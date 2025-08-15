দিল্লিতে হুমায়ুনের সমাধিসৌধের গম্বুজধস, অনেকের চাপা পড়ার আশঙ্কা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভারতের রাজধানী দিল্লির ঐতিহাসিক হুমায়ুনের সমাধিসৌধ চত্বরে একটি গম্বুজ ধসে পড়েছে। এ ঘটনায় ধ্বংসস্তূপের নিচে অনেকের চাপা পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি ও দ্য হিন্দুর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজ শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে এ দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়। দুর্ঘটনার পরপরই দিল্লি ফায়ার সার্ভিস ও অন্যান্য উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। আটকা পড়াদের উদ্ধারের জন্য পুরোদমে কাজ চলছে।
হঠাৎ এ ধসের কারণ এখনো জানা যায়নি, তবে এর কারণ অনুসন্ধানে একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করা হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।
ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে পরিচিত হুমায়ুনের সমাধিসৌধ মুঘল স্থাপত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। ভ্রমণপিপাসু পর্যটকদের কাছেও এটি একটি জনপ্রিয় স্থান।
ভারতের রাজধানী দিল্লির ঐতিহাসিক হুমায়ুনের সমাধিসৌধ চত্বরে একটি গম্বুজ ধসে পড়েছে। এ ঘটনায় ধ্বংসস্তূপের নিচে অনেকের চাপা পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি ও দ্য হিন্দুর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজ শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে এ দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়। দুর্ঘটনার পরপরই দিল্লি ফায়ার সার্ভিস ও অন্যান্য উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। আটকা পড়াদের উদ্ধারের জন্য পুরোদমে কাজ চলছে।
হঠাৎ এ ধসের কারণ এখনো জানা যায়নি, তবে এর কারণ অনুসন্ধানে একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করা হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।
ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে পরিচিত হুমায়ুনের সমাধিসৌধ মুঘল স্থাপত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। ভ্রমণপিপাসু পর্যটকদের কাছেও এটি একটি জনপ্রিয় স্থান।
আধুনিক ও দক্ষ পরিকাঠামোয় উন্নত ও বিশ্বব্যাপী আর্থিক কর্মকাণ্ডের একটি কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত সিঙ্গাপুর পর্যটকদের জন্য জনপ্রিয়। সে সঙ্গে বহু বিদেশিও স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য দেশটিকে পছন্দের তালিকায় প্রথম দিকে রাখেন। স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চাইলে সিঙ্গাপুরে পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি (পিআর)...২ ঘণ্টা আগে
প্লাস্টিক দূষণ বন্ধে প্রস্তাবিত একটি আন্তর্জাতিক চুক্তির খসড়া গত বুধবার প্রত্যাখ্যান করেছে জাতিসংঘের প্রায় ১০০টি দেশ। চুক্তিটিকে ‘দুর্বল’ ও ‘অপর্যাপ্ত’ মনে করায় এই পদক্ষেপ নিয়েছে তারা। জুরিস্ট নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, জাতিসংঘের আন্তসরকারি আলোচনাকারী কমিটির (আইএনসি) চেয়ারম্যান লুইস ভায়াস...২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাজ্যের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ‘এ’ লেভেলে অর্থনীতি ও ব্যবসায় শিক্ষা বেছে নেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। এর পেছনে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের প্রভাব রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক এক জরিপ বলছে, দেশটির ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ‘এ’ লেভেলে শীর্ষ পাঁচ জনপ্রিয় বিষয়ের মধ্যে উঠে এসেছে ব্যবসায় শিক্ষা।৩ ঘণ্টা আগে
ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরে আকস্মিক ভারী বৃষ্টিপাত ও বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৫৬। এখনো নিখোঁজ রয়েছেন আরও অন্তত ৮০ জন। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে কর্তৃপক্ষ। হিমালয় সংলগ্ন এলাকায় এক সপ্তাহের মধ্যে এটি দ্বিতীয় ক্লাউডবার্স্টের ঘটনা।৪ ঘণ্টা আগে