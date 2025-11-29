আসামে ‘বহুবিবাহ অপরাধ’ ঘোষণা—মুসলিমদের টার্গেট করার অভিযোগ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসামে বহুবিবাহকে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করে নতুন আইন পাস করা হয়েছে। ‘অসম প্রহিবিশন অব পলিগ্যামি বিল ২০২৫’ অনুযায়ী, প্রথম বিবাহ বৈধভাবে চলমান থাকা অবস্থায় কেউ দ্বিতীয় বিয়ে করলে তা এখন থেকে ‘অপরাধ’ হিসেবে গণ্য হবে। অর্থাৎ পুলিশ ওয়ারেন্ট ছাড়াই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে পারবে। দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাদণ্ড, সরকারি চাকরি ও নির্বাচনে অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞার ব্যবস্থাও এতে রাখা হয়েছে।
রাজ্য সরকার দাবি করেছে, এই আইন নারীর অধিকার রক্ষার জন্য এবং এটি সর্বভারতীয় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (ইউসিসি) বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছেন, আগামী মেয়াদে ক্ষমতায় ফিরলে প্রথম অধিবেশনেই ইউসিসি বিল আনা হবে।
তবে বিরোধী দল ও মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন, আইনটি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে টার্গেট করে আনা হয়েছে। তাঁরা উল্লেখ করেন, আইনটি আসামের তফসিলি উপজাতি ও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন বোডোল্যান্ড টেরিটোরিয়াল রিজিয়ন, করবি আংলং ও ডিমা হাসাও অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য নয়। এসব অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই অমুসলিম। তাই বিরোধীদের প্রশ্ন—যদি এটি নারীর সুরক্ষার আইনই হয়, তাহলে উপজাতি এলাকায় বসবাসকারী নারীরা একই সুরক্ষা পাবেন না কেন?
সমালোচকেরা আরও বলছেন—মুসলিম ধর্ম অনুযায়ী, একজন মুসলিম পুরুষ চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পারেন। ভারতের কেন্দ্রীয় আইনেও এটি স্বীকৃত। ফলে আসামের আইনটি রাজ্যের ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। এর জবাবে আসামের মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে যাতে কেন্দ্রীয় আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা যায়।
নতুন আইনে আরেকটি বিধান হলো—বিদ্যমান স্ত্রীকে গোপন রেখে দ্বিতীয় বিয়ে করলে সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাদণ্ড দেওয়া যাবে। এমন বিয়েতে ইচ্ছাকৃতভাবে সহায়তা করলে—যেমন বাবা-মা, গ্রামপ্রধান, অভিভাবক বা কাজি—তাঁদেরও সর্বোচ্চ দুই বছর কারাদণ্ড ও জরিমানা হতে পারে।
বিরোধীদের অভিযোগ—রাজ্য সরকার সম্প্রতি মুসলিম সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিষয়ে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ করছে। বিবাহ আইন সংস্কার, ভূমি বিক্রি সীমিতকরণ, উচ্ছেদ অভিযান এসবই তার উদাহরণ। মুখ্যমন্ত্রী শর্মা অবশ্য দাবি করেছেন, এই আইন নির্দিষ্ট কাউকে টার্গেট করে নয়, বরং হিন্দু-মুসলিম-খ্রিষ্টান সবাই এর আওতায় আসবে।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
