক্রিয়াকে ‘পক্ষপাতদুষ্ট’ এবং রাহুল গান্ধীর অনুকূলে সাজানো বলে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সর্বভারতীয় গণমাধ্যমের নজর কেড়েছিলেন তিনি।
পরবর্তীকালে কংগ্রেস ছেড়ে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন এবং তাঁকে দলের জাতীয় মুখপাত্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়।
সম্প্রতি একটি টেলিভিশন সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেছিলেন শেহজাদ। সেখানে তাঁকে ইঙ্গিত দিতে দেখা যায় যে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ানোর সময় এসেছে।
শেহজাদ পুনেওয়ালা পরিচিত রাজনৈতিক বিশ্লেষক তেহসিন পুনেওয়ালার ছোট ভাই। শেহজাদ কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়ে তৎকালীন দল ও তার নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা শুরু করার পর দুই ভাইয়ের সম্পর্কে ফাটল ধরে এবং প্রকাশ্য বিরোধ তৈরি হয়।
তেহসিন পুনেওয়ালা টেলিভিশনের বিভিন্ন আলোচনা সভায় নিয়মিত কংগ্রেসের সমর্থক এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের কঠোর সমালোচক হিসেবে অংশ নেন। মতাদর্শিক পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন সংবাদ চ্যানেলের সরাসরি বিতর্কানুষ্ঠানে দুই ভাইকে প্রায়শই তীব্র বাগ্বিতণ্ডায় জড়াতে দেখা যেত।
‘ব্যক্তিগত কারণ’-এর বাইরে শেহজাদের দলত্যাগের সুনির্দিষ্ট কারণ নিয়ে বিজেপি বা তাঁর নিজের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। তবে খুব শিগগিরই এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি আসতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।
দক্ষিণ পাকিস্তানে একটি কয়লা খনিতে বিস্ফোরণে অন্তত ৩৪ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় আরও নিঁখোজ অনেকে। নিখোঁজ বাকি খনি শ্রমিকদের উদ্ধারে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন উদ্ধারকর্মীরা। আজ শুক্রবার এমন তথ্য জানিয়েছে বেলুচিস্তানের প্রাদেশিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থা।১ ঘণ্টা আগে
চলতি বছর স্থানীয়ভাবে সংযোজিত ১০০টি গাড়ি বাংলাদেশে রপ্তানি করবে পাকিস্তানের গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এমজি জেডব্লিউ অটোমোবাইল পাকিস্তান। আগামী চার বছরে প্রতিষ্ঠানটির বিদেশে মোট গাড়ি রপ্তানির সংখ্যা ৫ হাজার ৮০০ টিতে পৌঁছানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
নেপালের দক্ষিণাঞ্চলীয় তরাই অঞ্চলের মধেশ প্রদেশে সাম্প্রদায়িক বিরোধকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সহিংসতা একাধিক জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। এতে সংঘর্ষ ও গুলিবর্ষণে নিহতের সংখ্যা বেড়ে তিনজনে দাঁড়িয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ইতিমধ্যে চারটি জেলায় কারফিউ জারি করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
১৯৯৬ সালের ভারত-বাংলাদেশ গঙ্গা পানি চুক্তির মেয়াদ চলতি বছর শেষ হতে যাওয়ায়, কোনো ‘বিলম্ব না করে’ ঢাকার সঙ্গে চুক্তি নবায়নের আলোচনা শুরু করতে ভারত সরকারকে তাগিদ দিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র বিষয়ক সংসদীয় কমিটি। সাম্প্রতিক পানিপ্রবাহের তথ্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের পূর্বাভাস বিবেচনায় নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার...২ ঘণ্টা আগে