নাজি জার্মানির স্বৈরশাসক অ্যাডলফ হিটলারকে আমরা সবাই চিনি। তবে সম্প্রতি স্বৈরশাসক হিটলারের নামের সঙ্গে মিল থাকায় দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার দেশ নামিবিয়ার এক রাজনীতিক বেশ আলোচিত হয়েছেন। অ্যাডলফ হিটলার উউনোনা নামের ওই রাজনীতিক টানা পঞ্চমবারের মতো স্থানীয় নির্বাচনে জয় পেয়েছেন। কিন্তু নাজি স্বৈরশাসকের সঙ্গে নামের মিল থাকায় তিনি ‘হিটলার’ বাদ দিয়ে নাম পরিবর্তন করেছেন।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৫৭ বছর বয়সী অ্যাডলফ হিটলার উউনোনা উত্তরাঞ্চলীয় ওশানা অঞ্চলের ওমপুন্ডজা কনস্টিটুয়েন্সিতে আবারও কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন।
দ্য নামিবিয়ান নামে স্থানীয় একটি পত্রিকাকে উউনোনা জানান, এখন তাঁর নাম শুধু অ্যাডলফ উউনোনা। তিনি বলেন, ‘আমার নাম অ্যাডলফ হিটলার নয়, আমি অ্যাডলফ উউনোনা। অনেকে আমাকে অ্যাডলফ হিটলার বলে ডাকেন এবং আমার সঙ্গে এমন একজনকে যুক্ত করেন, যাকে আমি কখনো চিনতামই না।’
উউনোনা জানান, নাজি নেতা অ্যাডলফ হিটলারের পরিচয় বা ইতিহাস সম্পর্কে কোনো ধারণা ছাড়াই তাঁর বাবা এই নাম রেখেছিলেন। শিশুকালে তিনি ভেবেছিলেন—এই নাম স্বাভাবিকই।
২০২০ সালে আগের নির্বাচনে জয়ের পর তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘সম্ভবত আমার বাবা জানতেনই না অ্যাডলফ হিটলার কী করেন। ছোটবেলায় আমার কাছে এটি একেবারেই সাধারণ নাম ছিল। পরে বড় হয়ে বুঝেছি—মানুষটি সারা বিশ্ব জয়ের চেষ্টা করেছিল। এসবের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।’
নামিবিয়ার ক্ষমতাসীন দলের এই কাউন্সিলর আরও বলেন, ‘আমার নাম নিয়ে আলোচনা করার কোনো কারণ নেই।’
স্থানীয় গণমাধ্যম জানায়, তাঁর নাম নিয়ে ভোটারদের কোনো আপত্তি নেই। বরং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কারণে তিনি বেশ জনপ্রিয়।
নামিবিয়ায় জার্মান নাম সাধারণ ঘটনা। আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিমের দেশটি ১৮৮৪ সালে জার্মান উপনিবেশে পরিণত হয় এবং ‘জার্মান সাউথ ওয়েস্ট আফ্রিকা’ নামে পরিচিত ছিল।
২০২১ সালে জার্মানি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে যে ২০ শতকের শুরুর দিকে নামিবিয়ায় তারা গণহত্যা চালিয়েছে। হেরেরো ও নামা জনগোষ্ঠী তাদের জমি ও গবাদিপশু দখলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তৎকালীন জার্মান সামরিক প্রশাসক লথার ফন ট্রোথা পুরো জনগোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।
বেঁচে যাওয়া লোকজনকে মরুভূমিতে ঠেলে দেওয়া হয় এবং পরে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী করে শ্রমে ব্যবহার করা হয়। এভাবে ১০ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান শাসনের অবসান ঘটে। দেশটি দক্ষিণ আফ্রিকার নিয়ন্ত্রণে আসে এবং দীর্ঘ ২৫ বছরের ‘বুশ ওয়্যার’–এর পর ১৯৯০ সালে নামিবিয়া স্বাধীনতা অর্জন করে।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কির ঘনিষ্ঠ সহকারী ও প্রধান শান্তি আলোচক আন্দ্রি ইয়ারমাক পদত্যাগ করেছেন। বাড়িতে ইউক্রেনের দুর্নীতিবিরোধী সংস্থার অভিযানের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির চিফ অব স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী ইয়ারমাককে দীর্ঘদিন ধরেই দেশটির দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে দেখা হতো। সম্প্রতি জেনেভায় অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় ইউক্রেনের শীর্ষ প্রতিনিধি হিসেবেও ছিলেন তিনি।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) নিয়মিত ভাষণে জেলেনস্কি জানান, অফিস পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে ইয়ারমাক পদত্যাগপত্র দিয়েছেন। এই পদত্যাগ এমন সময়ে এল যখন যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধবিরতির জন্য নতুন করে চাপ দিচ্ছে এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার নতুন ধাপ শুরু হতে যাচ্ছে।
বিবিসি বলেছে, ইয়ারমাক টেলিগ্রামে নিশ্চিত করেছেন তাঁর বাসায় ন্যাশনাল অ্যান্টি-করাপশন ব্যুরো ও স্পেশালাইজড অ্যান্টি-করাপশন প্রসিকিউটরস অফিস তল্লাশি চালাচ্ছে। তদন্তকারীদের পূর্ণ সহযোগিতা করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি। সংস্থাগুলো এই তল্লাশির কারণ প্রকাশ না করলেও ধারণা করা হচ্ছে, দুই সপ্তাহ আগে জারি করা জ্বালানি খাতের বড় ধরনের কিকব্যাক তদন্তের সূত্রেই এই অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।
এই কেলেঙ্কারিতে ইতিমধ্যে জেলেনস্কির দুই মন্ত্রীও পদ হারিয়েছেন। এ ছাড়া প্রেসিডেন্টের বিনোদন জগতের সাবেক সহকর্মীসহ আরও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোগীও তদন্তের আওতায় রয়েছেন। তবে শান্তি আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকা ইয়ারমাকের পদত্যাগ জেলেনস্কির জন্য বিশেষ অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করেছে।
সামনের দিনগুলোতে শান্তি আলোচনায় কে ইউক্রেনের নেতৃত্ব দেবেন তা এখনো পরিষ্কার নয়। জেলেনস্কি জানিয়েছেন, তিনি দ্রুত নতুন প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ শুরু করবেন। পরবর্তী বৈঠকে দেশটির সামরিক প্রধান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা মার্কিন দলের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেবেন।
এর আগে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাম্প প্রশাসন ২৮ দফার একটি প্রস্তাব দিয়েছিল। এই প্রস্তাবে রাশিয়ার বেশ কয়েকটি প্রধান দাবি—যেমন, ইউক্রেনের ভূখণ্ড ত্যাগ, সেনাবাহিনীর আকার কমানো ও ন্যাটোর সদস্য না হওয়ার শর্তগুলো অন্তর্ভুক্ত করেছিল। ইউক্রেন ও ইউরোপীয় মিত্রদের আপত্তির পর যুক্তরাষ্ট্র পরে পরিকল্পনাটি সংশোধন করে।
দীর্ঘদিন ধরেই ইউক্রেনকে ইউরোপের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যুদ্ধ চলা অবস্থায়ও জেলেনস্কি একাধিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে দুর্নীতির কারণে বরখাস্ত করেছেন এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন। ইউরোপীয় কমিশনও বলেছে, সাম্প্রতিক তদন্ত প্রমাণ করে ইউক্রেনের দুর্নীতি দমন সংস্থাগুলো স্বাধীনভাবেই কাজ করছে।
কিন্তু ইয়ারমাকসহ ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জেলেনস্কির ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করেছে এবং এটি এমন এক সংকটময় সময়ে ঘটছে, যখন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার সঙ্গে শান্তি আলোচনার ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জ্যাকব জুমার মেয়ে ও এমপি দুদুজিলে জুমা-সামবুদলা তাঁর এমপি পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। অভিযোগ উঠেছে, তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ১৭ জন যুবককে রাশিয়ার হয়ে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে ভাড়াটে যোদ্ধা হিসেবে পাঠাতে প্রতারিত করেছিলেন। গত বছর তিনি নতুন বিরোধী দল উমখন্তো উই সিজওর (এমকে) হয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। সামবুদলা দাবি করেছেন—তিনি ভেবেছিলেন, ওই যুবকেরা বৈধভাবে প্রশিক্ষণ নিতে রাশিয়ায় যাচ্ছেন।
বিষয়টিকে সামবুদলার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বলে উল্লেখ করেছে তাঁর দল এমকে। দলের পক্ষ থেকে এটাও জানানো হয়েছে, তিনি এখন ইউক্রেনের যুদ্ধবিধ্বস্ত দনবাস অঞ্চলে আটকে থাকা তরুণদের দেশে ফেরাতে মনোযোগ দিয়েছেন।
এদিকে দনবাসে আটকে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার যুবকদের একজন ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে ভয়েস নোট পাঠিয়ে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘সিনেমায় যা দেখি, তা আমরা বাস্তবে দেখছি।’ ওই যুবকের ভাই জানিয়েছেন, বিপদাপন্ন ভাইকে তাঁর পরিবার শুধু নিরাপদে ফেরত পেতে চায়।
ভয়েস নোটে সিফো (ছদ্মনাম) দাবি করেছেন, তাঁকে দুজন মানুষ রাশিয়ায় নিয়ে যেতে রাজি করান, এর মধ্যে একজন হলেন জ্যাকব জুমার মেয়ে সামবুদলা। কিন্তু সামবুদলা দাবি করছেন—তিনি কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল পথে পাঠাননি, তিনিও প্রতারণার শিকার হয়েছেন।
সিফোর ভাই জোলানি জানান, তাঁর ভাই গত ৮ জুলাই দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়েন। তিনি ভেবেছিলেন, এমকে পার্টির জন্য বডিগার্ডের প্রশিক্ষণ নিতে যাচ্ছেন। কিন্তু রাশিয়ায় পৌঁছানোর পর রুশ ভাষায় লেখা একটি চুক্তিতে সিফোসহ দক্ষিণ আফ্রিকার অন্য যুবকেরা সই করতে বাধ্য হন। পরে বিপদ বুঝে সাহায্যের জন্য সামবুদলা ও অপর নিয়োগকারীর কাছে তাঁরা সহযোগিতার আবেদন করেন। সামবুদলা ও কথিত অপর ব্যক্তি রাশিয়ায় গিয়ে যুবকদের সঙ্গে দেখাও করেন এবং কোনো বিপদ নেই বলে আশ্বস্ত করেন।
কিন্তু গত আগস্টের শুরুর দিকে সিফোসহ দক্ষিণ আফ্রিকার অন্য যুবকদের ইউক্রেনে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁদের গোলযোগপূর্ণ দনবাস অঞ্চলের দোনেৎস্কে পাঠানো হয়। ফ্রন্টলাইনের মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরেই এখন অবস্থান করছেন বলে দাবি করেছেন সিফো। তাঁদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একজন লিখেছেন, ‘বলা হয়েছিল নিরাপদ জায়গায় নেওয়া হবে, কিন্তু আমাদের আরও ভয়াবহ স্থানে আনা হলো। এখানে ড্রোন হামলাও হচ্ছে।’
এই অবস্থায় ওই গ্রুপে সামবুদলার নামে একটি কন্টাক্ট যোগ হয়, যিনি সবাইকে ধৈর্য ধরতে বলেন। বিবিসি ওই নম্বরে যোগাযোগের চেষ্টা করেও সাড়া পায়নি।
এদিকে সামবুদলার সৎবোন নকসাজানা জুমা-মনকুবি অভিযোগ করেছেন, সামবুদলা ও আরও দুই ব্যক্তি ১৭ দক্ষিণ আফ্রিকানকে প্রতারণা করে রাশিয়ায় পাঠিয়ে একটি ভাড়াটে বাহিনীর হাতে তুলে দেন। দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিশ বিভাগ জানিয়েছে, অভিযোগ দুটি একসঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে—মানব পাচার, বেআইনি নিয়োগ বা প্রতারণার মতো অপরাধ হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে।
বিষয়টি নিয়ে সামবুদলার হলফনামায় বলা হয়েছে—তিনি নিজেও রাশিয়ায় নন-কমব্যাট প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন এবং একই ধরনের প্রশিক্ষণের সুযোগ ভেবে অন্যদেরও উৎসাহ দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, ‘আমি কখনো ইচ্ছে করে কাউকে বিপদে ফেলতাম না। আমিও প্রতারণার শিকার।’
দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার জানিয়েছে, মোট ১৭ জন নাগরিক দনবাস থেকে সাহায্যের অনুরোধ করেছেন। সরকার আরও জানিয়েছে, তাঁরা কূটনৈতিক পথে বিষয়টি সমাধান করবে, যদিও এখন পর্যন্ত কেউ দেশে ফিরতে পারেননি।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সদ্য মা হয়েছেন জর্জিয়া ব্যারিংটন। কিন্তু মেয়ে ওটিলিকে তিনি জন্ম দেননি। জন্ম দিয়েছেন তাঁর প্রিয় বন্ধু ডেইজি হোপ; যিনি কিশোর বয়সে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখতে জর্জিয়ার হয়ে সন্তানের জন্ম দেন।
দুই বন্ধু ছোটবেলা থেকেই অবিচ্ছেদ্য। তাঁরা নিজেদের ‘সোল সিস্টার্স’ বলে ডাকেন। একসঙ্গে বড় হয়েছেন। তাঁদের বাবারাও ঘনিষ্ঠ বন্ধু।
শৈশবের সেই বন্ধনই একদিন হয়ে ওঠে জীবন বদলে দেওয়া উদারতার ভিত্তি।
১৫ বছর বয়সে জর্জিয়া এমন কিছু জানতে পারেন, যা কোনো অল্প বয়সী মেয়ে আশা করে না। তিনি জরায়ু ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছেন এবং কোনো দিন সন্তান ধারণ করতে পারবেন না।
মেয়ার–রোকিটানস্কি–কুস্টার–হাউসার সিনড্রোম বিরল এক জন্মগত রোগ, যা প্রতি পাঁচ হাজার নারীর মধ্যে একজনের ক্ষেত্রে দেখা যায়। জর্জিয়ার মনে হয়েছিল, এক মুহূর্তে তাঁর ভবিষ্যৎটাই যেন বদলে গেল।
১৫ বছর বয়সকালের সেই ঘটনা মনে করে জর্জিয়া বলেন, ‘আমার গোটা পৃথিবীই ভেঙে পড়েছিল। আমি সব সময় ভেবে বড় হয়েছি, আমি একজন মা হব আর সেটা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হলো। আমি যা কিছু স্বপ্ন দেখেছিলাম, সবই শেষ হয়ে গেল।’
সে সময় ডেইজি খুব মাতৃত্বপ্রবণ ছিলেন না। কিন্তু তিনি বন্ধুর রোগনির্ণয়ের কথা এখনো স্পষ্ট মনে করতে পারেন। তাঁর কাছে ‘অন্যায়’ মনে হয়েছিল—যে বন্ধু মাতৃত্বের স্বপ্ন দেখতেন, সে-ই কিনা মা হতে পারবেন না!
এমা বার্নেটের সঙ্গে ‘রেডি টু টক’ অনুষ্ঠানে ডেইজি বলেন, ‘আমি তাঁকে ভরসা দিতে চেয়েছিলাম, বোঝাতে চেয়েছিলাম—পৃথিবীর শেষ হয়ে যায়নি। তাই বলেছিলাম, একদিন আমি তাঁর হয়ে সন্তান ধারণ করব। তখন হয়তো বুঝিনি কথাটার গভীরতা কতটা। কিন্তু ভেতরে ভেতরে জানতাম, জর্জিয়ার জন্য আমি এটা করবই।’
১০ বছরের বেশি সময় পরে ডেইজি সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। ২০২৩ সালে দুই বন্ধু মিলে আইভিএফ প্রক্রিয়া শুরু করেন।
জর্জিয়া একজন ধাত্রী হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। নিজেকে এমন এক জগতে নিমজ্জিত করেছিলেন, যে জগতে তিনি হয়তো কোনো দিন অংশ নিতে পারবেন না বলে ভয় পেয়েছিলেন।
জর্জিয়া বলেন, ‘একবার আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এটা কি আমার জন্য সঠিক পেশা? কিন্তু আসলে এটা আমাকে সেরে উঠতে সাহায্য করেছে। আর অন্তর থেকে জানতাম—কোনো না কোনোভাবে আমি মা হবই।’
বছর কয়েক পরে ডেইজি তাঁর প্রথম সন্তানের জন্ম দেন। আর সেই প্রসবে ধাত্রী ছিলেন জর্জিয়াই।
ডেইজি বলেন, ‘আমার সন্তানের প্রতি যে ভালোবাসা অনুভব করেছি, তা ছিল অসাধারণ। তখন মনে হয়েছিল, প্রত্যেকেরই তো এই অনুভূতি পাওয়ার অধিকার আছে।’
তথ্যসূত্র: বিবিসি
